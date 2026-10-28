"아, 야구 못하나" 11승 문동주에게 찾아온 좌절…속도 붙은 재활, '몬스터'의 길을 바라본다 [인터뷰①]

한화 이글스 문동주. 홍성=이종서 기자

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기, 7회말 한화 문동주가 교체된 후 류현진과 하이파이브를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.09.06/

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[스포츠조선 이종서 기자] "주어진 상황에서 하루하루 최선을 다하고 있습니다."

문동주(23·한화 이글스)는 지난 6월 눈물의 시간을 보냈다. 5월2일 삼성전에서 어깨 통증을 호소했고, 결국 6월20일 미국 로스앤젤레스 켈란-조브 클리닉에서 닐 엘라트라체 박사에게 관절 와순 봉합 수술을 받았다.

팔꿈치 수술과 다르게 어깨 수술은 투수에게 치명적으로 알려져있다. 재활 과정도 길고 힘들다. 성공해 이전의 기량을 회복할 확률도 낮다고 알려져있다.

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문동주는 2025년 11승을 거두며 데뷔 첫 두 자릿수 승리를 달성했다. 이제 기량을 꽃피우고 KBO리그를 대표하는 에이스로 발돋움할 차례에 나온 날벼락 소식이었다.

수술을 앞둔 문동주는 두려움에 떨며 눈물을 흘렸다. "잘될 거다"라는 위로도 제대로 들리지 않을 시기였다.

닐 엘라트라체 박사(오른쪽)와 수술 후 기념 사진을 찍은 문동주. 사진제공=문동주 SNS

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문동주의 수술은 성공적이었다. 수술을 받고 약 열흘 정도의 회복 기간을 거치고 한국으로 들어왔다. 동시에 본격적으로 재활에 돌입했다. 최근 가까운 거리로 공을 던지면서 ITP(단계별 투구 프로그램)를 소화하기 시작했다.

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지난 24일 홍성 만해야구장에서 열린 '김태균 야구캠프'에 참가한 문동주는 초등학교 6학년 아이들과 어울리며 시간을 보냈다.

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문동주는 "수술하고 이틀 뒤에 바로 재활을 시작해 지금까지 열심히 하고 있다. 속도를 내고 싶어서 초반부터 욕심을 내서 재활을 했다. (야구장에) 빨리 복귀한다기보다는 정상적인 활동을 하고 싶었다"고 이야기했다.

회복 속도는 빠른 편이다. 문동주는 "ITP는 극초반 단계다. 그래도 병원에서 받았던 스케쥴보다는 한 달 반 정도는 빠른 것 같다. 주어진 상황에서 하루하루 최선을 다하고 있다. '조금 더 할까'라는 욕심도 생겼다"고 말했다.

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막막했던 그에게 앞서 어깨 수술을 받은 류현진(한화)은 든든한 멘토다. 류현진도 2015년 관절 와순 수술을 받았다. 이후에는 팔꿈치 수술까지 이어졌다. '끝났다'는 말도 나왔지만, 류현진은 2019년 메이저리그 내셔널리그 사이영상 투표 2위에 오르는 등 완벽하게 부활했다. 2024년 한국으로 돌아온 류현진은 올 시즌에도 9승6패 평균자책점 3.88로 건재함을 뽐냈다.

류현진은 수술을 앞둔 문동주에게 "눈 감고 뜨면 수술이 끝나있다"며 부담을 덜어줬다. 동시에 "정말 죽어라 재활을 해야할 거 같다"라며 "재활을 하면서 어느정도의 통증이 있다. 나도 재활 등판을 하면서 통증이 있었다. 그 아픈 걸 못 넘으면 다시 반복이다. 재활을 다시해야 한다. 그 통증을 멈춰야하는 것인지 아니면 어느정도 있는 통증인지를 본인이 알아야 한다"는 현실적인 조언을 남기기도 했다.

20일 대전한화생명볼파크에서 열린 KIA와 한화의 시범경기, 한화 선발투수 문동주가 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.20/

문동주는 "(류)현진 선배님의 (수술) 스토리를 들었다. 엄청 참다가 팔이 안 올라가서 수술을 했다는 이야기였다. 똑같은 병원, 똑같은 의사에게 수술을 받았다. 어릴 때부터 '어깨 수술은 투수에게 죽음과 같다'는 이야기가 많아서 두려움이 컸다. '아, 정말 야구를 못하겠다'라는 생각이 들었다"고 했다. 그는 이어 "현진 선배님은 (수술을 한) 당사자니 신뢰가 더 갔다. 또 최고의 자리로 올랐으니 조언이 와닿았다"고 말했다.

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향후 재활 계획은 정말 '죽어라' 재활을 하는 것이다. 문동주의 회복은 미국 병원에서도 관심을 가지고 있다. 문동주는 "내가 수술을 받은 부위가 특이 케이스라고 하더라. 미국에서 예의주시하고 있다고 하더라. 연락도 종종 온다"고 이야기했다.

문동주는 "생각했던 것보다 상태가 좋다. 이제 따뜻한 곳에서 (재활을) 하지 않을까 싶다"라며 "그동안 날마다 야구를 잘하기 위해서 노력을 해왔다. 이제 날마다 몸이 좋아지기 위해 노력하고 있다. 몸은 노력한 만큼 결과가 나온다. 야구는 노력을 해도 타자가 치면 안타가 되는 등 상대성이 있다. 몸은 나만 잘하면 되고 더 노력하면 충분히 좋아질 수 있다. 그런 생각을 하면서 하루하루 보내고 있다"고 이야기했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com