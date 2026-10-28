"KIA-삼성 끝까지 가라!" 1위팀은 한마음, 바람 통했다! 일단 4차전까진 확정…사령탑이 꼽은 핵심 포인트 [수원포커스]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회 안타를 날린 KIA 카스트로를 2루에서 잡아낸 후 동료들과 기쁨을 나누는 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. 3회 KIA 카스트로가 삼성 페덱을 상대로 투런홈런을 날렸다. 김도영과 세리머니를 펼치고 있는 카스트로. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "삼성(라이온즈)이든, KIA(타이거즈)든, 누가 올라오든 장단점이 있다. 다만 최대한 많은 경기를 치르길 바란다."

창단 최다승(90승)으로 정규시즌 1위. 이강철 KT 위즈 감독은 여유가 있었다. 올해 가을야구를 지켜보는 마음이 떨리기도 하지만, 치열한 경기들이 재미있다는 속내도 숨기지 않았다.

27일 수원에서 만난 이강철 감독은 "KIA 삼성 중에 쉬운 상대는 없다. 전력이 비슷하다. KIA는 KIA대로, 삼성은 삼성대로 우리 입장에서 상대하기 좋고 어려운 점이 있다"고 했다.

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다만 "좀 많이 싸우고 올라왔으면 좋겠다"는 마음만큼은 진심이었다. 그는 "최소한 3대0은 아니었으면 좋겠다는 마음이 있다"고 강조했다. 나머지는 KT가 준비하기 나름이라는 것. KT는 이제 28, 30일 23세 이하(U-23) 대표팀과의 연습경기를 통해 실전감각을 끌어올린 뒤 한국시리즈에 임한다.

"그전까진 다른 팀 경기 보듯이 했는데, 한국시리즈가 가까워지니 이제 우리 경기처럼 마음이 떨린다. KIA 삼성 둘다 잘하는 팀이다. 예전 해태 시절을 떠올려보면,

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 이강철 감독이 우승 소감을 말하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

결국 한국시리즈는 1위팀 입장에선 타자들이 타격감을 찾기 전까지 투수들이 버텨주는 게 관건이라고 생각한다. 타자들이 초반부터 잘 터지면 의외로 초반에 승부가 나기도 했었다."

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한국시리즈 1차전 출격이 유력한 에이스 데이비스 대니엘 역시 이강철 감독과 같은 마음이었다. 대니엘은 "어느 팀이 올라오더라도 좋은 경기를 할 수 있다는 자신감이 있다. 정규시즌에 KIA 상대로는 나쁘지 않았고(3경기 15이닝 1승1패 평균자책점 3.60, 퀄리티스타트 2회), 삼성 상대로는 등판한 적이 없어 나에 대한 정보가 부족할 것"이라며 자신감을 보였다.

하지만 대니엘은 "기왕이면 플레이오프는 5차전까지 했으면 좋겠다"며 웃었다.

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 선발투수 대니엘이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

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KT는 올해 창단 최다승인 90승을 기록하며 정규시즌 1위를 차지했다. 2021년 이후 5년 만의 정규시즌 우승, 2023년 이후 3번째 한국시리즈 도전이다.

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와일드카드전에선 LG 트윈스가 두산 베어스를 꺾고 올라왔지만, LG는 준플레이오프에서 시즌 막판 상승세를 그대로 유지한 KIA를 만나 허무하게 3전전패로 탈락했다.

KIA는 제임스 네일이 돌발적인 헤드샷 사구로 퇴장당하는 불운에도 플레이오프 1차전을 따냈다. 하지만 삼성 역시 후라도의 역투와 '좌익수 최형우' 카드가 그대로 들어맞으며 2차전을 따내는 저력을 발휘해 1승1패 동률을 이뤘다.

3~4차전은 29~30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린다.

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수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com