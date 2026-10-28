'임작가' 임경완 드디어 1군으로 → 롯데 메인 투수코치 확정

17일 잠실야구장에서 KBO리그 두산 베어스와 롯데 자이언츠의 경기가 열렸다. 롯데 임경완 투구 코치. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2019.08.17/

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[스포츠조선 한동훈 기자] '임작가' 임경완 코치가 롯데 자이언츠 1군으로 돌아온다.

롯데는 27일 주요 코칭스태프 보직을 확정한 것으로 확인됐다. 김상진 투수코치와 재계약을 하지 않고 임경완 코치에게 그 자리를 맡긴다.

현역 시절 드라마틱한 경기를 연출한다고 해서 '임작가'라는 별명이 붙었다. 롯데에서 가장 꾸준히 활약한 구원투수로 평가 받으며 팬들의 오랜 사랑을 받았다.

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지도자로는 5년 만에 1군이다. 임 코치는 2023년 2군 투수코치, 2025년부터는 퍼포먼스-재활 코치로 육성에 주력했다.

이동욱 신임 감독과 호흡이 관건이다. 2군 3군이 투수 키우기에 주력한다면 1군 투수코치는 운영 능력이 중요하다. 선발 로테이션을 어떻게 움직이고 경기 중에는 언제 누구를 어떻게 불펜에 준비시킬지 감독 의중을 잘 파악해야 한다.

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임 코치는 이 감독의 1년 후배다.

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이 감독은 1997 신인드래프트 2차 2라운드 롯데 지명을 받았다. 임 코치는 1998 신인드래프트 1차 지명으로 롯데 유니폼을 입었다. 이 감독이 현역으로 뛰었던 2003년까지 롯데에서 한솥밥을 먹었다.

2022 KBO리그 롯데 자이언츠와 두산 베어스의 경기가 28일 부산 사직구장에서 열린다. 롯데 김진욱이 불펜 피칭을 마친 뒤 임경완 코치와 대화를 나누고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2022.06.28/

2022 KBO리그 두산 베어스와 롯데 자이언츠의 경기가 28일 잠실구장에서 열렸다. 4회말 2사 만루 밀어내기 볼넷과 사구로 실점한 롯데 반즈를 찾은 임경완 코치의 모습. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2022.07.28/

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임 코치는 2011년까지 12시즌을 롯데에서 뛰었다. 이후 SK(현 SSG)와 한화를 거쳐 2015시즌을 끝으로 은퇴했다.

코치로는 롯데 '원클럽맨'을 유지했다. 2018년 롯데 육성군 재활코치로 컴백했다. 이후 1군 불펜코치와 투수코치, 2군과 잔류군 코치 등 여러 보직을 두루 거쳤다.

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1군 코칭스태프 보직 중 임 코치가 가장 내부 사정에 정통한 인물로 보인다.

롯데는 구단 수뇌부를 완전히 갈아 엎었다. 이 감독을 비롯해 이택근 신임 단장과 허문회 수석코치까지 외부 인물을 영입했다. 롯데에서 잔뼈가 굵은 임 코치가 이들 사이에서 균형을 잡는 역할도 해줄 것으로 기대된다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com