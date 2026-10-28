이런 모습 가능할까요? 김도영 발 드레스코드 열기, 구자욱도? 파란 대신 '다른 당부' 남겼다

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 힘차게 응원하는 삼성-KIA(아래) 야구팬들. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]천금 같은 역전 결승타로 2차전 8대3 승리를 이끈 삼성 라이온즈 '캡틴' 구자욱이 팬들에게 당부를 남겼다.

KIA 타이거즈의 '슈퍼스타' 홈런왕 김도영 발 '붉은 물결 드레스코드'.

원정 3,4차전을 앞둔 구자욱은 팬들에게 다른 부탁을 남겼다.

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그는 "드레스코드보다는 광주에서 저희 삼성 팬분들의 좌석 점유율이 좀 더 많았으면 좋겠다"며 "티켓팅이 힘드셔서인지 광주 원정에서 삼성 팬분들의 모습이 작아 보일 때가 많았다. 지난 한국시리즈 때도 그랬고, KIA 팬분들이 빨리 하신건지, 이번 광주 3·4차전은 삼성 팬분들이 반반 정도로 나눠 가졌으면 좋겠다"고 희망을 피력했다.

팬들의 복장에 대해서는 구단이 배포한 우승 기원 아이템을 언급하며 "굳이 옷 색깔을 따로 맞추지 않으셔도 된다. 팬분들께 드린 하늘색 우비가 있지 않나. 그거 잘 입고 오시면 될 것 같다"며 웃었다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 3회말 2사 2루 구자욱이 1타점 역전타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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1차전 무기력한 패배에 이어 2차전 초반까지 답답한 흐름이 이어지던 순간, 분위기를 바꾼 것은 3회 박승규의 동점 적시 2루타에 이은 구자욱의 역전 결승타였다.

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1차전 무안타에 그쳤던 구자욱은 팀이 꼭 필요한 승부처에서 값진 결승타로 분위기를 멋지게 반전시켰다. 박승규와 구자욱의 연속 적시타를 신호탄으로 삼성 타선은 디아즈와 최형우의 홈런포까지 폭발하며 8대3 완승을 거두고 시리즈 전적을 1승 1패 원점으로 돌려놓았다.

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한결 가벼워진 광주행 발걸음.

과연 구자욱의 바람대로 광주 기아챔피언스필드 관중석이 붉은 색과 푸른 색이 딱 절반으로 갈려 뜨거운 응원 대결이 펼져질 수 있을까.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com