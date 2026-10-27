"김혜성 주전은 최악 시나리오" 다저스 세대교체론 속 美 매체 냉정 평가, 결국 떠나는 게 해답?

Imagn Images연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 월드시리즈 3연패에 실패한 LA 다저스를 향한 세대교체론이 대두된 가운데, 김혜성(27) 활용에 대해선 낮은 평가가 나왔다.

다저스 소식을 전하는 다저스 다이제스트의 더스틴 노슬러는 27일(이하 한국시각) '다저스가 2027년과 그 이후를 위해 어떻게 더 젊고 운동능력 좋은 팀으로 거듭날 수 있을까'라는 제목의 칼럼을 게재했다.

노슬러는 다저스의 가장 큰 문제로 선수단의 노쇠화와 운동능력 부족을 지적했다. 그는 '다저는 지난 3시즌 간 다른 팀보다 더 많은 경기를 치러야 했다'며 '밀워키와의 NLCS에서는 베테랑 선수들에게 피로가 누적된 모습이 드러났다'고 평가했다.

Advertisement

먼저 거론한 건 트레이드였다. 보장 계약 마지막해에 접어드는 테오스카 에르난데스를 트레이드로 내보내고 유망주 호수에 데 파울라에게 주전 자리를 맡겨야 한다는 것이다. 데 파울라는 올해 정규시즌 11경기 출전에 그쳤으나, 뛰어난 타격 재능을 갖췄다는 평가를 받았다. 수비력에는 여전히 물음표가 남아 있다. 노슬러는 '데 파울라가 에르난데스 수준의 수비만 해줘도 (주전 활용은) 충분히 가치 있는 선택'이라고 지적했다.

AFP연합뉴스

주전 2루수 토미 에드먼을 두고는 유틸리티 활용에 초점을 맞췄다. 노슬러는 '에드먼을 유틸리티로 쓰면 출전 부담을 줄이는 동시에 다른 선수들의 휴식까지 지원할 수 있다'고 설명했다. 이어 'FA나 트레이드 시장에서 루이스 아라에즈(필라델피아 필리스), 재즈 치좀 주니어(뉴욕 양키스), 브랜든 로(피츠버그 파이어리츠) , 글레이버 토레스(디트로이트 타이거스) 등을 대안으로 검토할 수 있다'고 봤다. 또 '재비어 에드워즈, 오토 로페즈(이상 마이애미 말린스), 브라이슨 스톳(필라델피아 필리스) 등 멀티 포지션 소화 선수도 다저스의 경기 운영에 도움이 될 것'이라며 '유격수까지 고려한다면 엘리 델라크루즈(신시내티 레즈)가 가장 매력적인 카드'라고 점쳤다. 그러면서 '최상의 시나리오는 델라크루즈를 데려오는 것이고, 최악의 시나리오는 김혜성이나 알렉스 프리랜드 같은 내부 자원을 선택하는 것'이라고 지적했다.

Advertisement

데뷔 시즌이었던 지난해 정규시즌 71경기(타율 0.280, 3홈런 17타점)에 나섰던 김혜성은 올해 43경기 출전에 그쳤다. 타율 0.259(116타수 30안타), 1홈런, 11타점, 5도루, 출루율 0.323, 장타율 0.328, OPS 0.651로 전반적인 지표가 지난해보다 좋지 않았다. 다저스의 포스트시즌 엔트리에 합류했으나, 타석에 서지 못한 채 대수비로 한 번 출전한 게 전부다.

Advertisement

AP연합뉴스

다저스의 데이브 로버츠 감독은 김혜성의 과제로 타격 개선을 꼽았다. 그러나 전반적인 타격 지표는 지난해보다 하락하면서 눈도장을 찍지 못했다. 새 시즌 다시 주전 경쟁에 나설 전망이지만, 로버츠 감독의 신임을 되찾을 수 있을지는 미지수다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com