"스트라이크 막 꽂지마!" '원조KS맨' 장원삼 조언 들었나…후라도 완벽한 완급조절 피칭→기립박수 받은 '가을 첫승' 포효 [대구 포커스]

사진=유튜브채널 '오승환'

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 7회초 2사 1, 3루. 마운드를 내려오는 삼성 선발 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

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[스포츠조선 고재완 기자] "포스트시즌 단기전에 가면 후라도처럼 던지면 안 된다. 정규시즌엔 스트라이크를 공격적으로 많이 던지는 게 미덕일지 몰라도, 가을야구에선 타자들의 집중력이 완전히 다르다. 공 하나 차이로 승부가 갈리기 때문에 그렇게 쉽게 막 들어가다간 큰 것 한 방에 무너진다. 훨씬 더 신중하게 승부해야 한다."

불과 나흘 전, 삼성 라이온즈 출신 '빅게임 픽처' 장원삼이 아리엘 후라도에게 일침을 날렸다. 그것도 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 플레이오프(PO) 2차전에서 시구를 맡은 '끝판대장' 오승환의 유튜브 채널에 출연해서 한 말이었다.

사진=유튜브채널 '오승환'

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성 선발투수 후라도가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

정규시즌 80QS '괴물'의 반전…가을만 가면 '4전3패' 불운의 사슬

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정규시즌 4년 동안 80번이나 퀄리티스타트(QS)를 달성한 '이닝 이터'였지만, 유독 가을 무대만 서면 고개를 숙였던 후라도(30·삼성 라이온즈). 레전드의 서늘한 경고가 진짜 약이 된 것일까.

부상으로 24경기 선발 등판에 그친 올 시즌에도 150이닝을 책임지며 9승3패 평균자책점(ERA) 3.54, 17차례 QS로 팀의 정규시즌 2위를 견인할 정도로 그는 자타공인 삼성의 1선발이다. 하지만 가을의 후라도는 '불운의 아이콘'이었다. 포스트시즌 통산 4경기에 등판해 결과는 단 1승도 없이 3패 ERA 4.29. 타선의 득점 지원이 실종되거나, 무리하게 카운트를 잡으려다 일격을 맞고 5실점으로 무너지는 등 승리의 여신은 철저히 그를 외면했다.

사진=유튜브채널 '오승환'

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 7회초 후라도 강민호 배터리가 선두타자 나성범에 볼넷을 내준 뒤 마운드에서 이야기를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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'KS 13이닝 1실점 16K' 전설이 지적한 후라도의 약점

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이런 후라도의 치명적 약점을 꿰뚫어 본 인물이 바로 '가을의 전설' 장원삼이었다. 장원삼은 KBO리그 역사에서 손꼽히는 최고의 '빅게임 플레이어'다. 삼성 왕조 시절 한국시리즈에서 그야말로 언터처블 피칭을 선보였으며, 특히 2012년 한국시리즈에서는 2차전과 6차전 선발로 등판해 2승무패, 13이닝 3안타 2볼넷 1실점 16탈삼진이라는 전설적인 기록을 남겼다. 2008 베이징 올림픽 무실점 호투, 2011 아시아시리즈 결승에서 소프트뱅크를 잠재우고 거머쥔 MVP까지, 큰 경기에서 어떻게 던져야 이기는지를 온몸으로 증명했던 장원삼이었다.

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그런 장원삼의 눈에 비친 후라도의 투구는 가을 단기전에서 '너무 정직한 투수'였다. 공격적으로 존에 욱여넣는 투구는 정규시즌 144경기 레이스에선 투구 수를 아끼는 최고 무기지만, 한 경기 한 타석에 사활을 거는 포스트시즌에서는 타자들의 현미경 노림수에 장타로 연결되기 십상이라는 지적이었다. "같은 공이라도 훨씬 더 신중해야 한다"는 장원삼의 조언은 후라도가 가을 투수로 진화하기 위해 반드시 풀어야 할 열쇠였다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성 선발투수 후라도가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

체인지업 30개로 타이밍 교란…'피홈런0'으로 잠재운 핵타선

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장원삼의 조언을 들은 것일까. 벼랑 끝에 몰린 사자 군단을 구하기 위해 마운드에 오른 후라도는 이전의 후라도와 완전히 달랐다. 거침없이 꽂아 넣던 무모한 정면 승부 대신, 정교한 완급조절과 신중한 수 싸움으로 무장한 그는 마침내 지독했던 포스트시즌 무승 징크스를 깨고 사자 군단의 가을 첫 승을 이끌었다.

삼성은 이날 KIA 타이거즈와의 PO 2차전에서 선발 후라도의 6⅔이닝 5안타 2볼넷 3탈삼진 2실점 108구 역투와 디아즈의 쐐기 투런포를 앞세워 8대3 완승을 거뒀다. 1차전 1대5 패배를 완벽하게 설욕한 삼성은 시리즈 전적을 1승1패 원점으로 돌렸다.

이날 후라도는 무작정 빠른 공으로 카운트를 잡으려 들지 않았다. 후라도가 던진 108개의 공 중 가장 돋보인 것은 체인지업(30구)과 커터(17구), 커브(11구)로 이어지는 현란한 완급조절이었다. 특히 김도영, 나성범, 헤럴드 카스트로 등 준플레이오프부터 대폭발하던 KIA의 핵타선을 상대로 떨어지는 체인지업을 결정구로 던져 배트 중심을 완벽히 무력화했다. 정규시즌 장타 허용 위험이 컸던 몸쪽 승부를 자제하고 철저하게 보더라인을 긁어내며 단 한 개의 홈런도 내주지 않았다.

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백미는 7회초였다. 7-1로 크게 앞선 7회 1사 1, 3루 위기에서 투구 수는 103개에 도달했고 삼성 벤치는 투수 교체를 위해 움직이려 했지만 후라도는 더그아웃을 향해 손을 내저으며 "내가 끝까지 책임지겠다"는 강렬한 사인을 보냈다. 결국 7이닝을 채우지 못한 채 마운드를 내려왔지만, 108번째 공을 던지고 내려가는 후라도를 향해 라팍을 가득 메운 2만4천여 관중은 기립박수와 함께 "후라도!"를 연호했다. 이후 삼성은 8대3으로 승리에 마침표를 찍었고, 후라도는 KBO 입성 4년 만에 감격스러운 포스트시즌 통산 첫 승을 품에 안았다.

그렇게 후라도의 투혼은 1차전 패배와 '수호신' 김재윤의 부상 낙마로 침통했던 사자 군단의 더그아웃을 살려냈다. 가을의 잔인했던 불운을 스스로 털어낸 에이스의 역투와 함께, 시리즈를 원점으로 돌린 삼성의 시선은 이제 적지 광주에서 열릴 3차전을 향하고 있다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성이 8대3으로 승리했다. 경기를 끝낸 구자욱과 후라도가 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성이 KIA에 승리했다. MVP 수상한 삼성 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

고재완 기자 star77@sportschosun.com