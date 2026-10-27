'103구'에도 나오지마…실책에 날아간 7이닝 완성, 그래도 '후라도! 후라도!' 열광 당연했다 [PO 히어로]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 7회초 2사 1, 3루. 마운드를 내려오는 삼성 선발 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성 선발투수 후라도가 역투하고 있다. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

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[대구=스포츠조선 이종서 기자] 아리엘 후라도(30·삼성 라이온즈)가 마침내 포스트시즌 무승 징크스를 끊어냈다.

후라도는 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 2차전에 선발 등판해 6⅔이닝 5안타 2볼넷 3탈삼진 2실점을 기록했다.

2023년 키움 히어로즈 유니폼을 입고 처음 KBO리그 무대를 밟은 2025년부터 삼성 유니폼을 입었다.

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지난 3년 간 꾸준하게 두 자릿수 승리와 함께 180이닝 이상을 던져온 후라도는 올 시즌에는 부상으로 24경기 출전에 그쳤지만, 150이닝을 던지며 9승3패 평균자책점 3.54로 활약했다.

후라도의 가장 큰 장점은 꾸준함. 4년 동안 114경기에 등판해 80차례의 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하) 피칭을 했다. 올 시즌도 24차례 등판 중 퀄리티스타트가 17차례나 됐다.

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정규시즌 선발투수로서 최고의 모습을 보여줬던 후라도는 가을 무대에서도 '이닝 이터'로서의 모습을 보여줬다. 포스트시즌 통산 4차례 등판한 그는 선발로 나온 3경기에서 6이닝 이상의 피칭을 펼쳤다. 그러나 유독 승운이 따르지 않았다. 4경기에서 승리없이 3패 평균자책점 4.29에 그쳤다. 타선이 힘을 내지 못했고, 후라도가 5실점으로 무너진 날도 있었다.

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27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성 선발투수 후라도가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

삼성은 1차전을 1대5로 패배하면서 2차전 승리가 절실했다. 박진만 삼성 감독은 "단기전은 긴 이닝보다 5이닝이라도 최소 실점으로 막는 것이 중요하다"라며 후라도의 역할을 강조했다.

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'두 마리 토끼'를 모두 잡았다. 1회초를 깔끔하게 삼자범퇴 이닝을 만든 후라도는 2회에는 1사 후 나성범에게 볼넷을 내줬지만, 삼진과 1루수 땅볼로 후속 타자를 잡아냈다.

3회초 첫 실점이 나왔다. 선두타자 하주석에게 안타를 맞은 뒤 김호령의 희생번트로 1사 2루가 됐다. 이어 박재현의 내야 안타로 1,3루가 된 가운데 이호연의 희생플라이로 실점을 했다. 김도영에게 안타를 맞았지만, 카스트로를 뜬공으로 돌려세우면서 추가 실점을 하지 않았다.

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타선은 곧바로 후라도의 어깨를 가볍게 해줬다. 박승규와 구자욱의 적시타에 이어 디아즈의 투런 홈런으로 4-1로 리드를 가지고 왔다.

후라도도 빠르게 안정을 찾았다. 4회초와 5회초를 모두 삼자범퇴로 빠르게 정리했다.

6회초 수비 도움도 받았다. 2사 후 카스트로가 좌측 담장에 맞는 타구를 날렸다. 좌익수로 출전한 최형우가 정확한 2루 송구를 선보이면서 카스트로를 잡아냈다.

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5회와 6회 득점으로 삼성이 7-1로 앞선 7회초. 후라도가 다시 한 번 마운드에 올라왔다. 선두타자 나성범에게 볼넷을 내줬지만, 김선빈을 땅볼로 처리했다. 한준수의 타구가 절묘하게 좌중간에 떨어지면서 1사 1,3루 위기에 몰렸다. 그러나 하주석을 삼진으로 잡아내면서 한숨을 돌렸다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 7회초 1사 1,3루 후라도가 하주석을 삼진으로 잡아낸 후 더그아웃을 향해 손짓하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

투구수는 103개. 삼성 벤치가 움직이려 하자 후라도는 손을 내밀며 나오지 말라는 신호를 보냈다. 일단 투수코치가 올라와 후라도의 상태를 점검했다. 교체없이 후라도가 마운드에 남았다.

이후 결과가 좋지 않았다. 후라도는 자신에게 3타수 2안타로 강했던 김호령에게 초구 폭투가 나왔다. 3루 주자가 홈으로 들어오면서 실점. 이후 패스트볼로 승부를 건 후라도는 5구째 투심을 몸쪽 아래로 던져 방망이를 이끌어냈다. 타구는 유격수 방면으로 향하면서 평범한 땅볼로 이어지는 듯했지만, 유격수 이재현의 실책이 나왔다. 후라도는 주저앉아 아쉬움을 내비쳤다.

결국 다시 한 번 투수코치가 올라오면서 교체가 됐다. 7이닝을 채우지 못했지만, 삼성팬들은 '후라도'를 연호하며 호투에 박수를 보냈다.

뒤이어 올라온 이승민이 박재현을 삼진으로 돌려세웠고, 후라도의 실점도 2점에서 멈추게 됐다.

삼성 타선은 7회말 한 점을 더했고, 투수진이 승리를 지키는데 성공했다. 후라도도 마침내 포스트시즌 첫 승을 품는데 성공했다.

대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com