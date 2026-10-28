홈런 포함 3안타! 여전한 괴물 타자의 위용 "투수별 맞춤 전략 준비…추위? 신경쓸 새도 없었다" [수원포커스]

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 1루 KT 힐리어드가 동점 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 힐리어드가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "타석에서 감이 좋았다. 집중하고 긴장하느라 추위는 전혀 신경쓰이지 않는다."

정규시즌 내내 KIA 타이거즈 김도영을 위협하던 존재감은 여전했다. KT 위즈 샘 힐리어드가 한국시리즈를 앞두고 본격적인 예열에 들어갔다.

힐리어드는 27일 수원 KT위즈파크에서 열린 국군체육부대(상무)와의 연습경기에서 1회말 선제 투런포-3회말 1타점 2루타-5회말 안타를 차례로 치며 사이클링히트에 3루타 하나만을 남겨뒀다. 하지만 7회말 류현인으로 교체되면서 사이클링히트에는 아쉽게 도전하지 못했다.

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올시즌 타점 1위(139개) 홈런 2위(44개)에 빛나는 괴물 외인이다. 시즌초 극심한 부진에도 이강철 KT 감독은 "기본적으로 수비가 좋고, 발도 빨라 쓰임새가 넓다. 스트라이크존에 고전하고 있지만, 맞아나가는 걸 보면 타구 속도가 170~180㎞를 무시로 찍는다. 희망이 있다"면서 인내심을 갖고 기다렸다.

그 결과 후반기에만 24홈런을 몰아치며 KIA 김도영과 치열한 홈런왕 경쟁을 펼쳤다. 7월, 9~10월 월간 MVP를 차지하며 외국인 선수 역사상 처음으로 한 시즌에 2번 월간 MVP를 차지한 선수가 됐다. 말 그대로 압도적인 위용이었다.

사진제공=KT 위즈

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시즌이 끝나고 나니 타율도 3할을 넘겼고(3할 4리) 최다안타 5위(171개) 득점 3위(116개) OPS 4위(출루율+장타율, 0.967)에 도루 10개까지, 다재다능한 강타자였다. 올해 최고의 외국인 타자 자리를 두고 LG 트윈스 오스틴과 자웅을 겨룰 만큼 뜨겁게 달아올랐다.

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그 무서움은 상무 투수들에게도 예외가 아니었다. 힐리어드의 배트가 번쩍 할 때마다 상무 투수들의 공은 총알처럼 뻗어나갔다. 1회 진승현, 3회 정지헌, 5회 손동현(상무 투수로 등판)까지 힐리어드를 상대한 투수들은 여지없이 좌절을 맛봤다.

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경기 후 힐리어드는 "오랜만의 실전이다보니 변화구에 속아 배트가 나간 장면도 있었다. 그래도 전반적으로 타격감이 좋았다. 매타석 배트 중심에 맞추고자 노력했고, 좋은 결과로 이어졌다"며 만족감을 드러냈다.

이어 "날씨가 많이 추워졌지만, 경기에 들어가면 집중해야 하고, 긴장도 되어서 추위를 신경쓸 새가 없더라"고 돌아봤다.

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12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 선발투수 대니엘이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

"한국시리즈에서는 매 경기 다른 투수들이 나올텐데, 상대 팀 투수들에 따른 맞춤 전략을 준비하고 있다. 그외에는 우리 팀이 지금까지 너무 잘 해왔다. 지금의 감각을 잃지 않고, 훈련하며 준비해온 것들을 경기장에서 모두 쏟아내고 오겠다."

KT는 이날 한국시리즈 1차전 출격이 유력한 선발 데이비스 대니엘도 5이닝 노히트 무실점 10K로 완벽투, 이강철 감독을 웃음짓게 했다. 전용주-우규민-김정운-박영현이 이어던진 불펜 또한 실점없이 잘 막아내며 합격점을 받았다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com