"누가 자꾸 내 발을 만졌어" 빅리거 집단 멘붕! 베츠도 숙박 거부한 '유령 호텔'…최지만도 겪었다?

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[스포츠조선 박상경 기자] 3연패 악몽의 발단이었을까.

미국 폭스스포츠는 27일(이하 한국시각) '월드시리즈를 치르고 있는 탬파베이 레이스 선수들이 경기장 밖에서 뜻밖의 공포를 경험했다'고 전했다. 밀워키 원정 당시 머물렀던 호텔에서 엘리베이터 버튼이 저절로 켜지고, 객실의 전등갓이 흔들리거나 잠든 사이 누군가 발을 만지는 듯한 느낌을 받았다는 것이다. 탬파베이는 밀워키 원정 1, 2차전을 모두 패했다.

화제의 장소는 미국 위스콘신주 밀워키에 위치한 피스터 호텔이다. 1893년 문을 연 이 호텔은 올해로 개관 133주년을 맞았다. 고풍스러운 건축물과 빅토리아 시대 미술품으로 유명한 고급 호텔이지만, 메이저리그 선수들 사이에서는 유령이 출몰한다는 소문으로 더 잘 알려져 있다. 무키 베츠(LA 다저스)가 과거 이 호텔 숙박을 거부한 것으로도 유명하다. 최지만도 LA 에인절스 시절이던 2016년 5월 MLB닷컴과 인터뷰에서 "그 호텔에서 귀신을 여러 번 봤다. 잠을 자는 데 누군가 침대에 함께 있는 것 같은 느낌을 받았다. 예전에도 누군가 나를 껴안거나 귓가에 속삭이는 듯한 경험을 했다"고 설명한 바 있다.

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탬파베이 선수단도 이번 원정 기간 호텔에서 이상한 일을 겪었다고. 포수 리엄 힉스는 "호텔 엘리베이터에서 4층으로 가려고 버튼을 눌렀다. 그런데 내가 누르지도 않은 5층 버튼이 이미 켜져 있었다"고 설명했다. 내야수 벤 윌리엄슨도 "전등갓이 흔들리고 있었다. 그런데 상당히 무거운 물건이라 객실의 공기 흐름 때문에 움직일 수는 없었다. 영상을 찍으려고 돌아서서 휴대전화를 집었다. 그런데 다시 보니까 움직임이 멈춰 있었다"고 회상했다.

가장 섬뜩한 경험담은 탬파베이의 중심타자 얀디 디아스에게서 나왔다. 디아스는 "아마 2년 전이었던 것 같다. 밤에 자고 있었는데 누군가 내 발을 간지럽히거나 만지는 것 같은 느낌이 들었다"고 밝혔다. 이어 "그때 정말 자고 있었는지도 모르겠다. 무엇이었는지도 알 수 없다"며 당시 상황을 설명했다. 미국 워싱턴포스트는 '디아즈가 다른 숙소에 혼자 머무는 방안까지 고민했지만, 결국 동료들과 함께 호텔을 이용했다'고 전했다.

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피스터 호텔을 둘러싼 이야기는 수십 년 동안 이어져 왔다. 아드리안 벨트레, 브라이스 하퍼, 카를로스 고메스 등 여러 메이저리그 선수들이 정체를 알 수 없는 소리나 물건의 움직임을 경험했다고 주장했다. 하지만 이런 현상이 실제 초자연적인 현상이라고 확인된 바는 없다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com