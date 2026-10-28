야마모토-슈어저 넘어 오타니까지, "스쿠벌 몸값 4686억~6695억 범위" 美 전문가...LAD-메츠-CHW 3파전 전망

태릭 스쿠벌이 최대 5억달러에 이르는 메가톤급 계약을 할 것으로 현지 매체고 예상했다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]역대 FA 투수 최대어로 평가받는 태릭 스쿠벌의 몸값이 최대 5억달러에 이를 것이라는 전망이 나왔다.

디 애슬레틱 칼럼니스트 짐 보든은 28일(한국시각) '2026~27 MLB 프리에전트 톱40: 스쿠벌, 페랄타 등의 예상 계약 및 행선지'라는 제목의 코너를 게재했다.

보든은 매년 월드시리즈를 전후해 당해 오프시즌 FA 랭킹을 매겨 발표한다. 이번 순위에서 1위는 예상대로 스쿠벌이 차지했다.

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2024년, 2025년 연속으로 AL 사이영상을 수상한 스쿠벌은 올해 디트로이트 타이거스와 LA 다저스에서 26경기에 선발등판해 158⅔이닝을 던져 12승7패, 평균자책점 2.72, 186탈삼진, WHIP 0.96을 마크했다. 최근 3년간 546이닝 동안 평균자책점 2.42를 기록했다. 같은 기간 평균자책점 부문서 크리스 세일(2.36)에 이어 2위다.

태릭 스쿠벌은 다저스 이적 후에도 에이스의 면모를 잃지 않았다. Imagn Images연합뉴스

특히 다저스로 이적한 지난 8월 초 이후에는 10경기에서 62이닝 동안 평균자책점 2.61, 70탈삼진을 올리며 에이스의 면모를 되찾았다. 이어 포스트시즌 2경기에 나가 11이닝 동안 7안타를 내주고 삼진 14개를 잡아내며 3실점하는 역투를 펼쳤다.

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스쿠벌은 지난 5월 왼쪽 팔꿈치에 관절경 수술을 받았다. 첨단 기술이라는 나노스코프(NanoScope) 수술을 통해 재활 기간을 6주로 최소화한 뒤 복귀해 금세 정상 기량을 회복했다.

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보든은 '두 번의 사이영상 수상 후 연봉조정 역사상 최고액인 3200만달러를 받은 그는 지난 5월 팔꿈치 수술을 받고 6주 만에 돌아와 타이거스를 포스트시즌으로 이끌기엔 늦은 시점이었지만, 뛰어난 시즌을 만들기에 충분한 활약을 펼쳤다'고 평가했다.

오타니 쇼헤이는 연평균 AAV 7000만달러의 연봉이 책정돼 있다. AP연합뉴스

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그러면서 보든은 연봉 비교 대상으로 오타니 쇼헤이와 잭 휠러를 언급했다. 평균연봉(AAV)으로 오타니는 7000만달러(지급유예 포함), 휠러는 4200만달러를 각각 받는다.

이어 가장 어울리는 팀으로는 뉴욕 메츠, LA 다저스, 시카고 화이트삭스 순으로 나열했다. 누구에게든 큰 돈을 쓸 수 있고 우승이 목표인 메츠와 다저스는 스쿠벌 영입전에 가장 적극적으로 달려들 팀으로 꼽히지만, 화이트삭스 상당히 의외다.

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보든은 예상 계약 규모에 대해 '계약기간에 따라 결정되겠지만 3억5000만(4686억원)~5억달러(6695억원) 범위'라며 '그는 메이저리그 역사상 AAV와 총액에서 가장 많은 돈을 받는 투수가 될 것'이라고 했다.

이어 보든은 '스쿠벌은 전성기를 구가 중인 진정한 에이스로 자금력을 충분히 갖춘 구단들의 집단적인 구애를 받을 것'이라며 '일단 계약을 하게 된다면 투수 최고액 기록을 새롭게 쓸 것'이라고 전망했다.

역대 투수 최고액은 총액 기준으로는 다저스 야마모토 요시노부가 2024년 12월 맺은 12년 3억2500만달러(4351억원)이고, AAV는 맥스 슈어저가 2021년 12월 뉴욕 메츠와 3년 1억3000만달러에 계약할 때 세운 4333만달러(580억원)다. 이 두 가지 기록을 이번에 스쿠벌이 모두 깰 수 있다는 것이다.

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야마모토 요시노부는 투수 최고 몸값 기록을 갖고 있다. AFP연합뉴스

그런 가운데 이번 FA 시장에 영향을 끼칠 최대 변수는 역시 직장 폐쇄 가능성이다.

보든은 '12월 2일 현행 단체협약(CBA)이 만료됨에 따라 락아웃이 발생할 가능성이 커지고 있으며, 이는 이번에 FA 시장에 영향을 미칠 것으로 보인다'며 '오프시즌은 기약 없이 중단될 가능성이 높으며, 새로운 CBA가 체결된 이후에는 메이저리그의 재정적 환경이 완전히 달라질 수도 있다. 이번 오프시즌의 가장 큰 의문점 중 하나는, 새로운 CBA가 발효 이전에 맺어진 계약들에 어떤 영향을 미칠 것인가 하는 점'이라고 진단했다.

대표적인 조항이 샐러리 캡인데, 이 부분에 대한 소급 적용 문제가 논쟁이 될 수 있다는 뜻이다.

한편, 보든은 스쿠벌에 이어 투수 프레디 페랄타와 NPB 거포 사토 데루아키를 각각 2,3위에 올려놓으며, 에상 몸값을 각각 5년 1억4000만달러, 5년 1억8000만달러를 제시했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com