'와 세상에 이런 경기가 있냐' 연장 12회초 역전 → 12회말 끝내기! 탬파베이 기사회생 성공[WS 리뷰]

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]믿기지 않는 승부. 벼랑 끝에서 탬파베이 레이스가 웃었다.

탬파베이는 28일(이하 한국시각) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 월드시리즈 4차전에서 밀워키 브루어스를 4대3으로 꺾었다. 시리즈 전적 1승3패. 1,2,3차전 패배로 벼랑 끝에 서있던 탬파베이는 마지막 희망을 살렸다. 창단 58년만에 첫 우승에 도전했던 밀워키는 3연승 후 1패로 치명상을 입게 됐다.

탬파베이 라인업=얀디 디아즈(지명타자)-조나단 아란다(1루수)-주니어 카미네로(3루수)-리암 힉스(포수)-조니 데루카(중견수)-챈들러 심슨(좌익수)-라이언 빌라드(우익수)-리치 팔라시오스(2루수)-테일러 월스(유격수) 선발투수 그리핀 잭스

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밀워키 라인업=잭슨 추리오(좌익수)-제이크 바우어스(1루수)-크리스티안 옐리치(지명타자)-윌리엄 콘트레라스(포수)-브라이스 투랑(2루수)-살 프렐릭(우익수)-쿠퍼 프랫(유격수)-개럿 미첼(중견수)-데이비드 헤밀튼(3루수) 선발투수 더스틴 메이

밀워키가 3승으로 앞선 상황이지만, 4차전은 예상보다 훨씬 더 팽팽했다. 탬파베이도 끝까지 집중력을 잃지 않았고, 초반부터 초접전 투수전 양상이 펼쳐졌다.

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밀워키가 1회초 2사 후 두타자가 연속 볼넷으로 걸어나가며 주자 1,3루 찬스를 마련했지만, 투랑이 땅볼로 물러나며 선취점이 무산됐다.

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그리고 2회말 탬파베이가 먼저 웃었다. 선두타자 힉스의 안타에 이어 1사 후에 터진 심슨의 2루타로 1-0 리드를 잡는데 성공했다. 탬파베이는 1사 2루 찬스를 이어갔지만, 빌라드와 팔라시오스가 범타에 그치면서 점수로 연결되지 못했다.

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그러나 밀워키가 4회초 동점을 만들었다. 2사 후 공격이 시작됐다. 프렐릭의 안타에 이어 프랫의 1타점 적시 2루타가 터지면서 순식간에 1-1 동점이 됐다.

주니어 카미네로. AFP연합뉴스

하지만 4회말 탬파베이가 또 뒤집었다. 카미네로의 안타에 이어 1사 후 야수 선택으로 주자 카미네로가 득점을 올리면서 2-1로 리드를 되찾았다.

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5회초 밀워키가 득달같이 따라붙었다. 해밀턴의 솔로 홈런이 터졌다. 해밀턴은 호투 중이던 탬파베이 선발 잭스를 상대해 2S에서 3구째 높은 포심 패스트볼을 받아쳐 우측 담장을 넘어가는 동점 솔로포로 연결시켰다. 2-2 승부는 또 원점으로 되돌아갔다.

이후 경기는 불펜 대결로 이어졌다. 양팀 모두 9회까지 추가점을 내지 못했고, 2-2 스코어로 연장전에 돌입했다. 밀워키가 10회초 삼자범퇴로 물러났고, 탬파베이 역시 10회말 누구도 출루를 하지 못했다. 승부는 계속 길어졌다.

5회초 이후 그 누구도 점수를 내지 못하는 긴 공방전. 그리고 연장 12회초 기적이 일어났다. 밀워키의 선두타자 프랫이 탬파베이의 바뀐 투수 이안 시모어를 상대해 극적인 솔로 홈런을 터뜨렸다. 2B2S에서 5구째 스위퍼를 잡아당겨 왼쪽 담장을 훌쩍 넘어가는 드라마 같은 홈런이었다.

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그런데 12회말 수비 실책이 밀워키의 우승 확정을 방해했다. 탬파베이의 카미네로가 밀워키 3루수 조이 오티즈의 송구 실책으로 1루에 출루했다. 이 실책 하나가 경기 분위기를 완전히 바꿨다. 밀워키도 투수롤 셰인 드로한으로 교체하면서 수습에 나섰지만, 힉스의 안타로 무사 주자 1,3루 빅찬스가 만들어졌다.

탬파베이는 데루카의 동점 적시타가 터지면서 극적으로 3-3을 만들었고, 심슨의 단타로 이어진 무사 만루에서 벤 윌리엄슨의 끝내기 적시타가 터지면서 믿기지 않는 승리에 성공했다.

패배 직전, 마지막 1이닝에 대반전 스토리를 쓴 탬파베이가 월드시리즈를 결국 5차전으로 끌고간다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com