가을야구 4연승 끝, 이범호 감독 "3차전 선발 시라카와, 4차전 네일 활용 고민" [PO2 패장]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 경기를 앞두고 그라운드에 나선 KIA 이범호 감독의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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[대구=스포츠조선 김용 기자] "3차전은 시라카와, 4차전 네일 고민하겠다."

KIA 타이거즈 이범호 감독이 올해 가을야구 첫 패를 당한 것에 대한 아쉬움을 드러냈다. 하지만 원정 2연전에서 1승1패를 기록한만큼, 절반의 성공이라고 하며 홈에서 이어지는 3, 4차전 필승 각오를 다졌다.

KIA는 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 2차전에서 3대8로 완패했다. 선발 올러가 5이닝을 채우지 못하고 5실점하며 흔들렸고, 이어 등장한 이의리까지 3개의 4사구로 충격적인 밀어내기 실점을 하며 삼성 타선을 살려줬다.

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가을야구에서 폭발했던 타선은 삼성 선발 후라도에게 꽁꽁 묶였다. 후라도는 6⅔이닝 2실점 호투하며 승리투수가 됐다.

다음은 경기 후 이 감독과의 일문일답.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. KIA 이범호 감독이 8회초 3대8로 지고 있는 경기를 지켜보며 한숨을 쉬고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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-경기 총평은.

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후라도 공략을 하지 못했다. 올러가 초반 대량 실점을 하며 힘든 경기를 했다.

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-이의리가 2차전 흔들렸는데.

불펜 투수보다 선발 싸움에서 밀리며 어렵게 풀린 것 같다. 1차전 잘 던지고, 2차전은 부진했으니 3차전은 또 좋은 피칭 나올 수 있다.

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-올러의 투구는 어떻게 봤나.

스피드는 잘 나왔는데, 스트라이크와 볼의 차이가 많이 났다. 그래서 상대 타자들에게 쉽게 공략을 당하지 않았나 싶다.

-3, 4차전 구상이 달라진 게 있을까.

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그대로 준비를 해서 가려고 한다. 3차전을 이기게 되면, 4차전 네일을 어떻게 쓸 지 고민을 해봐야 할 것 같다. 일단 3차전에 집중하겠다. 3차전 선발은 시라카와다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

-최형우가 있고, 없고의 차이가 있었나.

풀어가는 방법의 차이가 있었다. 어려운 공은 안 치고, 본인이 쳐야할 공은 치는 느낌이었다. 경험의 차이다. 최형우가 중심에 있고, 없고는 오늘 경기를 통해 우리가 준비를 해야하는 부분이라고 확인했다. 최형우, 디아즈가 중심에 있으면 구자욱과의 승부도 신경이 쓰이게 된다.

-테이블세터 고민이 계속될 것 같은데.

경험치가 없는 선수들이 경기를 하고 있다. 젊은 선수들이 배워가야 하는 부분이다. 1, 2번을 어떻게 준비해야 할지 가장 중요한 일이다. 중심타자들 외에는 썩 좋아보이는 선수가 없어보여 고민을 해봐야겠다.

-오늘 클린업트리오는.

후라도가 잘 던진 것 같다. 몸쪽 높게, 바깥쪽 낮은 체인지업이 좋았다. 경험 많이 해봤는데도, 대처가 안됐다. 그래도 후라도 투구수를 늘린 건 남아있는 시리즈, 올라왔을 때 공의 힘은 떨어드린 것 같다.

-하루 쉬게 됐는데.

적진에서 1승1패면 할 걸 했다. 페덱을 잡았다. 후라도는 경험이 많은 선수였다. 어려울 거라 예상했다. 젊은 선수들이 도전하는 정신으로, 공격적으로 해야 깰 수 있다. 다시 홈으로 간다. 2경기 끝났다. 3차전에 모든 준비 하겠다.

-최형우 수비에 대한 계획이 있었나.

최형우쪽으로 가면, 주자가 2루에 있다면 적극적으로 뛰자고 했다. 카스트로의 타구는 펜스 플레이가 워낙 좋았다. 3차전도 최형우가 좌익수로 나올 것 같으니, 약점이 생길 수 있는 부분이 있으면 거기에 맞는 준비를 하겠다.

대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com