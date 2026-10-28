수술이 만든 'MVP 조기 재회'…국경 넘은 문동주X폰세 우정, "죽기 전까지 기억할 시간" [인터뷰②]

3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 한화의 경기, 6회초 한화 폰세가 이닝을 끝낸 후 문동주의 축하를 받고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.09.03/

LA에서 문동주를 만나 '여권 압수'라는 글과 함께 사진을 올린 폰세. 사진=폰세 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] 인생사 새옹지마. 가장 어두웠던 시기는 평생 잊지 못할 즐거운 추억을 남겼다.

문동주(23·한화 이글스)는 지난 6월20일 미국 로스앤젤레스의 켈란-조브 클리닉에서 닐 엘라트라체 박사에게 어깨 수술을 받았다. 2015년 '몬스터' 류현진(한화 이글스)의 어깨 수술을 집도했던 의사였다.

문동주에 앞서 엘라트라체 박사를 찾은 선수가 한 명 있었다.

Advertisement

2025년 한화 에이스로 활약한 코디 폰세(32·토론토 블루제이스). 폰세는 2025년 한화에서 뛰면서 29경기 출전해 17승1패 평균자책점 1.89의 성적을 남겼다. 다승, 평균자책점, 탈삼진(252개), 승률(0.944) 1위로 투수 4관왕에 오르며 정규시즌 MVP까지 수상했다.

폰세가 17승을 거둔 가운데 문동주는 11승을 올리며 최고의 1년을 만들었다. 둘의 활약을 앞세운 한화는 정규시즌을 2위로 마친 뒤 19년 만에 한국시리즈까지 성공했다.

Advertisement

KBO리그 최고 투수로 거듭난 폰세는 토론토와 3년 총액 3000만달러(약 389억원)에 계약을 하면서 2021년 이후 5년 만에 빅리그로 복귀했다.

Advertisement

문동주와 폰세는 한화에서 함께 뛰면서 각별한 우정을 자랑했다. 함께 식사를 하는 건 물론이고, 구종을 알려주는 등 야구적으로 성장을 함께 일궈내기도 했다.

Advertisement

폰세의 메이저리그행으로 당분간은 못 볼 거라고 생각했지만, 뜻밖의 상황에서 둘의 재회는 성사됐다.

폰세는 메이저리그 복귀전이었던 3월31일(한국시각) 콜로라도 로키스전에서 땅볼을 처리하는 과정에서 무릎이 꺾였고, 십자인대 파열 진단을 받았다. 폰세를 수술했던 의사가 엘라트라체 박사였다. 폰세가 수술을 한 뒤 문동주가 어깨 수술을 위해 미국에 왔다.

Advertisement

구종에 관한 이야기를 주고 받고 있는 문동주와 폰세. 대전=정재근 기자

사진=문동주 SNS

수술로 인해 시즌이 제대로 시작되기 전에 끝나버린 슬픈 현실 속에서 둘의 만남이 이뤄졌다.

문동주는 "미국에 갔을 때 폰세에게 연락이 왔다"고 했다. 이들은 만나서 식사를 함께 하는 등 시간을 보냈다.

폰세의 가족들도 와서 문동주를 챙겼다. 문동주는 "폰세 아버지께서도 아들처럼 잘 챙겨주셨고, 또 고향 음식을 소개해주고 싶다고 하셨다"라며 "폰세가 한국에 왔을 때 한국 음식을 많이 소개해줬다. 또 폰세 아버지가 오셨을 때에도 '이게 한국 음식입니다'라고 했다. 이제 반대 상황이 된 것"이라고 미소를 지었다.

Advertisement

폰세도 문동주를 만난 반가움을 SNS에 올리기도 했다. 한국으로 가지 말라는 뜻에서 여권을 빼앗고 '오늘 문동주 여권 압수'라는 글과 함께 'TMT(Too Much Talker)'라는 말을 적기도 했다.

우울함은 잠시 날려버리고 모처럼 웃을 수 있었던 순간이었다. 문동주는 "수술하러 가지 않았다면 가장 좋았겠지만, 내 인생에서 죽기 전까지 기억할 수 있는 좋은 시간을 또 보낼 수 있었다"고 이야기했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com