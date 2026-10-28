착시효과인가? 이제 오히려 '22.9%' 확률이 유리해보인다. 2가지 근거가 있다 "광주 3,4차전, 타격에 달렸다"

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 7회말 삼성 최형우가 우월 솔로홈런을 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 1차전 패배의 충격을 털어내고, 플레이오프 2차전에서 KIA 타이거즈를 8대3으로 제압하며 반격에 나섰다.

시리즈 전적 1승 1패 원점으로 돌린 삼성은 가벼운 발걸음으로 광주로 향한다.

만약 2차전마저 내줬다면? 아찔한 상상이다. 3연패로 허무하게 가을야구를 마감할 위기였다. 이날의 승리와 타선 부활은 삼성에 큰 희망을 안긴 반전의 계기가 됐다.

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27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 2사 2루 구자욱이 1타점 역전타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

KBO 포스트시즌 역사상 플레이오프 1차전을 내준 팀이 역전으로 한국시리즈에 진출할 확률은 약 22.9%(8/35)에 불과하다. 숫자만 놓고 보면 여전히 1차전을 잡았던 KIA가 압도적으로 유리해 보일 수 있다.

하지만 흐름을 보면 이야기가 달라진다. 2주 휴식 후 가을야구에 돌입한 삼성 타선은 1차전 단 2안타라는 극심한 빈공으로 침체되어 있었지만, 박진만 감독의 대대적인 라인업 개편 속에서 단 2경기 만에 박승규의 동점 적시타 포함, 2타점, 베테랑 최형우의 최고령 홈런과 구자욱의 결승타, 디아즈의 홈런포 등이 고루 터져 나오며 상위타선에서만 8점을 뽑아냈다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회말 1사 2,3루 박승규가 1타점 희생플라이를 치고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

단기전에서 팀 타격 페이스가 급격히 살아났다는 점은 22.9%라는 단순 통계 수치를 뛰어넘는 강력한 동력이다. 침묵하던 타선의 혈이 뚫리면서 선수단 전체의 사기와 자신감도 최고조로 치솟았다.

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타격 사이클 상 준플레이오프를 거쳐 플레이오프 1차전까지 절정으로 치닫던 KIA 타선의 사이클이 살짝 주춤해질 수 있는 가능성을 배제할 수 없다.

2차전 승리의 주역이자 양팀을 모두 잘아는 삼성 최형우는 남은 시리즈 분수령으로 타격을 꼽았다. 그는 "시리즈를 가늠할 요소는 타격인 것 같다. 어제 KIA가 말도 안되게 쳤고, 오늘은 우리가 잘쳤다. 누가 1회부터 치고 나가냐의 차이일 것"으로 짚었다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 9회초 마운드에 오른 원태인이 연습투구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

또 하나의 호재는 원태인의 마무리 연착륙 가능성이다.

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박진만 감독은 이번 시리즈 들어 원태인을 마무리로 투입하는 초강수를 뒀다.

8-3으로 넉넉히 앞선 점수 차 9회초에 등판한 원태인은 탈삼진 2개 포함, 삼자범퇴로 돌려세우며 연착륙 가능성을 입증했다.

3차전 최원태 vs 시라카와에 이어 4차전이 페덱 vs 네일의 사생결단 선발 맞대결로 이어질 경우 뜨거운 타격전이 예상된다.

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마지막 순간, 승리를 지킬 마무리 투수의 역할이 중요한데 원태인이 KIA 마무리 전상현에게 구위에서 밀린다고 볼 수 없다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com