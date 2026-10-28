"칠 것 같더라" 캡틴도 인정했다, 시리즈 판도 바꾼 불쏘시개는 '낭만가이'였다[PO2 현장]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 2사 1루 디아즈의 2점홈런에 득점한 구자욱이 최형우의 환영을 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]잠잠했던 구자욱과 디아즈가 동시에 터졌다. 박승규 2번 깜짝 배치가 만들어낸 마법 같은 나비효과였다.

1차전 패배로 벼랑 끝에 몰린 삼성은 27일 대구 라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 2차전에서 3회초 선취점을 내주며 또 끌려가는 듯 했다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 삼성 구자욱이 1타점 적시타를 날렸다. 포효하는 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

하지만 3회말 곧바로 반격에 나섰다.

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선두 타자 류지혁이 소중한 물꼬를 텄다. KIA 선발 올러와 8구 승부 끝 볼넷으로 선두타자 출루에 성공했다. 2사 2루에서 박승규 타석. 1B2S 불리한 카운트에서 이날 최고 구속인 154㎞ 강속구가 바깥쪽 보더라인 밖으로 아슬아슬하게 빠졌다. 참아낸 박승규의 선구안이 놀라웠다. 곧바로 들어온 몸쪽 슬라이더를 기술적으로 당겨 좌익선상에 떨어뜨렸다. 1-1을 만드는 천금 같은 동점적시 2루타. 박승규의 적시타 없이 이닝이 그대로 끝났다면 구자욱의 역전 적시타도, 디아즈의 투런홈런도 없었다. 삼성 역전승도 장담할 수 없었다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 삼성 디아즈가 투런홈런을 날렸다. 힘차게 타격하는 디아즈. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

박승규는 경기 후 "1점 차로 쫓기고 있는 팀이 더 불안할 거라 생각했다. 찬스가 만들어졌고, 다음 타자에게 이어주려 하지 않고 내가 해결하려 했다. 그러다보니 조금 더 적극적으로 임했고 좋은 결과가 나왔다"고 설명했다. 변화구 공략에 대해 "투수와 직구 타이밍에 맞췄고 일단 직구와 스위퍼를 모든 구성을 다 봤기 때문에 스위퍼는 제 반응으로 대처를 할 수 있을 거라고 생각을 해서 일단 직구 타이밍에 맞춰서 들어갔다"며 고도의 집중력이 만들어낸 적시타임을 설명했다.

2루에 도착한 박승규가 더그아웃을 향해 격하게 환호하며 분위기를 띄웠다.

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1차전 4타수무안타에 이어 이날 첫 타석 삼진으로 5타석 연속 범타로 물러났던 구자욱이 홀가분함 마음으로 깨어났다. 1B2S의 불리한 볼카운트에서 151㎞ 높은 직구를 당겨 우중간 역전 적시타를 날렸다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 2사 2루 박승규가 1타점 동점 2루타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

구자욱은 경기 후 "대기 타석에 있을 때 승규가 어제부터 타격감이 좋아 보여 꼭 하나 칠 것 같았다. 박승규 선수가 쳤기 때문에 제가 (편하게) 칠 수 있었던 것 같다. 박승규 선수가 오늘 큰 역할을 한 것 같다"고 캡틴 답게 후배의 공을 앞세웠다.

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곧바로 디아즈가 화답했다. 풀카운트 승부 끝 151㎞ 직구를 당겨 우중간 담장을 넘겼다. 타구속도 170.3㎞, 발사각 17.8도, 비거리 121m의 라인드라이브성 투런포. 4-1을 만드는 한방이었다.

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경기 흐름이 삼성 쪽으로 넘어오는 순간이었다. 박승규는 6회 7-1을 만드는 쐐기 희생플라이 등 3타수2안타 1볼넷 2타점으로 팀승리와 반등의 불쏘시개 역할을 했다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 2회말 삼성 최형우가 우익수 앞 안타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

극도로 침체됐던 삼성 타선을 먼저 깨운 건 최고참 최형우였다.

1차전에 결장했던 최형우는 이날 5번 좌익수로 선발 출전했다.

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1회 이호연 뜬공 타구를 처리하며 수비 긴장을 푼 최형우는 2회 1사 후 첫 타석에서 올러와 풀카운트 승부 끝 슬라이더를 당겨 깨끗한 우전 안타를 날렸다. 팀의 첫 안타. 전날에 이어 답답한 흐름을 이어가던 삼성 타선을 깨우는 신호탄이었다. 전날에 이어 답답한 흐름을 이어가던 삼성 타선을 깨우는 신호탄이었다.

최형우는 5회 2사 후 박승규가 내야안타로 다시 불씨를 살린 만루 찬스에서 밀어내기 볼넷과 쐐기 홈런 등 3타수2안타 2타점으로 승리에 마침표를 찍었다. KIA 공격의 흐름을 끊는 멋진 보살까지 공수에서 맹활약 하며 박승규와 함께 삼성 타선 부활의 기폭제가 됐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com