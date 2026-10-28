고작 23살, 아군도 적군도 모두 그를 찾는다…김도영이 이겨내야할 '슈퍼스타 무게', 사령탑은 의심없다 [PO]

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회 KIA 카스트로가 삼성 페덱을 상대로 투런홈런을 날렸다. 김도영과 세리머니를 펼치고 있는 카스트로. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 1회초 2사 2루 카스트로의 적시타때 2루주자 김도영이 상대 실책을 노려 홈으로 파고들고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

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[대구=스포츠조선 이종서 기자] "대한민국 최고 타자니까…."

26일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 플레이오프 1차전. 경기를 앞두고 이범호 KIA 감독은 다시 한 번 김도영(23)을 향한 믿음을 보였다.

김도영은 올 시즌 KBO리그 최고의 타자로 활약했다. 올 시즌 135경기에 출전한 김도영은 타율 3할8리 118타점 OPS(장타율+출루율) 1.060을 기록했다. 3루수 부문 골든글러브는 물론 정규시즌 MVP 또한 김도영의 이름이 나오고 있다.

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정규시즌 최고의 활약을 펼쳤고, 2026 아이치-나고야 아시안게임에서는 일본과의 결승전 결승타를 때려냈다. '슈퍼스타'라는 말이 나올 수밖에 없다.

김도영을 상대하는 모든 팀들은 경계 대상으로 김도영을 꼽고있다. 정규시즌을 3위로 마친 KIA는 준플레이오프부터 시리즈를 시작했다. 상대인 LG 트윈스는 김도영을 경계 대상 1호로 꼽았다. 염경엽 LG 감독은 "김도영을 잡는 게 준플레이오프의 핵심"이라고 말했다.

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LG로서는 당연했다. 12일 LG와 KIA는 3위 자리를 두고 승부를 펼쳤다. 시리즈 최종전. 2-2로 맞선 8회말 김도영은 LG 존 케네디를 공략해 투런 홈런을 날렸다. 결국 KIA는 3위, LG는 4위로 시즌을 마쳤다.

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포스트시즌에서도 LG는 김도영을 막지 못했다. 홈런 세 방을 승부처에 맞았다. 김도영은 1-1로 맞선 4회말 1사 주자없는 상황에서 선발 앤더스 톨허스트의 직구(149km)를 공략해 그대로 좌측 담장을 넘겼다.

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8회말 2사 1루에서는 장현식이 6구까지 가는 승부를 펼쳤지만, 6구째 포크볼이 한가운데 몰리면서 투런포로 이어졌다. KIA는 김도영의 활약을 앞세워 기선제압에 성공했다.

2승무패로 앞선 3차전. 김도영은 시리즈를 끝내는 홈런을 날렸다. 3-0으로 앞선 2회초 LG 선발투수 존 케네디의 직구를 공략해 그대로 담장을 넘겼다. 비거리 145m의 초대형 홈런. 2001년 두산 베어스 타이론 우즈가 삼성 라이온즈와 한국시리즈 6차전에서 기록한 포스트시즌 역대 최장 비거리 홈런 145m와 타이 기록이다. 또한 두산 김동주를 제치고 포스트시즌 최연소(23세18일) 만루 홈런 신기록도 함께 달성했다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 8회초 김도영이 중견수 방면 큼지막한 타구를 날린뒤 타구가 담장을 맞고 나오자 내달리고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.26/

플레이오프 진출에 성공한 KIA는 정규시즌 2위팀 삼성을 만났다. 올 시즌 상대전적은 9승7패로 KIA가 근소한 우위를 가지고 있었다.

박진만 삼성 감독 역시 "김도영을 상대할 때는 상황에 따라 벤치에서 개입해야 하지 않을까 생각한다"라고 경계의 시선을 보냈다.

시리즈 내내 이름이 나오고 있어 어린 선수에게는 부담이 될 법도 했다. 그러나 이범호 KIA 감독은 김도영의 '슈퍼스타'로서의 자질을 의심하지 않았다. 이 감독은 "김도영은 어린 나이지만 이미 한국시리즈와 월드베이스볼클래식(WBC), 아시안게임 등 큰 경기를 경험했다"면서 "대한민국 최고의 타자인 만큼 그 정도 부담은 안고 준비했을 것"이라며 "부담이 없을 수는 없지만 영리하게 해줄 것으로 보고 걱정하지 않는다"고 이야기했다.

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26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회 KIA 카스트로가 삼성 페덱을 상대로 투런홈런을 날렸다. 김도영과 세리머니를 펼치고 있는 카스트로. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

플레이오프에서도 김도영의 활약은 이어졌다. 1차전은 지배자였다.

1회 첫 타석에서 볼넷을 골라냈고, 3회에는 안타를 때려냈다. 5회 들어선 세 번째 타석. 우익수 파울 플라이에 그쳤지만, 삼성 선발 크리스 페덱과 13구까지 가는 승부를 펼쳤다. 결국 투구수가 94개까지 불어난 페덱은 이닝을 마치지 못하고 마운드를 내려왔다. 또한 8회에는 담장에 직격하는 큼지막한 타구를 만들어내기도 했다. 또한 주자로는 도루를 비롯해 적극적인 주루 플레이를 하며 상대 배터리를 흔들었다.

2차전에서는 패배했지만, 김도영은 안타 한 방 때려내며 타격감을 그대로 이어갔다.

1승1패를 대구 원정을 마친 KIA는 29일부터 홈인 광주에서 반격을 준비한다. 표본의 차이는 있지만, 김도영은 대구에서 타율 2할8푼6리를 기록한 반면 홈인 광주에는 타율 3할2푼2리로 좋았다. 김도영의 '슈퍼스타 기질'이 나온다면 KIA의 반격도 조금 더 힘을 받을 수 있다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com