'깜짝 고백' 한화 다년 계약 거절한 이유 있었다 "사실 내 꿈은 ML진출"

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회말 2사 3루 왕옌청이 전병우의 직선타구를 호수비로 잡아낸 노시환을 보며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[스포츠조선 나유리 기자]"한화 이글스에서 다년 계약을 제안했지만, 1년 계약만 하기로 결정했다."

한화 이글스와 재계약을 체결한 아시아쿼터 왕옌청이 대만으로 귀국한 후 공식 기자회견을 가졌다.

올해 전까지 일본프로야구(NPB) 육성 선수로 뛰었던 왕옌청은 올 시즌을 앞두고 한화와 아시아쿼터 계약을 진행했다. 여러 구단이 관심을 가졌을 정도로 아시아쿼터 자원 중 가장 높은 평가를 받았던 왕옌청은 기대 이상의 성적을 보여줬다. 풀타임 선발 투수로 활약하면서 26경기에서 11승6패 평균자책점 3.97의 성적을 기록했다. 외국인 투수들의 부상 그리고 문동주의 수술까지 겹치면서 시즌 내내 속앓이를 했던 한화는 그래도 올 시즌 왕옌청의 존재가 큰 힘이 됐다.

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한화는 재빨리 재계약을 추진했다. 한화는 지난 13일 왕옌청과 계약금 10만달러, 연봉 20만달러 총액 30만달러(약 4억원)에 1년 계약을 체결했다고 공식 발표했다.

왕옌청은 27일 대만 귀국 후 공식 기자회견을 개최했다. 굉장히 성대한 규모의 기자회견이었다. 이 자리에서 왕옌청은 한화와의 재계약 비하인드 스토리를 밝혔다.

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왕옌청은 "한화가 사실 다년 계약을 제안했지만, 에이전트와 논의한 끝에 우선 1년 계약 연장을 결정했다"면서 "1년동안 시도해보고 서서히 진행하고 싶었다"고 밝혔다.

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혹시 계약 조건이 만족스럽지 않거나, 외국인 선수 대우를 노리는 것 아니냐는 의혹도 있지만 그렇지는 않은 모양새다. 왕옌청은 '한국언론에서 계약 조건이 너무 낮다는 이야기가 있다'는 질문에 깜짝 놀라며 "한국 언론이 계약 조건이 너무 낮다는 이야기를 하나?"라며 반문했다는 게 대만 매체들의 보도다. 왕옌청은 "구단이 제시한 계약은 저의 현재 활약을 인정한 수준"이라며 계약 조건 자체에는 만족하고 있음을 밝혔다.

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1군 출전 기회가 오지 않았던 일본을 떠나 한국행을 결정한 것은 왕옌청의 인생을 다른 방향으로 바꿨다. 하지만 그의 앞으로 목표는 따로 있었다. 바로 메이저리그 진출이다.

왕옌청은 "기회가 주어진다면, 그 기회가 온다면 최고의 무대에 도전하고 싶다"는 꿈을 밝혔다. 이어 다음 시즌 목표로는 "160이닝과 평균자책점 3점대"라고 드러냈다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com