[공식발표]"어깨가 계속 아프다" 1R 출신 대형 유망주 정구범 끝내 은퇴 선언

NC 정구범. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]NC 다이노스가 선수단 일부에게 재계약 불가를 통보했다.

NC는 28일 오후 "정구범이 최근 구단과의 면담에서 지속적인 어깨 통증으로 선수 생활을 이어가기 어렵다며 은퇴 의사를 밝혔다. 구단은 선수의 의사를 존중해 정구범 선수를 임의해지 선수로 공시할 예정"이라고 밝혔다.

정구범은 덕수고 출신으로 2020년도 신인 드래프트에서 NC의 2차 1라운드 전체 1순위 지명을 받아 입단했다. 고교 재학 당시에도 대형 기대주였고, 전체 1순위로 지명을 받을 정도로 큰 스포트라이트를 받았던 선수다.

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그러나 부상과 부진이 이어지면서 빛을 보지 못했다. 1군 통산 등판 기록이 2022년과 2023년 6경기 등판이 전부고, 승리 없이 1패 평균자책점 8.36만 기록했다.

2025년 7월 현역 군복무를 마친 후 다시 복귀해 재기에 나섰지만, 끝내 통증을 떨쳐내지 못했다. 부상 여파가 계속 남아있는 상황으로 인해 결국 선수 본인이 선수를 그만두겠다는 의사를 밝히면서 구단과 논의 끝에 임의 해지 신분이 됐다.

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더불어 일부 선수에게 재계약 불가 통보가 내려졌다. 강인권 전 감독의 아들이자 2020년 5라운드 출신 투수인 강태경을 비롯해 투수 노재원, 내야수 장창훈, 외야수 박영빈, 외야수 양가온솔이 NC를 떠나게 됐다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com