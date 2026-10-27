박승규-이의리로 발발된 지략 대결, 작두 탄 이범호를 박진만이 눌렀다 [PO2 현장포커스]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 동점 1타점 적시 2루타를 날린 삼성 박승규. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] 박승규와 이의리로 펼쳐진 두 감독의 흥미로웠던 지략 대결.

2차전 승자는 삼성 라이온즈와 박진만 감독이었다. 박 감독은 2번 박승규 카드로 '초대박'을 터드렸고, 1차전에 이어 이의리로 삼성의 좌타 라인을 봉쇄하려 했던 KIA 타이거즈 이범호 감독의 계획은 수포로 돌아가고 말았다.

중요하지 않은 경기가 없다지만, 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 양팀의 플레이오프 2차전은 무조건 이겨야 하는 경기였다. 삼성은 1차전에 이어 2차전도 패하면 사실상 시리즈 패배였다. KIA도 방심할 수 없었다. 삼성 타선이 1차전 팀 2안타로 부진했지만, 언제든 살아나면 상대하기 힘든 팀으로 변신할 거라는 걸 누구보다 잘 알고 있었다. 그렇기에 준플레이오프 3연승에 이어 가을야구 4연승으로 기세가 좋을 때 삼성이 정신차리지 못하도록 숨통을 끊어야 했다.

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양팀 감독의 지략 대결도 뜨거웠다. 삼성 박진만 감독은 초강수를 뒀다. 최형우를 좌익수로 투입한 것이다. 전성기 시절에는 큰 무리 없이 수비를 하는 좌익수였지만, 30대 중후반부터는 수비 출전 빈도가 확 줄어들었다. 사실상 지명타자.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회 안타를 날린 KIA 카스트로를 2루에서 잡아낸 후 동료들과 기쁨을 나누는 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

하지만 구자욱이 정규시즌 막판 햄스트링을 다치며 일이 꼬였고, 구자욱이 지명타자로 뛸 수밖에 없는 상황이라 박 감독은 눈물을 머금고 1차전 최형우를 선발에서 제외했다. 하지만 방망이가 침묵했고, 최형우가 대타로 나갈 찬스조차 잡지 못하는 모습에 최형우와 구자욱의 공존을 강행한 것이다. 최형우는 줄기차게 "수비는 내 영역이 아니다"라며 부담스럽다는 뜻을 분명히 했지만, 박 감독은 "그래도 준비해야 한다"며 포기하지 않았다.

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최형우가 좌익수로 들어와주자, 우익수 자리에 선택지가 생겼고 박 감독은 1차전 부진했던 김성윤을 대신해 방망이 컨디션이 좋았던 박승규를 선택했다. 그것도 2번 타순에 뒀다. 박 감독은 "2번 타순에서 흐름이 많이 끊겼다. 현재 컨디션만 봤을 때는 김성윤보다 박승규가 더 낫다고 판단했다"고 설명했다.

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27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 2사 2루 박승규가 1타점 동점 2루타를 치고 질주하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

우타자 박승규가 2번에 들어가면서 삼성은 구자욱-디아즈-최형우-김영웅 4명의 좌타 중심 라인을 꾸릴 수 있게 됐다. 이에 KIA 이범호 감독은 "최형우가 나올 거라 생각했다. 박승규도 마찬가지다. 박승규가 2번에 들어오면서 3번부터 6번까지 좌타자다. 우리가 경기를 운영하는데 있어서 오늘 타선 배치는 크게 나쁘지 않다"고 말했다. 좌타자가 몰려있기에, 그 타이밍에 이의리를 투입해 승부처 흐름을 가져오겠다는 것이었다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 5회말 2사 만루 이의리가 최형우에 밀어내기 볼넷을 내주며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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자신감의 근원이 있었다. 1차전 KIA 선발 네일이 예상하지 못한 헤드샷으로 퇴장 당하며 KIA가 흔들릴 수 있던 경기 중반, 이의리가 좌타자 5명을 상대로 1⅓이닝 무실점 투구를 해줬기에 KIA가 5-1 승리를 차지할 수 있었다. 이의리도 승리투수가 됐다. 스트라이크 존 안에 공을 던지는 이의리는 분명 위력적이었다. 박 감독도 "우리 중심 타선 상대 이의리가 나올텐데, 이의리를 무너뜨려야 우리가 이길 수 있는 것"이라며 요행을 바라지 않겠다고 선언했다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 2사 1루 디아즈가 2점홈런을 치고 박진만 감독의 환영을 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

3회초 선취점을 KIA가 냈다. 삼성이 빠르게 추격을 하지 못하면 KIA쪽으로 분위기가 흐를 뻔한 상황. 여기서 박승규가 터진다. 3회말 2사 2루 찬스서 천금의 1타점 2루타를 때려냈다. 마치 막힌 혈이 뚫렸다는 듯 곧바로 구자욱의 적시타, 디아즈의 투런 홈런이 나왔다.

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이걸로 끝이 아니었다. 5회 2사 후 박승규는 올러 상대 내야 안타로 출루했다. 올러가 5회를 스스로 끝내지 못했다. 1-4에서 더 밀리면 끝나는 KIA. 승부처라 판단하고 이의리를 올렸다. 그런데 이게 웬일. 어제의 이의리가 아니었다. 구자욱 상대 볼넷, 디아즈 사구로 흔들리더니 최형우에게 밀어내기 볼넷을 내줬다. 2사에도 포기하지 않고 치고 달린 박승규의 내야 안타 하나가, 삼성에 귀중한 쐐기점을 만드는 시발점이 됐다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. KIA 이범호 감독이 8회초 3대8로 지고 있는 경기를 지켜보며 한숨을 쉬고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

점수도 점수지만, 시리즈 내내 상대해야 할 이의리의 자신감을 떨어뜨린 것도 삼성에는 소득이었다. 박승규는 6회 희생 플라이 타점까지 더하며 2안타 1볼넷 2타점 2득점 '인생경기'를 완성했다.

이 감독은 LG 트윈스와의 준플레이오프부터 꺼내드는 용병술 카드마다 성공을 거둬 연승을 이끌어왔다. 이날도 이호연을 2번에 배치해 선취점을 뽑아내며 그 기세를 이어가는 듯 했다. 하지만 같은 2번 자리 박승규에게 당하며, 이날은 승리 자격을 박 감독에게 넘겨줘야 했다.

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대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com