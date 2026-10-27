'이럴수가' KIA 생각도 못했던 변수 발생…이 선수가 가을 운명 결정할 줄이야

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 5회말 2사 1루 올러가 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈에 예상치 못한 변수가 발생했다. 역대급 원투펀치 제임스 네일과 아담 올러가 나란히 5이닝도 던지지 못하고 조기 강판하는 그림은 상상도 못했다.

KIA는 27일 대구에서 열린 삼성 라이온즈와 플레이오프 2차전에서 3대8로 패했다. 올해 KIA의 포스트시즌 첫 패배였다. 준플레이오프에서 LG 트윈스를 3전 전승으로 꺾고, 삼성과 플레이오프 1차전에서 5대1로 완승해 4연승을 달리던 흐름이 뚝 끊어졌다.

선발투수 아담 올러의 난조가 패배로 직결됐다. 올러는 4⅔이닝 96구 5안타(1홈런) 1볼넷 4삼진 5실점에 그쳐 패전을 떠안았다.

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올러는 정규시즌 막바지 흐름이 안 좋을 때도 이날과 마찬가지로 한 이닝에 대량 실점하는 패턴을 보였다.

1-0으로 앞선 3회말 올러는 선두타자 류지혁을 볼넷으로 내보내면서 위기를 자초했다. 이재현의 희생번트로 1사 2루. 김지찬을 유격수 뜬공으로 처리해 2사 2루까지 버텼지만, 박승규에게 좌익수 왼쪽 2루타를 허용해 1-1이 됐다.

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올러가 삼성의 흐름을 바로 끊으면 됐는데, 구자욱에게 또 우중간 적시타를 맞아 1-2로 뒤집혔다. 이어 삼성 거포 르윈 디아즈에게 우중간 투런포를 얻어맞아 1-4까지 벌어졌다. 구자욱과 디아즈에게 모두 직구로 빠르게 붙으려다 얻어맞았다.

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올러는 5회말 2사 후 박승규에게 유격수 오른쪽 내야안타를 내줬다. 그러자 KIA는 좌완 이의리로 마운드를 교체했다. 포스트시즌 내내 흐름이 좋았던 이의리가 좌타자 구자욱을 잡아주길 바랐지만, 볼넷을 내주며 무너졌다. 디아즈는 사구, 최형우까지 밀어내기 볼넷을 내줘 올러의 실점은 5로 불어났다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 5회말 네일이 헤드샷 퇴장을 당해 더그아웃에 들어온 뒤 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 5회말 2사 만루 이의리가 최형우에 밀어내기 볼넷을 내주며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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KIA는 포스트시즌 내내 성적이 좋았던 불펜을 믿어보려 했지만, 전날 이미 전력을 쏟은 터라 역부족이었다.

사실 1차전 선발 네일부터 KIA의 마운드 구상은 크게 꼬였다. 네일은 4⅓이닝 1실점을 기록하고 마운드를 내려와야 했다. 부진해서가 아니다. 박승규에게 헤드샷을 던져 퇴장당했다.

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KIA는 급히 불펜을 가동해야 했고, 정해영(⅔이닝)-이의리(1⅓이닝)-조상우(1⅓이닝)-곽도규(⅓이닝)-전상현(1이닝)이 무실점으로 막았다. 결과는 좋았지만, 어쨌든 1차전에 이의리가 무리한 여파가 2차전까지 이어졌다고 볼 수 있다.

어쨌든 네일과 올러가 나란히 5이닝도 채우지 못하고 강판되는 건 KIA가 전혀 예상 못한 시나리오였다. 1승1패한 게 다행일 정도.

KIA는 오는 29일 광주에서 삼성과 3차전을 치른다. 3차전 선발투수는 시라카와 케이쇼. 베테랑 좌완 양현종의 경험보다 시라카와의 구위에 더 무게를 둔 결단이다. 시라카와의 어깨에 KIA의 한국시리즈 진출 운명이 걸렸다 해도 과언이 아니다. 3차전을 잡고 먼저 2승을 확보하는 팀이 아무래도 유리할 수밖에 없다.

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시라카와는 원투펀치와 달리 믿음에 보답할 수 있을까. 필승조 조상우와 전상현은 2차전에서 일찍이 점수차가 벌어진 덕분에 아꼈지만, 이의리 정해영 등은 피로가 꽤 쌓였다. 일단 시라카와가 최소 5이닝은 안정적으로 막아줘야 다음을 구상할 수 있다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 첫 가을야구 무대에서 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와가 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com