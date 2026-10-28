"전력질주 안하면 내쫓아라!" 불같은 성격 여전하네, NYY 레전드 포수 "그래도 양키스는 안간다"

호르헤 포사다는 뉴욕 양키스에서만 메이저리그 17년을 보냈다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]뉴욕 양키스를 4차례 월드시리즈 정상에 올려놓은 전설적인 포수 호르헤 포사다가 양키스 선수들을 따끔하게 질책했다.

포사다는 28일(한국시각) 공개된 뉴욕포스트 팟캐스트 '더 쇼(The Show)'와의 인터뷰에서 양키스가 최근 포스트시즌서 부진을 면치 못하는 이유에 대해 "감독과 단장의 잘못이 아니다. 케빈 캐시 단장은 자신의 능력 범위에서 최선을 다해 팀을 꾸리려 노력하고 있다"면서 "그렇다면 선수들의 잘못일까? 그렇다. 결국 경기를 뛰는 선수들"이라고 말했다.

양키스는 작년에 이어 올해도 월드시리즈 진출에 실패했다. 93승68패로 AL 동부지구 2위로 포스트시즌에 올라 와일드카드시리즈에서 보스턴 레드삭스를 2승을 눌렀으나, 디비전시리즈에서 탬파베이 레이스에 3패로 무릎을 꿇었다.

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현재 야인 신세나 다름없는 포사다는 양키스 구단에서 일할 생각이 있느냐는 질문에 "갈 수는 있겠지만, 솔직히 그들은 내가 그곳에 가는 걸 원치 않는다"며 "환영받는다는 느낌이 들지 않는다. 스프링캠프 때조차도 뭐랄까, 환영받는 기분이 아니었다. 날 반기지 않는 것 같으니 안 가는 것"이라고 토로했다.

그러면서도 양키스의 부진을 놓고 선수들에게 책임을 돌린 것이다.

지난 9월 12일(한국시각) 뉴욕 메츠전을 앞두고 열린 '9.11' 행사에서 그라운드에 도열한 양키스 레전드들. 왼쪽부터 전 감독 조 토레, 호르헤 포사다. 폴 오닐, 티노 마르티네스, 스캇 브로셔스, 마리아노 리베라, 데릭 지터. AP연합뉴스

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포사다는 포스트시즌서 양키스 선수들이 보여준 허술한 플레이에 대해 "정신적인 실수는 포스트시즌서 훨씬 더 크게 부각된다. 정규시즌 중에 실수가 나왔을 때 제대로 바로잡지 않으면 곧바로 문제가 된다. 시즌 중에 더 엄격하게 대응해서 선수들에게 책임을 물어야 한다"고 강조했다.

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이어 그는 "1루까지 전력질주를 안했다? 그럼 경기에서 빼야 한다. 그게 얼마나 중요한지 깨닫게 해야 한다. 이건 단순한 놀이가 아니라 엄연한 직업인데, 일부 선수들은 자기 역할을 제대로 수행하지 않고 있다"고 했다.

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이는 양키스 구단 수뇌부의 생각과도 다르지 않다.

할 스타이브레너 양키스 구단주는 시즌 종료 후 구단 관계자들과 함께 올시즌 팀이 겪은 부진의 원인이 애런 분 감독이냐를 놓고 토론을 벌였는데, 결론적으로 감독 문제는 아니었다는 판단을 한 것으로 알려졌다.

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스타인브레너는 "결국 책임의 대부분은 내 생각에 선수들에게 있다. 시즌 내내 꾸준히 득점하지 못한 것이 가장 큰 문제였다. 분 감독에게 책임을 돌일 일은 아니다"고 했다.

양키스는 올해도 월드시리즈 진출에 실패했다. AFP연합뉴스

포사다가 양키스 구단에 대해 좋지 않은 감정을 갖게 된 것은 선수 마지막 시즌이었던 2011년 주포지션인 포수를 내놓고 지명타자로 나서면서 출전 기회가 크게 줄었기 때문이다.

그는 "선수 마지막 시즌은 개인적으로나 구단이 날 대하는 방식에서 정말 힘들었다. 양키스로 다시 돌아가 그런 기분을 또 갖는다는 것은 괴로운 일"이라고 했다.

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포사다는 은퇴 후 2013년 양키스 스프링트레이닝 객원코치로 잠시 있다가 2019년부터 2022년까지 마이애미 말린스에서 전 양키스 동료 데릭 지터와 구단 운영진으로 일했으며, 올해 초 열린 월드베이스볼클래식에서는 이탈리아 대표팀 벤치코치를 역임하기도 했다.

그는 메이저리그 지도자 기회가 오지 않는데 대해서는 "나는 생각을 그대로 표현한다. 잘못된 점이 있으면 반드시 지적한다. 선수 시절에도 그랬다. 매우 솔직한 편"이라면서 "그 때문에 사람들과 관계를 맺는데 어려움을 겪기도 한다"며 자신의 성격 때문임을 인정했다.

올해 56세인 포사다는 1995~2011년까지 빅리그 17년을 양키스에서만 활약했다. 통산 275홈런, 1664안타, 타율 0.273을 올렸고, 올스타에 5번 뽑혔다. 월드시리즈 우승 반지는 5개를 갖고 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com