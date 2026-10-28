아웃된 아쉬움보다 류지혁이 먼저였다…최형우 보살에 환호한 라팍, 그 뒤에 더 빛난 카스트로의 손

6회초 카스트로가 좌익수 뒤 담장을 맞는 타구를 날린 뒤 2루로 뛰다 태그아웃된 후 넘어진 류지혁을 일으켜 세우고 있다. 대구=허상욱 기자

넘어지는 류지혁을 손으로 붙잡는 카스트로

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[대구=스포츠조선 허상욱 기자] 승부는 냉정했지만, 그 순간만큼은 따뜻했다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 플레이오프 2차전. 삼성이 4-1로 앞선 6회초 2사, KIA 카스트로가 좌익수 뒤쪽으로 큼지막한 타구를 날렸다. 담장을 맞고 떨어지는 공을 확인한 카스트로는 지체 없이 1루를 돌아 2루로 내달렸다.

최형우의 송구를 받은 류지혁의 태그, 그 순간 카스트로의 다리와 류지혁의 팔이 엉켰다.

하지만 삼성에는 베테랑 최형우가 있었다. 이날 좌익수로 선발 출전한 최형우는 펜스 플레이로 공을 빠르게 처리한 뒤 2루로 정확한 송구를 뿌렸다. 공을 받은 2루수 류지혁이 슬라이딩해 들어오는 카스트로를 태그했고 판정은 아웃. 장타가 순식간에 아웃카운트로 바뀌며 KIA의 추격 흐름도 끊겼다.

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넘어지는 류지혁을 감싸쥐는 카스트로의 팔

하마터면 다칠 뻔한 류지혁, 그를 걱정하는 카스트로의 몸짓

관중석은 최형우의 보살에 열광했다. 그런데 그 환호 속에서 더 빛난 장면이 2루 베이스 위에서 포착됐다.

태그 과정에서 류지혁이 카스트로의 슬라이딩에 발이 걸리며 중심을 잃고 그대로 그라운드에 쓰러진 것. 카스트로는 자신이 아웃됐다는 아쉬움보다 상대 선수의 몸 상태가 먼저였다. 넘어지는 류지혁을 붙잡아준 데 이어 일어나서도 손을 내밀어 그를 일으켜 세우며 혹시 다친 곳은 없는지 살폈다.

괜찮아요? 다친 곳은 없을까. 류지혁을 걱정하는 카스트로의 시선

다치지 않아 다행이야

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한 베이스를 놓고 치열하게 부딪힌 직후였다. 그것도 팀의 운명이 걸린 플레이오프 무대, 자신의 장타가 아웃으로 지워진 순간이었다. 아쉬움에 고개를 떨굴 법한 상황에서도 카스트로는 상대를 먼저 생각했다.

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승패를 떠나 그라운드 위 동료를 향한 존중. 카스트로가 '동업자 정신'의 의미를 몸으로 보여줬다.

류지혁을 일으켜 세우는 카스트로