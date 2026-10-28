"감독님께 전화 드려야겠다" 이제는 '엄살'이 됐다…8년 만에 낀 글러브, 삼성 도파민 제대로 터졌다 [PO]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회 안타를 날린 KIA 카스트로를 2루에서 잡아낸 후 동료들과 기쁨을 나누는 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성이 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 최형우와 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

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[대구=스포츠조선 이종서 기자] "호수비가 100배 더 기뻐요."

최형우(43·삼성 라이온즈)의 포스트시즌은 하루하루가 기록이다. 27일 대구삼성라이온즈파크에 좌익수 겸 5번타자로 선발 출전하면서 역대 포스트시즌 최고령 경기 출전 기록을 42세 10개월 11일로 바꿨다. 종전 기록은 이호준 현 NC 다이노스 감독이 현역 시절 세웠던 41세8월13일.

단순히 출전에 그친 게 아니다. 이날 최형우는 안타 홈런 타점 기록까지 모두 바꿨다. 2회말 들어선 첫 타석에서 안타를 친 최형우는 3회에는 삼진으로 돌아섰지만, 5회 밀어내기 볼넷을 얻어냈다.

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7회말에는 KIA 김범수의 직구가 S존 상단으로 들어오자 그대로 받아쳐 우측 담장을 넘겼다. 3타수 2안타(1홈런) 1볼넷 2타점으로 타석에서 만점 활약을 펼쳤다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 7회말 삼성 최형우가 우월 솔로홈런을 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

최형우의 활약은 공격에 그치지 않았다. 좌익수로 출전하면서 노련한 수비도 선보였다. 최형우가 포스트시즌에 외야수로 나선건 2018년 와일드카드 결정전 이후 약 8년 만이다. 구자욱이 햄스트링 부상으로 정상적인 수비가 어렵자 '공격력 극대화'를 위한 고육지책이었다. 풍부한 경험을 자랑하는 그였지만, "수비는 긴장된다"고 토로하기도 했다.

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좌익수 최형우는 합격점을 받았다. 1회에는 평범했지만, 뜬공 처리를 했다. 5회에는 파울타구를 끝까지 따라가는 모습을 보여줬다. 백미는 6회초. 2사에서 KIA 해럴드 카스트로가 좌익수 뒤로 넘어가는 타구를 날렸다. 카스트로는 1루를 지나 2루를 노렸다. 타구를 잡은 최형우가 2루에 공을 던졌고, 카스트로는 아웃됐다. 깜짝 보살까지 성공한 것.

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최형우의 안정적인 활약 속에 삼성은 8대3으로 KIA를 잡고 1승1패로 균형을 맞췄다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회초 삼성 좌익수 최형우가 카스트로가 친 담장을 맞는 타구를 잡아낸 뒤 2루로 송구하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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경기를 마친 뒤 최형우는 '홈런과 호수비 중 더 기쁜 장면'에 대해 "호수비가 100배 더 기쁘다"고 웃었다. 구체적인 상황 설명 이야기에 최형우는 "그냥 잡고 던졌다. 사실 아웃을 시킬 생각까지는 없었는데 공이 말도 안 되게 잘 갔다. 운이 좋았다"고 이야기했다. 최형우는 이어 "평범한 뜬공을 잡고, 또 파울 타구를 잡기 위해 뛰기만 했는데도 팬들께서 '노인우대'처럼 환호를 해주시더라. 감사하다"고 말했다.

수비에서 좋은 모습을 보여준 만큼, 부담은 덜어낼 법도 했다. 그러나 최형우는 "지금도 부담은 있다. 이건 어쩔 수 없다. 단기전이라서 실수 하나에 승패가 결정될 수 있으니 부담이 있다"고 했다.

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박진만 삼성 감독은 "최형우가 뜬공만 잡아도 벤치 분위기가 좋아졌다. 분위기 자체를 바꿨다"며 3차전 수비 기용도 예고했다.

최형우는 "이야기 듣긴 했는데 전화를 드려야할 것 같다. (대구에서 광주로 이동해) 야구장이 커지는 줄 모르시는 것 같다"고 농담을 전했다.

출전 그 자체가 역사고 기록이다. 그러나 최형우는 '최고령' 이야기에 "의미 없다"며 다음을 바라봤다.

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대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com