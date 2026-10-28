도저히 예측 불가, 극과 극 롤코 투구...이의리, 믿어야 해 말아야 해

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 5회말 2사 만루 이의리가 최형우에 밀어내기 볼넷을 내준뒤 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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[스포츠조선 김용 기자] 이의리 믿고 써야해, 말아야해.

KIA 타이거즈 이범호 감독이 엄청난 고민에 휩싸일 듯 하다. 극과 극의 이의리를 봤기 때문이다. 플랜에 대한 확신이 흔들릴 수 있다.

KIA는 대구에서 열린 삼성 라이온즈와의 플레이오프 1, 2차전에서 1승1패를 거뒀다. 1차전 승리로 준플레이오프부터 가을야구 4연승을 거뒀지만, 2차전 3대8로 완패하며 상승세가 꺾이게 됐다.

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좌완 이의리에 웃고 운 2경기였다. 1차전은 네일의 헤드샷 변수로 혼란스러운 상황에서 이의리가 공격적인 투구, 완벽한 제구로 1⅓이닝을 지워줬기에 승리할 수 있었다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 5회말 2사 1루 등판한 이의리가 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

그 기세를 몰아 이의리는 2차전 1-4로 밀리던 5회 선발 올러에 이어 등판했는데 전날 모습은 온 데 간 데 없었다. 지고 있고, 주자가 있는 위기 상황이 부담스러웠는지 구자욱-디아즈-최형우에게 연속 3개 4사구를 헌납하며 밀어내기 점수를 줬다.

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이의리는 이번 시리즈 최고의 키플레이어였다. 삼성에 좋은 좌타자들이 즐비하기에, 경기 중반 승부처 그걸 막아줄 선수가 필요했다. 곽도규도 있지만, 최근 컨디션이 조금 떨어진 상태. 3~4명의 좌타자가 상위 타선에 몰려있는 삼성 라인업 특성상 이의리가 그들이 나왔을 때 1~2이닝 정도를 막아주는 게 최상의 시나리오였다.

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이의리는 원래 제구가 좋은 투수가 아니다. 올해 시즌 중 일본 유학까지 다녀오며 발전된 모습을 보였고, 실제 플레이오프 1차전 때는 완벽했다. 하지만 압박감이 들면 제구가 다시 흔들릴 수 있다는 걸 2차전에서 보여줬다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 5회말 2사 만루 이의리가 최형우에 밀어내기 볼넷을 내주며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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남은 경기들에서 비슷한 상황이 또 나올 확률이 매우 높다. 그런 가운데 이 감독이 또 똑같이 이의리를 믿고 투입할 수 있을지, 이의리가 여기에 보답할 수 있을지가 KIA의 성패를 좌우할 수 있다.

이 감독은 "1차전 잘 던지고, 2차전은 부진했으니 3차전은 또 좋은 피칭 나올 수 있다"고 말하며 이의리에게 힘을 실어줬다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com