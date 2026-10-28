아웃된 아쉬움보다 류지혁이 먼저였다…최형우 보살에 환호한 라팍, 그 뒤에 더 빛난 카스트로의 손

[대구=스포츠조선 허상욱 기자] 승부는 냉정했지만, 그 순간만큼은 따뜻했다.
27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 플레이오프 2차전. 삼성이 4-1로 앞선 6회초 2사, KIA 카스트로가 좌익수 뒤쪽으로 큼지막한 타구를 날렸다. 담장을 맞고 떨어지는 공을 확인한 카스트로는 지체 없이 1루를 돌아 2루로 내달렸다.
하지만 삼성에는 베테랑 최형우가 있었다. 이날 좌익수로 선발 출전한 최형우는 펜스 플레이로 공을 빠르게 처리한 뒤 2루로 정확한 송구를 뿌렸다. 공을 받은 2루수 류지혁이 슬라이딩해 들어오는 카스트로를 태그했고 판정은 아웃. 장타가 순식간에 아웃카운트로 바뀌며 KIA의 추격 흐름도 끊겼다.
관중석은 최형우의 보살에 열광했다. 그런데 그 환호 속에서 더 빛난 장면이 2루 베이스 위에서 포착됐다.
태그 과정에서 류지혁이 카스트로의 슬라이딩에 발이 걸리며 중심을 잃고 그대로 그라운드에 쓰러진 것. 카스트로는 자신이 아웃됐다는 아쉬움보다 상대 선수의 몸 상태가 먼저였다. 넘어지는 류지혁을 붙잡아준 데 이어 일어나서도 손을 내밀어 그를 일으켜 세우며 혹시 다친 곳은 없는지 살폈다.
한 베이스를 놓고 치열하게 부딪힌 직후였다. 그것도 팀의 운명이 걸린 플레이오프 무대, 자신의 장타가 아웃으로 지워진 순간이었다. 아쉬움에 고개를 떨굴 법한 상황에서도 카스트로는 상대를 먼저 생각했다.
승패를 떠나 그라운드 위 동료를 향한 존중. 카스트로가 '동업자 정신'의 의미를 몸으로 보여줬다.