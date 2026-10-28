'5년 2406억원-FA 랭킹 3위' 美 첫 판단 나왔다, "日거포, 양키스 또는 보스턴이 잘 어울린다"

한신 타이거스 거포 사토 데루아키가 올겨울 포스팅을 통해 메이저리그 진출을 노린다. 지난 3월 WBC 개막을 앞두고 한국 대표팀을 상대로 타석에 선 사토. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[스포츠조선 노재형 기자]NPB 출신 거포 메이저리거를 꿈꾸는 사토 데루하키(한신 타이거스 3루수)의 몸값이 1억8000만달러(약 2406억원)에 달한다는 평가가 나왔다.

메이저리그 단장 출신인 디 애슬레틱 칼럼니스트 짐 보든은 28일(한국시각) '2026~27 MLB 프리에전트 톱40: 스쿠벌, 페랄타 등의 예상 계약 및 행선지'라는 제목의 코너를 게재했다.

보든은 매년 월드시리즈를 전후해 당해 오프시즌 FA 랭킹을 매겨 발표한다. 사토는 태릭 스쿠벌, 프레디 페랄타에 이어 이 순위에서 3위에 오르는 기염을 토했다.

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월드시리즈가 진행 중인 가운데 메이저리그 유력 매체가 이번 오프시즌 FA 랭킹을 매긴 건 보든이 처음이다. 사토에 대한 구체적인 가치 평가가 현지에서 처음으로 나온 것이다.

사토 데루아키는 올시즌 센트럴리그 트리플크라운을 달성했다. 사진출처=한신 타이거스 구단 X 계정

보든은 '사토는 23년 전 마쓰이 히데키 이후 23년 만에 NPB MVP에 오른 직후 메이저리그에 합류하는 첫 야수가 될 것'이라며 '그는 올해 슬래시라인 0.306/0.383/0.609, 39홈런, 40 2루타, 106타점을 올리며 센트럴리그 트리플크라운을 달성했다'고 소개했다.

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사토는 타격 트리플크라운을 달성해 2년 연속 센트럴리그 MVP가 유력하다. 지난해에는 타율 0.277, 40홈런, 102타점, 83득점, OPS 0.924를 기록했다.

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보든은 '어떤 팀들은 그가 3루수를 계속 볼 수 있을 것이라고 하는 반면 다른 팀들은 1루 또는 좌익수에 가장 잘 어울린다고 보고 있다'면서 '어떤 경우든 중심타선을 맡을 수 있는 이력을 갖고 있다. 내 생각으론 입단 초기에는 3루를 볼 것이며, 필리스, 레드삭스, 에인절스, 양키스처럼 빅마켓 구단과 계약할 것으로 본다'고 내다봤다.

시카고 컵스 3루수 알렉스 브레그먼. AP연합뉴스

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그러면서 비슷한 가치를 지닌 비교 대상으로 시카고 컵스 3루수 알렉스 브레그먼(5년 1억7500만달러), 샌프란시스코 자이언츠 맷 채프먼(6년 1억5100만달러)을 꼽았다.

브레그먼은 지난 겨울 FA가 돼 컵스 유니폼을 입은 브레그먼은 올해 155경기에서 타율 0.265, 28홈런, 93타점, OPS 0.819를 때린 거포로 3루수 골드글러브와 실버슬러거를 모두 수상한 슈퍼스타다. 2019년에는 휴스턴 애스트로스에서 41홈런을 때리며 AL MVP 투표 2위를 차지하기도 했다.

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채프먼은 4차례 3루수 골드글러브를 거머쥐었고, 올시즌에는 부상으로 84경기에 그치며 타율 0.235, 7홈런, OPS 0.692로 부진을 면치 못했다. 그는 2024년 9월 샌프란시스코와 6년 연장계약을 했다.

다나카 마사히로. AP연합뉴스

보든은 사토의 예상 계약 규모를 5년 1억8000만달러로 적었다. 연평균(AAV) 3600만달러에 달하는 파격적인 대우다. 메이저리그에서 올해 3600만달러 이상의 연봉을 받은 야수는 카일 터커, 코디 벨린저, 후안 소토, 보 비??, 애런 저지, 마이크 트라웃 등 6명 뿐이다.

아울러 아시아 출신 메이저리그 입성 계약 최고액 기록도 갈아치울 수 있다. 야수 최고액인 2024년 샌프란시스코 이정후의 6년 1억1300만달러는 물론 2014년 뉴욕 양키스와 7년 1억5000만달러에 계약한 다나카 마사히로도 넘어선다.

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이같은 평가는 그가 올해 메이저리그에 데뷔해 성공적인 시즌을 보낸 시카고 화이트삭스 무라카미 무네타카, 토론토 블루제이스 오카모토 가즈마와 비슷한 유형의 거포라는 점 때문이다. 올시즌 무라카미는 35홈런에 OPS 0.825, 오카모토는 33홈런에 OPS 0.762를 각각 마크했다.

사토는 NPB에서 3루수를 보면서 작년에는 골든글러브를 받아 수비력도 인정받았다. 뿐만 아니라 사토는 NPB에서 외야수로 262경기에 출전한 경력도 갖고 있다. 어느 팀이든 포지션 때문에 영입을 주저할 가능성이 작다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com