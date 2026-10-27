펄펄 날던 그 야생마 맞나…키움 두 번째 도전 실패 후 윈터리그 전전, 이번엔 푸에르토리코 "뭐든 다 할것"

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[스포츠조선 박상경 기자] 키움 히어로즈에서 두 차례 활약했던 야시엘 푸이그(35)가 푸에르토리코에서 야구 인생을 이어간다.

푸에르토리코 매체 엘 누에보 디아는 27일(이하 한국시각) 푸이그의 산후안 세나도레스 입단 소식을 전했다. 산후안은 지난 시즌 푸에르토리코리그에서 12승으로 최하위에 그쳤다. 26일 산후안 선수단 발표 기자회견에 참석한 푸이그는 "좋은 기회가 주어졌다. 내가 그라운드에서 어떤 역할을 맡을지는 모르겠다. 지명타자나 우익수, 좌익수로 뛸 수 있을 것 같다. 감독님이 원하는 어느 포지션에서든 뛸 준비가 돼 있다"고 의지를 다졌다.

푸이그는 메이저리그 데뷔 전인 2012~2013시즌 푸에르토리코리그를 경험했다. 당시 20경기 타율 0.232(69타수 16안타) 1홈런 9타점에 그쳤다. 하지만 2013년 LA 다저스 입단 후 스타로 떠올랐고, 이듬해에는 내셔널리그 올스타에 선정됐다. 강한 어깨와 공격적인 주루, 장타력으로 눈길을 끌었다. 하지만 태업성 플레이와 사생활 문제로 구설수가 이어졌고, 신시내티 레즈와 클리블랜드 인디언스(현 클리블랜드 가디언스)를 거쳐 무적 신세로 전락했다. 2021년 도미니카공화국리그에서 뛰었던 푸이그는 2022년 키움 히어로즈와 계약하면서 KBO리그에 진출했다.

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푸이그는 입단 첫해 126경기 타율 0.277(473타수 131안타), 21홈런, 73타점, 출루율 0.367, 장타율 0.474, OPS 0.841을 기록했다. 특히 가을야구에서 인상적인 활약을 펼치며 팀의 한국시리즈 진출에 기여했다. 하지만 시즌을 마친 뒤 불법 스포츠 도박 혐의가 불거졌고, 결국 재계약에 실패했다. 도미니카공화국, 베네수엘라 윈터리그, 멕시코리그 등을 거친 푸이그는 논란이 해소된 지난해 키움과 100만달러 계약을 맺으며 KBO리그에 복귀했다. 하지만 40경기 타율 0.212(156타수 33안타), 6홈런, 20타점, 출루율 0.285, 장타율 0.340, OPS 0.625의 실망스런 성적에 그쳤다. 결국 부상까지 겹치면서 개막 한 달여 만인 5월 퇴출됐다.

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다시 베네수엘라로 건너간 푸이그는 26경기에 출전해 타율 0.282(85타수 24안타), 3홈런, 14타점으로 부활을 알렸다. 이번에는 산후안에 입단하면서 푸에르토리코에서 선수 생활을 이어가는 쪽을 택했다. 푸이그는 "여전히 야구를 좋아한다. 좋아하는 일을 위해 노력하고, 여러 윈터리그에서 뛰면서 우승하고, 가능한 많은 승리를 거두는 것이 즐겁다"고 말했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com