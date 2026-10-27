'상진 매직'도 떠난다! → '김태형 지우기' 나선 롯데, 김상진 코치 재계약 않기로

[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 감독 단장 교체에 이어 코칭스태프까지 대폭 물갈이했다.
롯데 내부 사정에 정통한 관계자에 따르면 롯데는 최근 김상진 투수코치와 재계약하지 않기로 결정했다.
'김태형 사단' 해체 수순이다.
롯데는 지난 23일 김태형 전 감독과 이별했다. 이 소식을 접한 강석천 수석코치가 사의를 표명했다. 김 코치도 떠난다. 강 코치와 김 코치 모두 김 전 감독이 두산 베어스 사령탑 시절 한솥밥을 먹었던 지도자다. 김 전 감독이 2024시즌부터 롯데 지휘봉을 잡았다. 김 코치는 2025시즌, 강 코치는 2026시즌 롯데에 합류해 김 전 감독과 의기투합했다.
하지만 2024년부터 3년 연속 7위, 2018년부터 9년 연속 가을야구에 실패했다.
롯데는 새로운 리더십을 찾기로 했다. 이동욱 감독과 이택근 단장을 선임하면서 김 전 감독의 오른팔이었던 김 코치도 롯데를 나가게 됐다.
김 코치는 롯데 어린 투수들의 잠재력을 이끌어냈다. 롯데 팬들은 그를 '상진 매직'이라 부르며 지지했다.
김 코치 부임 후 윤성빈 홍민기 이민석 등 롯데의 강속구 투수들이 두각을 나타냈다. 2025년 윤성빈과 홍민기는 필승조로 성장할 가능성을 보여줬고 이민석은 선발투수 자질을 확인했다. 150㎞ 이상 빠른공을 던지는 투수들이 속속 1군에 전력화 되면서 롯데는 큰 희망을 키웠다.
공교롭게 이들 모두 2026년에는 나란히 부진에 빠졌다. 연속성에서 아쉬움을 노출했다.
대신 올 시즌은 선발 안정화에 기여했다. 2026년 롯데는 10구단 체제 최초로 선발투수 5명 전원이 규정이닝(144이닝)을 채우는 위업을 달성했다. 롯데는 로드리게스 159⅔이닝, 비슬리 147이닝, 나균안 149⅔이닝, 박세웅 147⅓이닝 김진욱 144⅓이닝을 소화했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com