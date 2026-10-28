'0승9패 ERA 7.34' 선발 재기 꿈꾸는 996억 투수, 이정후와 한솥밥? 트레이드설 '솔솔'

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[스포츠조선 박상경 기자] 센가 고다이(뉴욕 메츠)가 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 한솥밥을 먹을 가능성이 제기됐다.

미국 스포츠일러스트레이티드(SI)는 27일(한국시각) 센가의 잠재적 트레이드 행선지로 샌프란시스코를 비롯해 샌디에이고 파드리스, 탬파베이 레이스를 꼽았다.

일본 프로야구 소프트뱅크 호크스에서 뛰었던 센가는 2022시즌을 마친 뒤 포스팅을 신청, 메츠와 5년 7500만달러(약 996억원) 계약을 맺었다. 데뷔 첫 해 데뷔 첫해 29경기에서 12승7패 평균자책점 2.98, 202탈삼진을 기록하며 내셔널리그 신인상 투표 2위를 기록했다. 일본에서 위력을 발휘했던 '유령 포크볼'은 메이저리그에서도 통한다는 평가를 받았다.

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그러나 이후 급격히 내리막길을 걸었다. 2024년 부상으로 단 1경기 출전에 그쳤던 센가는 지난해 22경기 113⅓이닝에서 7승6패, 평균자책점 3.02, 탈삼진 109개로 반등하는 듯 했다. 하지만 올해 31경기(선발 8경기) 61⅓이닝에서 승리 없이 9패 8세이브, 평균자책점 7.34에 그쳤다. 삼진 75개를 잡았으나 41개의 볼넷을 내줬고, 피홈런도 14개나 얻어 맞았다. 첫 7차례 선발 등판에서 평균자책점이 10.08에 달했다. 메츠는 8월부터 센가를 선발 로테이션에서 빼고 불펜으로 이동시켰다.

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센가는 불펜 전환 후 직구, 포크볼이 살아나면서 마무리 투수 역할을 수행했다. 하지만 시즌을 마친 뒤 선발 복귀 의지를 내비치면서 불펜 생활에 만족하지 않는 모습을 보였다.

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SI는 '메츠도 센가가 선발로 뛰기를 원하고 있다는 걸 안다. 하지만 젊은 선수들이 성장하면서 센가에게 선발 자리를 보장하기 어려운 상황'이라며 '이런 점을 고려할 때, 메츠가 센가를 트레이드 카드로 활용할 수도 있다'고 전망했다.

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가장 먼저 꼽힌 행선지는 샌디에이고다. 샌디에이고는 센가가 포스팅을 신청했을 때도 관심을 보인 바 있다. 뉴욕포스트의 조엘 셔먼 기자는 '샌디에이고는 지난 8월 트레이드 마감일을 앞두고 메츠에 센가 트레이드 의향을 물었다'고 전한 바 있다. 선발진 재편이 필요한 상황에서 다시 센가를 노릴 수도 있다는 것.

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탬파베이도 후보지로 꼽혔다. 탬파베이 역시 샌디에이고와 마찬가지로 선발진이 상대적으로 약하다는 평가를 받고 있다. 이번 월드시리즈에서도 밀워키 브루어스에 열세에 놓이며 이런 평가에 힘을 싣고 있다. 앞서 메츠에서 프레디 페랄타를 데려와 잘 활용했던 기억 탓에 센가에게도 관심을 보일 수 있다는 게 SI의 시선이다.

선발 보강이 절실한 샌프란시스코도 후보군으로 거론됐다. 로간 웹을 제외하면 선발 로테이션을 지킬 투수가 부족한 샌프란시스코에게 센가는 최소 2선발 역할을 맡을 수 있는 자원이다. 외야가 넓은 오라클파크의 조건도 센가에게 유리하게 작용할 수 있다고 분석했다.

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문제는 센가가 과연 세 구단으로 갈 수 있느냐다. 센가는 메츠와 계약하며 10개 구단에 대한 트레이드 거부권 조항을 갖고 있는 것으로 알려졌다. 세 팀이 제안을 하더라도 이 조건에 부합하는지를 따져야 한다. 내년에 센가가 받는 1500만달러 연봉 부담 여부도 관건이다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com