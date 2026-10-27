"단장은 원래 욕먹는 자리"…이택근 신임 단장, 친정 향해 쏟아내던 쓴소리→부메랑이 된 시험대

사진제공=롯데자이언츠

사진=유튜브채널 '택근브이로그'

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[스포츠조선 고재완 기자] "단장은 원래 욕 먹는 자리"

자신의 개인 유튜브 채널 '택근브이로그'를 통해 한국 야구와 친정팀 키움 히어로즈의 주먹구구식 구단 운영을 향해 거침없는 돌직구를 날렸던 '스나이퍼' 이택근(46)이 마침내 그라운드 밖 총책임자인 '단장'의 자리에 올랐다.

롯데 자이언츠는 26일 NC 다이노스의 창단 첫 통합 우승을 이끌었던 이동욱 감독을 제22대 사령탑으로 선임함과 동시에, 이택근 티빙해설위원을 신임 단장으로 발탁했다고 공식 발표했다. 선수 시절 현대-넥센-LG를 거치며 통산 1621안타와 4차례 골든글러브를 수상하고 은퇴 후 해설위원과 KBO 전력강화위원으로 행정 감각을 익혀온 그가 '전국구 인기 구단' 롯데의 부활을 이끌 사령관으로 선택받은 것이다.

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이 신임 단장은 취임 일성으로 "선수단의 성장 단계별 맞춤 육성을 통해 뎁스를 강화하고, 현장과 프런트가 같은 방향을 바라보며 각자의 전문성을 발휘할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"라고 밝혔다.

사진=유튜브채널 '택근브이로그'

사진=유튜브채널 '택근브이로그'

야구계와 팬들이 이 단장의 취임을 유독 관심있게 보는 이유는 따로 있다. 그가 유튜브 등을 통해 한국 프로야구의 고질적인 프런트 보신주의, 잦은 단장 교체, 안이한 유망주 육성을 향해 누구보다 날 선 비판을 쏟아냈던 인물이기 때문이다. 비판자에서 '결과를 책임져야 할 집행자'로 처지가 180도 바뀐 이택근 단장. 그가 과거에 남겼던 말들은 이제 고스란히 롯데를 향한 개혁의 로드맵이자 그를 시험할 부메랑이 돼 돌아왔다.

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이 단장이 유튜브를 통해 가장 강도 높게 꼬집었던 대목은 현장의 '조급증'과 프런트의 '포지션 난도질'이었다. 이 단장은 "유망주 육성은 포지션마다 선수를 확실히 정해놓고 적어도 100경기를 지켜보든지, 100타석은 연속해서 기회를 주면서 판단해야 한다"라며 "단 몇 경기의 결과만 보고 선수를 벤치에 앉히거나 2군으로 내리면 어떤 신인도 제 기량을 펼칠 수 없다"라고 지적한 바 있다.

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특히 선수의 수비 위치를 이리저리 흔드는 멀티 포지션 실험에 대해선 선을 명확히 그었다. "매 경기 포지션을 바꾸는데 수비를 잘 바라는 게 더 이상한 일이다. 선수가 한 포지션에서 확실하게 루틴과 경험을 쌓을 수 있도록 뼈대를 잡아주는 것이 프런트의 기본 역할"이라는 확고한 철학을 밝혔다.

사진=유튜브채널 '택근브이로그'

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특히 친정 키움을 향해 "1군에 콜업했다가도 몇 경기 부진하면 곧바로 대타로 돌리거나 2군으로 강등시키는 조급한 기용으로 수많은 자원의 성장을 지체시켰다"는 비판을 했다. 이 단장의 부임은 롯데 야수 유망주들에게 '인내와 기회'라는 확실한 가이드라인을 제공할 첫 번째 신호탄이 될 수 있을지 관심이 가는 부분이다.

외부 영입에 의존하는 '반짝 전력 보강'에 대한 시선도 냉철했다. 팬들의 환심을 사기 위한 겉치레성 FA 영입보다 보이지 않는 2군 인프라와 환경 개선이 진짜 강팀을 만든다는 논리다.

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이 단장은 "FA 시장에서 10억, 20억 원을 써서 구단 이미지를 일시적으로 좋게 만드는 것과 퓨처스팀에 투자하는 것은 본질적으로 완전히 다르다"라고 일갈했다. 그는 1군의 화려함 뒤에 가려진 2군 고양 히어로즈 훈련 시설 현대화에 지갑을 열어야 한다고 역설해 왔다. 고양 못지 않게 상동 롯데 퓨처스팀 시성 역시 열악하다. 상동 2군 구장의 대대적인 체질 개선과 육성 시스템 표준화가 이 단장 체제에서 가장 먼저 칼을 댈 핵심 과제로 꼽히는 이유다.

사진=유튜브채널 '택근브이로그'

사진=유튜브채널 '택근브이로그'

게다가 이 단장은 과거 친정팀 키움의 잦은 단장 교체 사태를 바라보며 "이렇게 사람이 자주 바뀌는 구단은 KBO리그에 없다. 3년, 5년짜리 장기 플랜을 세우려고 하면 단장이 바뀌고, 또 세우려고 하면 바뀐다"라며 일관성 없는 행정을 강하게 꼬집었다.

단장이 바뀔 때마다 육성 기조와 팀 컬러가 흔들리면 결국 현장의 선수단만 갈피를 잡지 못하고 방황한다는 경고였다. 더불어 단장의 역할에 대해 "단장은 욕을 먹고 총대를 메는 자리"라고 규정하기도 했다.

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이 단장은 이제 자신이 마이크 앞에서 던졌던 수많은 비판과 분석들이 단순한 '방송용 사이다 발언'이 아니었음을 이제 서류와 그라운드 위에서 스스로 입증해야 하는 시기가 왔다. 단기적으로는 5강 진입의 성과를 내야 하는 압박 속에서도, 자신이 외쳤던 '100타석의 인내'와 '퓨처스 인프라 투자'라는 원칙을 지켜낼 수 있을지가 성패를 가를 분수령이다.

사진=유튜브채널 '택근브이로그'

고재완 기자 star77@sportschosun.com