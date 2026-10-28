김혜성 깜짝 날벼락! 카미네로 LAD 합류 가능성 점화…WS에서 큰 주목 '몸값 폭등 예상'→탬파베이 감당 못해

사진=다저스 네이션

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]탬파베이 레이스의 주니어 카미네로가 LA 다저스로 합류할 수도 있다는 소식이 들려온다. 다저스의 한국인 야수 김혜성의 주전 경쟁이 더욱 힘겨워질 수 있음을 예고한다.

'다저스 웨이'는 28일(한국시각) '주니어 카미네로의 미래가 다저스와 함께할 수도 있다'고 보도했다.

AP연합뉴스

다저스가 2026시즌 월드시리즈(WS)를 지켜보는 가운데 탬파베이와 밀워키 브루어스의 맞대결에서 카미네로가 주목받고 있다. 탬파베이가 엉성한 플레이를 보여주는 가운데, 카미네로는 팀 내에서 목소리를 높이는 리더로 나섰다. 부담감이 큰 WS에서도 준수한 타격감을 보여주고 있다. 카미네로는 이미 슈퍼스타다. 올 시즌 타율 0.276, 출루율 0.360, 장타율 0.524를 기록했으며, 42홈런을 터뜨려 개인 통산 두 번째 40홈런 이상 시즌을 만들어냈다. 지금도 충분히 뛰어난 선수지만, 앞으로 성장할 여지는 여전히 많다. 그리고 그의 몸값도 폭등할 것으로 예상된다. 머지않아 탬파베이의 재정 규모로는 감당하기 어려울 만큼 몸값이 치솟을 수도 있다는 평가가 나온다. ESPN의 호르헤 카스티요 기자는 WS에서 카미네로가 탬파베이에 미치는 영향을 보도하면서, 그가 언젠가 역대급 규모의 계약을 원한다고 밝혔다.

Advertisement

카스티요는 "탬파베이는 언젠가 카미네로를 붙잡아 두기에는 몸값이 너무 비싸다는 결론에 직면할 가능성이 크다"며 "카미네로는 이미 후안 소토나 블라디미르 게레로 주니어 수준의 대우를 받고 싶다는 의사를 밝혔다"고 전했다.

즉 카미네로가 다른 팀으로 트레이드될 가능성이 크다는 이야기다. 탬파베이는 막대한 연봉을 지불할 여력이 있는 구단은 아니다. 카미네로를 장기적으로 붙잡아 두려면 막대한 자금이 필요하고, 그 정도의 돈을 지불할 수 있는 구단은 다저스와 몇몇 팀뿐이라는 분석이 나온다.

Advertisement

매체는 '다저스는 향후 카미네로를 트레이드로 영입하기에 독보적으로 유리한 위치에 있다'면서도 '탬파베이가 카미네로를 트레이드해야 하는 상황이 내일 당장 벌어지는 것은 아니다. 레이스는 2030시즌까지 카미네로에 대한 구단 통제권을 보유하고 있다'고 설명했다.

Advertisement

카미네로가 팀에 합류한다면 유틸리티 김혜성의 미래는 어두워질 수밖에 없다. 김혜성은 지금의 로스터에서도 출전 기회를 받지 못해 트리플A를 전전하고 있다. 카미네로까지 합류한다면 다저스 벤치에 앉기도 어려운 상황이 올 수 있다. 그나마 다행인 것은 카미네로의 합류가 당장 이뤄지지 않을 것으로 보인다. 매체는 다음 시즌 종료 후를 카미네로의 유력한 트레이드 시기로 보고 있다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com