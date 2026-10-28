36세 베테랑 포수는 최고 피칭을 끌어낸다, 2년 연속 최다승-사와무라상 투수와 호흡, 팀 옮겨 2년 연속 최고 배터리상 수상

한신의 36세 베테랑 포수 후시미가 올시즌 16승을 거둔 다카하시와 함께 센트럴리그 최우수 배터리상 수상자가 됐다. 후시미는 니혼햄 소속이던 지난해에도 이 상을 받았다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

Advertisement

Advertisement

입단 9년차에 16승(3패)을 거두고 다승왕에 올랐다. 최고의 선발 투수에게 주어지는 영예인 사와무라상을 수상한다. 한신 타이거즈 좌완 다카하시 하루토(31)는 올 시즌 소속팀을 센트럴리그 2연패로 이끌며 커리어 하이를 찍었다.

23경기에 나가 19경기를 퀄리티 스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하)로 마쳤다. 평균자책점 1.87. 팀 동료인 무라카미 쇼키(1.85)에 이어 이 부문 2위를 했다. 승률 0.842를 기록해 1위를 했다.

지난해까지 통산 21승을 올렸다. 2020년 5승이 다카하시의 한시즌 개인 최다승이다. 가성비가 좋을 수밖에 없다. 올해 연봉이 3000만엔(약 2억5000만원)이다. 1승당 200만엔이 안 된다.

Advertisement

평범했던 투수가 프로 9년차에 최고 투수로 도약했다. 다카하시는 올해 다섯 차례 완투를 하고 완봉으로 '4승'을 거뒀다. 양 리그 최다 완투, 완봉이다. 사와무라상 심사위원회가 큰 고민 을 할 필요가 없었다. 한신 선수로는 이가와 게이 이후 23년 만의 수상이다.

다카하시 뒤에 또 한 명의 주인공이 있다. 베테랑 포수 후시미 도라이(36)가 눈에 띈다. 다승왕 다카하시와 호흡해 최고 성적을 이끌었다. 둘은 후시미는 올해 센트럴리그 최우수 배터리상 수상자로 선정됐다. 후시미는 올 시즌 54경기에서 안방을 지켰다. 주전 포수 사카모토 세이시

다카하시는 올시즌 다섯차례 완투를 하고 완봉으로 4승을 올렸다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

로(33) 뒤를 잇는 제2 포수였다.

Advertisement

Advertisement

후시미는 지난해 11월 한신 선수가 됐다. 니혼햄 파이터스에서 트레이드 됐다. 이적 첫해 5차례 수술을 이겨낸 다카하시의 대도약에 기여한 셈이다. 후시미는 "다카하시가 정말 열심히 해준 덕분에 상을 받게 됐다. 다카하시에게 감사한다"라고 했다.

그런데 최우수 배터리상 수상이 처음이 아니다. 지난 시즌엔 퍼시픽리그에서 이 상을 받았다. 니혼햄 에이스 이토 히로미(29)가 옆에 있었다. 2년 연속 일본프로야구 최고 투수와 함께 한 포수로 인정받은 셈이다. 이토는 2024~2025년 연달아 14승을 거두고, 2년 연속 다승왕에 올랐다.

Advertisement

2013년 오릭스 버팔로즈에서 출발했다. 오릭스 시절엔 '슈퍼 에이스' 아마모토 요시노부(28·LA 다저스) 공을 받기도 했다. 야마모토가 2021~2023년 3년 연속 사와무라상을 받았는데, 2021~2022년 여러 차례 배터리로 호흡했다. 당시 와카쓰키 겐야(31)가 야마모토 전담 포수를 맡았다. 도카이대학 시절엔 스가노 도모유키(37)와 배터리이자 룸메이트였다.

Advertisement

후시미는 소통 잘하고 파이팅 넘치는 선수다. 타자로서 파워도 좋다. 통산 2루타 63개를 치고 21홈런을 기록중이다.

올해 사와무라상 수상자로 선정된 한신 좌완 다카하시. 입단 9년차에 16승을 올리고 양 리그 최다승 투수가 됐다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

후시미는 2023년 FA가 되어 고향팀 니혼햄으로 이적했다. 니혼햄에서 3년을 뛰고 한신에서 새 출발 했다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com