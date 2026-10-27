소프트뱅크는 좀비처럼 살아난다, 9회 동점타 치고 10회 끝내기포, 재팬시리즈 1~3차전 연장 혈투 끝에 승리, 1승 더하면 2연속 우승이다

연장 10회 끝내기 홈런을 터트린 마사키. 2차전에 이어 두 경기 연속 홈런포를 가동했다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

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아무리 쓰러져도 좀비처럼 다시 일어선다. 끝날 때까지 끝난 게 아니라는 요기 베라의 말을 상기시키는 혈투가 이어진다.

소프트뱅크 호크스가 또 연장에서 이겼다. 27일 후쿠오카 페이페이돔에서 열린 요코하마 베이스타즈와 재팬시리즈 3차전에서 연장 10회 승부 끝에 2대1 역전승을 거뒀다. 1승을 추가하면 2년 연속 우승 트로피를 들어 올린다. 니혼햄 파이터스와 클라이맥스시리즈(CS) 파이널 스테이지까지 포함하면 올해 포스트시즌 6전승이다.

또 준비된 각본처럼 역전 드라마를 연출했다. 요코하마가 5회초 선제점을 냈다. 2사 2루에서 8번 후루이치 다케루가 적시타를 쳤다. 8회까지 1-0 리드를 이어갔다. 2연패 뒤 첫승을 눈앞에 둔 듯했다.

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그러나 소프트뱅크가 무서운 뒷심을 발휘했다. 0-1로 뒤진 9회말 상대 마무리 션 레이놀즈를 무너트렸다. 2사 2루에서 7번 마키하라 다이세이에게 동점타를 때렸다. 요코하마 선발 아즈마 가쓰키의 7이닝 무실점 호투가 물거품이 됐다.

연장 10회말 소프트뱅크 1번 마사키 도모야가 경기를 끝냈다. 1사후 좌월 끝내기 홈런을 터트렸다. 2차전에 이어 2경기 연속 대포 가동. CS 파이널 스테이지까지 최근 4경기에서 3홈런을 때렸다.

3연승을 거둔 소프트뱅크는 1승을 추가하면 2년 연속 재팬시리즈 정상에 선다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

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요코하마 마무리 레이놀즈는 2차전 승리도 날린 전력이 있다. 3-2로 앞선 9회초 등판해 동점을 허용했다. 믿었던 마무리가 승부처에 또 고개를 떨궜다. 요코하마에게 악몽 같은 9회다.

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매경기가 숨 막히는 초박빙 승부다. 1~3차전이 모두 연장까지 갔다.

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24일 1차전. 연장 11회 승패가 결정났다. 요코하마가 0-1로 뒤진 8회말 승부를 원점으로 돌렸다. 1-1. 그러나 소프트뱅크의 뒷심이 더 셌다. 소프트뱅크 타선은 연장 11회초 1사 1,2루에서 연속 적시타를 쳤다. 3대1로 이겼다.

25일 2차전. 연장 10회 승패가 갈렸다. 소프트뱅크가 극적으로 따라갔다. 2-3으로 뒤진 9회초, 대타 야마카와 호타카가 동점 홈런을 쳤다. 연장 10회초 대주자 전문인 가와무라 유토가 결승 1점 홈런을 때렸다. 4대3 역전승. 아무리 끌려가도 질 것 같지 않다.

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요코하마는 2024년 센트럴리그 3위로 포스트시즌에 올라 재팬시리즈 우승까지 했다. 퍼시픽리그 우승팀 소프트뱅크에 2패 뒤 4연승을 거뒀다. 요코하마 홈에서 1~2차전을 내준 뒤 4연승을 올려 하극상 시리즈를 완성했다. 소프트뱅크로선 결고 잊을 수 없는 굴욕이었다.

올해도 요코하마는 3위, 소프트뱅크는 1위를 하고 가을야구를 시작했다. 요코하마는 리그 2위 요미우리 자이언츠, 1위 한신 타이거즈는 연파

소프트뱅크는 3년 연속 퍼시픽리그 우승을 했다. 2년 전 재팬시리즈에서 요코하마에 2승 후 4연패를 당하는 굴욕을 맛봤지만, 올해는 완전히 다른 흐름이다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

하고 재팬시리즈에 진출했다. 무서운 기세로 소프트뱅크를 집어삼킬 것 같았는데 마지막에 버티지 못했다.

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소프트뱅크가 요코하마를 벼랑 끝으로 몰았다. 2년 전과 다른 시리즈 전개다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com