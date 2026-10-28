올시즌 끝나고 일본행? 선택받은 홀드왕의 진심, "상대가 KIA 김도영이라도…" 가을야구 지켜보는 간절한 마음 [인터뷰]

인터뷰에 임한 KT 스기모토. 김영록 기자

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 실점 위기를 넘긴 스기모토가 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "지명 된다면 소프트뱅크(호크스)라고 생각했다."

올시즌 후에는 일본프로야구(NPB)로 향할까. 2026시즌 홀드왕(25홀드)의 시즌 후 행보에 관심이 쏠리고 있다.

KT 위즈 아시아쿼터 스기모토 코우키(26)는 지난 NPB 신인 드래프트에서 소프트뱅크의 육성선수로 지명됐다.

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올해 73경기(최다경기수 3위)에 등판, 71⅔이닝을 소화했다. 대체선발로 소화한 5이닝을 제외하면 불펜이닝도 리그 2위(66⅔이닝)이다. 연투 21번, 3연투 3번, 멀티이닝 11번을 기록했다.

소속팀 KT를 올해 정규시즌 1위로 이끈 주인공 중 한명이다. 아시아쿼터 최초의 타이틀 홀더라는 명예도 거머쥐었다.

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27일 수원에서 만난 스기모토는 드래프트 당일 상황에 대해 "방송을 보다가 밥을 먹고 왔는데 그 사이 내 이름이 불렸더라. 만약 뽑힌다면 소프트뱅크 일거란 생각은 했다"고 설명했다.

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당일 자신의 SNS에 "진심으로 기쁘고, 지금까지 저를 도와주시고 응원해주신 모든분들께 감사하다. 지금은 KT의 일원으로서 한국시리즈 우승을 위해 최선을 다하겠다"는 속내를 전했던 그다. 스기모토는 '혹시 싱숭생숭한 마음은 아닌가'라는 질문에 "그렇진 않다. 육성선수로 뽑힌 것이기도 하고, 지금은 한국시리즈에 최대한 집중하고 있다"고 설명했다.

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 KT 스기모토가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

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"홀드왕은 사실 운이 좋았다. 더 잘 던질 수 있었는데, 실점이 너무 많은 점이 마음에 걸린다. 내년에 더 잘 되기 위한 과정이라고 생각하고, 지금은 정규시즌 끝나고 휴식이 길다보니 실전감각을 유지하는게 가장 큰 일인 것 같다. 다행히 현재 몸상태는 문제가 없다. 감각을 유지하는 차원에서 많이 던지고 있다. 좀 빨리 했으면 하는 생각도 든다."

일본 현지에서도 드래프트를 전후해 '독립리그 선수가 한국에서 홀드왕이 됐다', '150㎞대 중반의 직구에 날카로운 컷패스트볼을 갖춘 투수'로 소개되는 등 적지않은 관심이 뒤따랐다. 고시엔부터 독립리그를 거쳐 KBO리그에 이르는 스기모토의 인생역정도 주목받고 있다.

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그런데 정작 스기모토는 이에 대해 전혀 모르고 있다고. 그는 "일본 매체는 지금 전혀 보지 않고 있다. 그래서 어떤 이야기가 나오는지 잘 모른다"며 멋쩍게 웃었다.

이강철 KT 감독은 "일본은 육성선수가 계약금이나 연봉도 있고 잘 챙겨준다던데, 한국에서 잘해서 일본에서도 인정받는다니 좋은 일"이라며 웃었다.

이어 "정규시즌 막판에 좋지 못한 모습이 좀 있어서, 한국시리즈에서는 어떻게 활용할지 고민이 많다"고 덧붙였다.

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30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. 스기모토가 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

가을야구는 와일드카드 시리즈를 시작으로 준플레이오프를 거쳐 현재 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 플레이오프가 진행중이다. 스기모토는 "조금씩 챙겨보고 있다"며 미소지었다. 이강철 감독을 비롯한 KT 선수단은 "삼성-KIA 누가 올라와도 좋다. 다만 가능하면 5차전까지, 최대한 많은 경기를 치르고 올라왔으면 좋겠다"는 마음이다.

스기모토 역시 마찬가지지만, 한 가지가 더 있다. 독립리그 도쿠시마 인디고삭스 시절 함께 뛰었던 KIA 시라카와를 향한 응원이다. 스기모토는 "시라카와와는 지금도 자주 연락한다. 잘 던졌으면 좋겠다. (삼성 미야모리)사토시와는 친분이 전혀 없다"고 답했다.

"상대가 KIA 김도영이라 해도 달라지는 건 없다. 정규시즌 때와 똑같은 마음으로, 그 상황에 맞는 투구를 하겠다."

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com