'1300만원 명품 쾌척!' 왜 한화 복덩이 울렸나…"내 차례 언제쯤일까 생각했는데, 마침내"

데뷔전 승리 후 눈물을 흘렸던 한화 이글스 왕옌청. 사진제공=한화 이글스

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[스포츠조선 김민경 기자] "내 차례는 언제쯤일까 생각하곤 했는데, 마침내 받게 됐다."

한화 이글스 복덩이 왕옌청은 27일 대만 귀국 기자회견에서 울컥해 눈물을 흘렸다. 일본프로야구(NPB) 라쿠텐 골든이글스에서 함께했던 선배 쑹자하오에게 받은 뜻깊은 1군 데뷔 첫 승 선물을 이야기하다 감정을 주체하지 못했다.

대만 매체 'SETN'은 '올해 KBO 한화 이글스에서 뛰어난 활약을 펼친 왕옌청이 27일 대만 귀국 기자회견에서 프로 1군 데뷔 첫 승을 거둔 뒤 쑹자하오에게 축하 선물을 받아 큰 따뜻함을 느꼈다고 밝혔다. 이야기를 전하던 왕옌청은 감정이 북받쳐 잠시 말을 잇지 못하기도 했다'고 보도했다.

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왕옌청은 올해 KBO가 아시아쿼터 제도를 새로 도입하면서 한국에서 뛸 기회를 얻었다. 아시아쿼터 선수 가운데 기량이 가장 뛰어나다는 평가를 받았고, 26경기에서 11승6패, 133⅔이닝, 100삼진, 평균자책점 3.97을 기록했다. 한화는 왕옌청과 당연히 내년에도 동행한다. 재계약 상한액인 30만 달러(약 3억원)를 꽉 채워줬다.

왕옌청은 지난 3월 29일 대전 키움 히어로즈전에 처음 등판했다. 정식 1군 선수로 첫걸음을 내디딘 순간이었다. 일본에서는 2군에만 머물러 프로야구 1군은 왕옌청에게 닿을 듯 닿지 않는 꿈이었다. 그 꿈을 이룬 곳이 한화였다.

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왕옌청은 KBO 데뷔전을 회상하며 "마운드에 서던 그 순간이 정말 깊이 각인됐고 벅찼다. 내 첫 프로 경기였고, 결국 승리투수가 됐다. 소중한 분들도 현장에 계셔서 정말 감동이었다"고 이야기했다.

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왕옌청은 키움 상대로 5⅓이닝 3실점을 기록, 10대4 승리를 이끌었다. 당시 경기장에는 왕옌청의 할머니와 누나를 비롯한 가족이 찾아와 함께 첫 승을 축하했다.

9일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.09/

4일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 두산과 한화의 경기. 5회말 동료 실책에 2실점 허용 후에도 미소 짓는 한화 왕옌청. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.04/

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쑹자하오는 멀리서 왕옌청을 응원했다. 쑹자하오는 2017년과 2023년 WBC 대만 대표선수로 활약한 선수다. 왕옌청과는 일본 라쿠텐에서 인연이 깊었다.

왕옌청은 "쑹자하오 형은 나를 정말 많이 챙겨줬다"고 말문을 열다 감정이 북받쳐 잠시 말을 잇지 못했다.

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왕옌청은 이어 "정말 감동했다. 오랫동안 기다려왔고, 형이 다른 후배들에게 선물을 챙겨주는 것을 보면서 '내 차례는 언제쯤일까' 생각하곤 했는데, 마침내 받게 됐다. NPB에서는 신인이 첫승, 첫 안타, 첫 홈런을 기록했을 때 선배가 특별히 선물을 준비해 후배에게 전달하는 문화가 있다. 내가 한국으로 무대를 옮겨 도전하고 있음에도 형이 따뜻한 마음으로 첫승 축하 선물을 챙겨줬다"고 설명했다.

쑹자하오는 왕옌청에게 30만 대만달러(약 1200만원) 상당의 고급 명품 시계를 선물했다. 왕옌청은 선물이 있다는 소식을 듣고 무척 기대했고, 지난 7월 선물을 받은 이후 계속 착용하고 다녔다고 밝혔다.

왕옌청은 "매일 차고 다닐 수 있고, 볼 때마다 정말 소중한 선물이라는 점과 내게 아주 소중한 사람이 준 선물이라는 사실이 떠올라 계속해서 앞으로 나아가고 싶은 마음"이라고 했다.

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한국은 팬들의 선물 공세도 대단했다.

SETN은 '왕옌청은 올해 눈부신 활약을 펼쳐 한화 팬들에게 큰 사랑을 받았고, 왕서방이라는 애칭까지 얻었다. 그는 한국 팬들에게 받은 따뜻한 배려도 소개했다'고 했다.

왕옌청은 "원정 경기 때문에 서울에 갔을 때 특히 놀랐다. 한 식당에서 식사를 마치고 계산하려는데, 직원이 이미 다른 분이 계산하고 갔다고 해서 알고 보니 우리(한화) 팬이었다. 홈구장이 있는 대전 근처에서는 커피를 주문하면 케이크 한 조각이 덤으로 나오는 일도 자주 있었다"며 고마운 마음을 표했다.

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 왕옌청이 7회초 투구를 위해 마운드에 오르고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com