'상진 매직'도 떠난다! → '김태형 지우기' 나선 롯데, 김상진 코치 재계약 않기로

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 롯데-키움전. 6회까지 2실점으로 호투한 박세웅에게 김상진 코치가 조언하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.12/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 감독 단장 교체에 이어 코칭스태프까지 대폭 물갈이했다.

롯데 내부 사정에 정통한 관계자에 따르면 롯데는 최근 김상진 투수코치와 재계약하지 않기로 결정했다.

'김태형 사단' 해체 수순이다.

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롯데는 지난 23일 김태형 전 감독과 이별했다. 이 소식을 접한 강석천 수석코치가 사의를 표명했다. 김 코치도 떠난다. 강 코치와 김 코치 모두 김 전 감독이 두산 베어스 사령탑 시절 한솥밥을 먹었던 지도자다. 김 전 감독이 2024시즌부터 롯데 지휘봉을 잡았다. 김 코치는 2025시즌, 강 코치는 2026시즌 롯데에 합류해 김 전 감독과 의기투합했다.

하지만 2024년부터 3년 연속 7위, 2018년부터 9년 연속 가을야구에 실패했다.

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롯데는 새로운 리더십을 찾기로 했다. 이동욱 감독과 이택근 단장을 선임하면서 김 전 감독의 오른팔이었던 김 코치도 롯데를 나가게 됐다.

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김 코치는 롯데 어린 투수들의 잠재력을 이끌어냈다. 롯데 팬들은 그를 '상진 매직'이라 부르며 지지했다.

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 3회말 1사 만루 롯데 김상진 코치가 마운드를 찾아 선발 비슬리를 격려하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.25/

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김 코치 부임 후 윤성빈 홍민기 이민석 등 롯데의 강속구 투수들이 두각을 나타냈다. 2025년 윤성빈과 홍민기는 필승조로 성장할 가능성을 보여줬고 이민석은 선발투수 자질을 확인했다. 150㎞ 이상 빠른공을 던지는 투수들이 속속 1군에 전력화 되면서 롯데는 큰 희망을 키웠다.

공교롭게 이들 모두 2026년에는 나란히 부진에 빠졌다. 연속성에서 아쉬움을 노출했다.

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대신 올 시즌은 선발 안정화에 기여했다. 2026년 롯데는 10구단 체제 최초로 선발투수 5명 전원이 규정이닝(144이닝)을 채우는 위업을 달성했다. 롯데는 로드리게스 159⅔이닝, 비슬리 147이닝, 나균안 149⅔이닝, 박세웅 147⅓이닝 김진욱 144⅓이닝을 소화했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com