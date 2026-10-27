'아끼지 않고 썼다' 5점 차에 꺼낸 '클로저 원태인'…"3차전도 대기한다고 했습니다" [PO3 인터뷰]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성이 8대3으로 승리했다. 경기를 끝낸 원태인 강민호 배터리가 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 9회초 마운드에 오른 원태인이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 이종서 기자] 삼성 라이온즈가 결국 원태인 마무리투수 카드를 꺼냈다.

원태인은 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 2차전에 9회초 등판해 1이닝 무실점을 기록했다.

3차전 선발이 유력했던 원태인이었다. 그러나 35세이브를 기록한 마무리투수 김재윤이 부상으로 이탈하면서 원태인 마무리투수 카드를 꺼냈다.

Advertisement

지난 26일 열린 1차전에서 원태인이 미출전 선수로 분류되면서 원태인 불펜 기용이 드러났다. 1대5로 경기를 패배하면서 원태인의 등판은 이뤄지지 않았다.

박진만 삼성 감독은 2차전에서도 원태인의 불펜 대기를 예고했다. 이기는 상황이면 올린다는 뜻이었다.

Advertisement

원태인은 "감독님께서도 그렇고 팀에서도 비밀로 해줬으면 좋겠다고 하셨다. 팀원들에게도 그렇게 전달한 것으로 알고 있다. 마무리를 해줬으면 좋겠다고 하셔서 그렇게 준비를 하고 오늘까지 준비를 하고 있다"라며 "(김)재윤이 형이 다쳤다고 기사가 났을 때 결정이 났다. 생각지 못했는데 감독님의 요청이 있었다. 단기전에서는 내가 늘 해왔던 역할을 할 수 없다는 생각을 했었다. 정규시즌 부진을 만회하고 싶다는 생각도 했지만, 팀이 한국시리즈 올라가는데 도움이 될 수 있는 자리라면 그렇게 해야하지 않을까 싶다. 며칠 안됐지만, 많이 준비했다"고 밝혔다.

Advertisement

8-3으로 앞선 9회초 삼성은 원태인을 올렸다. 5점 차였던 만큼, 아끼고 3차전 선발로 낼 수도 있었지만 그대로 강행했다.

Advertisement

원태인은 완벽하게 마무리투수 공백을 지웠다. 선두타자 김선빈과 10구까지 가는 승부를 펼쳤지만, 삼진으로 돌려세웠다. 한준수와의 승부 또한 삼진.

하주석과의 승부에서도 기세가 이어졌다. 1B2S에서 4구째 스트라이크존을 살짝 벗어나 아쉬움을 삼켰지만, 결국 범타로 잡아내는데 성공했다.

Advertisement

원태인의 깔끔한 마무리 속에 삼성은 8대3으로 승리하면서 시리즈를 1승1패 원점으로 돌렸다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 9회 마운드 올라 투구하는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

경기를 마친 뒤 원태인은 "6점 차가 됐을 때 안 올라갈 것 같다는 생각을 했는데 5점 차가 좁혀지면서 다시 올라갈 수도 있겠다는 생각을 했다. 감독님께서 워낙 오늘 경기를 깔끔하게 이기고 광주로 가지고 가고 싶으신 것 같았다. 나도 몸 상태가 좋아서 그 결정을 따랐다. 깔끔하게 잘 막아서 다행"이라고 이야기했다.

원태인은 마무리투수 등판에 대해 "처음에 들었을 때는 많이 당황하기도 했다. 불펜 대기는 가끔했지만, 그래도 나간 적도 없었다. 마무리는 신인 때 한 번 하고 처음이었다. 많은 부담이 되는 것도 사실이다. 걱정이 앞서기도 했다. 그러나 직책이 주어진 이상 완벽하게 해내야 된다는 생각이 컸다"고 솔직한 속내를 말했다.

Advertisement

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 9회초 마운드에 오른 원태인이 연습투구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

결국 성사된 마무리 등판. 원태인은 "7회부터 몸을 풀었고, 8회 위기 상황이 되면 나갈 준비를 했다"라며 "많이 다르더라. 그라운드에서 다같이 끝내는 장면을 못 해봤는데 이렇게 처음으로 하게 돼서 감회가 새롭다. 나에게도 터닝 포인트가 됐으면 좋겠다"고 이야기했다.

향후 일정에 대해 원태인은 "아직 정해진 건 없다. 감독님께서 마무리투수로 예상하는 것 같다. 3차전 경기 결과에 따라서 어떻게 될 지 모르니 일단 대기한다고 했다. 3차전 결과에 따라 (향후 계획이) 바뀌지 않을까 싶다"고 이야기했다.

대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com