이래서 '최형우 시리즈'라 했구나, 최형우 가세→삼성 대반격, 1승1패 원점..승부는 광주로[PO2 리뷰]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 7회말 솔로홈런을 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]최형우가 가세하자 반격이 시작됐다. '최형우 시리즈'가 하루 늦게 개막했다.

전날 1차전에서 2안타 빈공 속 무기력하게 패한 삼성이 최형우와 함께 대반격에 나섰다. 최형우와 함께 김지찬 박승규 구자욱 디아즈 류지혁이 줄줄이 깨어났다. 마운드 위에서는 후라도가 굳건하게 버텼다. 이제 시리즈 승부는 원점이다.

삼성은 27일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 2차전에서 8대3 대승으로 1승1패 원점으로 돌렸다.

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27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회초 KIA 카스트로가 좌익수 뒤 담장을 맞는 타구를 날린 뒤 3루로 뛰다 삼성 좌익수 최형우가 던진 송구에 태그아웃되고 있다. 삼성 2루수는 류지혁. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

삼성 후라도와 KIA 올러의 선발 맞대결.

1,2회는 투수전 양상으로 흘렀다. 1회 나란히 삼자범퇴, 2회는 1사 후 나성범의 볼넷, 최형우의 안타가 양 팀 출루의 전부였다.

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잠잠하던 경기는 3회에 크게 출렁였다.

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KIA가 먼저 찬스를 잡았다. 3회초 선두 하주석이 팀의 첫 안타로 물꼬를 텄다. 희생번트에 이어 박재현의 1루 강습 내야안타로 1사 1,3루.

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이범호 감독의 승부카드로 2번에 배치된 이호연이 중견수 앞 희생플라이로 3루주자를 불러들이며 2경기 연속 선취점을 가져왔다.

자칫 삼성 벤치가 위축될 수 있는 상황. 하지만 삼성은 3회말 곧바로 반격에 성공했다.

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27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회 안타를 날린 KIA 카스트로를 2루에서 잡아낸 후 동료들과 기쁨을 나누는 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

선두 류지혁이 8구 승부 끝 볼넷으로 물꼬를 트고, 2사 2루에서 삼성 타선의 집중력이 발휘됐다. 회심의 2번 카드 박승규가 올러의 몸쪽 변화구를 당겨 좌익선상 동점 적시 2루타를 날렸다.

구자욱의 우중간에 떨어지는 역전 적시타로 2-1. 디아즈가 풀카운트 승부 끝에 올러의 직구를 당겨 우중간 담장을 넘는 투런홈런으로 단숨에 4-1 역전에 성공했다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회말 1사 2,3루 2루주자 김지찬이 박승규의 1타점 희생플라이에 3루로 진루하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

삼성은 5회 또 한번 2사후 찬스를 만들었다. 이번에도 출발은 박승규였다.

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내야안타로 출루하며 다시 물꼬를 텄다. 구자욱 디아즈 최형우 김영웅 4명의 좌타자가 줄줄이 나오는 타선. KIA 벤치가 승부수를 띄웠다. 선발 올러를 내리고 좌완 파이어볼러 이의리를 투입했다.

1차전 1⅓이닝 최고 157㎞ 강속구로 무실점 호투하던 이의리가 아니었다.

스피드는 3~4㎞ 떨어졌고, 고질인 제구가 흔들렸다. 구자욱 볼넷에 이어 디아즈가 등에 맞는 공으로 2사 만루. 최형우가 밀어내기 볼넷을 골라 5-1을 만들었다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회초 삼성 좌익수 최형우가 카스트로가 친 담장을 맞는 타구를 잡아낸 뒤 2루로 송구하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

삼성은 6회초 2사 후 카스트로의 펜스 직격 2루타성 타구를 승부수로 투입된 좌익수 최형우가 낙구 지점을 정확히 포착해 2루에 원바운드 송구로 타자주자를 태그아웃시켰다. 삼성 벤치 분위기를 한껏 끌어올린 천금 같은 보살. 분위기를 탄 삼성은 6회말 1사 후 류지혁 이재현의 연속 안타로 만든 1사 1,2루에서 김지찬의 적시 2루타와 박승규의 희생플라이로 7-1로 달아났다.

7회초 KIA가 2사 1,3루에서 후라도의 폭투로 1점을 추격했지만, 7회말 곧바로 최형우가 김범수의 슬라이더를 힘껏 당겨 우측 담장을 훌쩍 넘는 128m짜리 대형 솔로홈런으로 친정팀의 추격의지를 완전히 꺾었다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 2사 1루 디아즈의 2점홈런에 득점한 구자욱이 최형우의 환영을 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

이날 포스트시즌 최고령 출전, 안타, 홈런, 타점, 보살 신기록을 줄줄이 경신한 최형우는 추격흐름을 끊는 멋진 보살과 함께 쐐기 홈런 포함, 3타수2안타 1볼넷 2타점으로 맹활약 하며 왜 '최형우 시리즈'인지를 온 몸으로 어필했다.

김성윤 대신 2번 우익수로 투입된 '승부카드' 박승규도 찬스를 만들고 해결하는 2안타 1볼넷, 3출루와 2타점으로 벤치의 기대에 멋지게 부응했다.

전날 숨고르기를 한 삼성 1~5번 상위 타선은 8타점을 모두 합작하며 화끈하게 부활했다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 7회초 2사 1,3루 후라도가 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

삼성 선발 후라도는 6⅔이닝 동안 108구를 던지는 투혼의 역투 속 5안타 2볼넷 3탈삼진 2실점으로 벼랑 끝에서 팀을 구하며 승리투수가 됐다. 원태인은 8-3으로 앞선 9회 마운드에 올라 탈삼진 2개 포함, 삼자범퇴로 마무리 테스트를 마쳤다.

이날도 라이온즈파크 2만3550석이 매진되며 올시즌 가을야구 6경기 연속매진과 포스트시즌 43경기 연속 매진행진을 이어갔다.

1승1패로 균형을 맞춘 양팀은 이동일인 28일 하루를 쉰 뒤 29일 부터 장소를 광주 챔피언스필드로 옮겨 3,4차전을 치른다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com