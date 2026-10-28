악! 밀워키의 비명, 3루수가 날려버린 역사상 첫 대기록...LCS-WS 8G 연속 스윕은 없었다

밀워키 3루수 조이 오티스가 연장 12회말 탬파베이 선두 주니어 카미네로의 3루 라인 깊숙한 땅볼을 잡아 1루로 던지고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

밀워키 1루수 제이크 바우어스가 연장 12회말 3루수 조이 오티스가 주니어 카미네로의 땅볼을 잡아 던진 원바운드 송구를 놓치고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

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[스포츠조선 노재형 기자]밀워키 브루어스가 역사상 첫 대기록을 아쉽게 놓쳤다.

7전4선승제 리그챔피언십시리즈(LCS)와 월드시리즈를 연속 스윕(sweep)하는데 실패한 것이다.

밀워키는 28일(이하 한국시각) 트로피카나필드에서 벌어진 탬파베이 레이스와의 월드시리즈 4차전서 연장 12회까지 접전을 벌였으나, 3대4로 끝내기 역전패를 당했다.

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밀워키는 연장 12회초 선두 쿠퍼 프랫이 좌완 이안 시모어의 몸쪽 83.7마일 스위퍼를 잡아당겨 좌월 솔로홈런을 쳐 3-2로 리드를 잡았다. 1969년 창단 후 첫 월드시리즈 우승이 눈앞까지 왔다. 스탯캐스트는 이 순간 밀워키의 승리 확률을 83.5%로 계산했다.

탬파베이 선수들이 4차전 승리 직후 그라운드로 몰려나와 끝내기 안타를 친 벤 윌리엄슨을 중심으로 기뻐하고 있다. AFP연합뉴스

하지만 이어진 12회말 예상치 못한 일이 벌어졌다. 탬파베이 선두타자 주니어 카미네로의 땅볼을 깊숙한 3루 라인에서 잡은 3루수 조이 오티스의 송구가 원바운드가 되면서 1루수 제이크 바우어스가 제대로 잡지 못했다. 오티스의 송구 실책에 의한 출루.

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밀워키는 투수를 셰인 드로한으로 교체했다. 올해 빅리그에 데뷔한 드로한은 선발과 불펜을 오가는 스윙맨. 이번 포스트시즌서는 지난 16일 LA 다저스와의 디비전시리즈 4차전에 선발로 나갔다가 1⅓이닝 동안 1안타 2볼넷으로 1실점하고 내려왔다. 이후 12일 만에 마운드에 오른 것.

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드로한은 리암 힉스, 조니 델루카, 챈들러 심슨, 벤 윌리엄슨에 4연속 안타를 얻어맞고 동점과 역전을 허용했다. 탬파베이 타자들은 스트라이크존 모서리로 날아든 드로한의 코너워크된 공들을 정확히 때려냈다. 83.5%의 밀워키의 우승 확률이 1이닝 수비에서 소멸되고 말았다.

벤 윌리엄슨이 연장 12회말 끝내기 안타를 터뜨리고 있다. EPA연합뉴스

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만약 밀워키가 1점차 승리를 지켰다면 다저스와의 NLCS에 이어 월드시리즈도 4연승으로 접수하며 우승을 거머쥘 수 있었다. 또한 샌디에이고 파드리스와의 디비전시리즈 4차전 이후 역대 단일 포스트시즌 최초의 9연승을 달성할 수도 있었다.

LCS와 월드시리즈를 모두 스윕해 우승한 사례는 1976년 신시내티 레즈가 유일하다. 그해 신시내티는 NLCS에서 필라델피아 필리스를 3승, 월드시리즈에서 뉴욕 양키스를 4승으로 누르고 우승했다. 그러나 LCS가 7경기로 늘어난 1985년 이후로는 없다.

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밀워키가 놓친 또 하나의 대기록이 있다. 역대 단일 포스트시즌 최고 승률 부문.

이날 4차전을 승리했다면 밀워키는 이번 포스트시즌 12경기에서 11승1패를 마크했을 터. 이는 디비전시리즈가 도입된 1995년 이후 단일 포스트시즌 최고 성적과 타이 기록이다. 이 부문 최고 기록은 1999년 뉴욕 양키스와 2005년 시카고 화이트삭스가 공동으로 갖고 있다.

양키스는 그해 디비전시리즈에서 텍사스 레인저스에 3승, ALCS에서 보스턴 레드삭스에 4승1패, 그리고 월드시리즈에서 애틀랜타 브레이브스에 4승을 각각 거두며 패권을 차지했다.

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화이트삭스는 2005년 디비전시리즈에서 보스턴을 3승, ALCS에서 LA 에인절스를 4승1패, 월드시리즈에서 휴스턴 애스트로스를 4승으로 잇달아 누르고 1917년 이후 88년 만에 챔피언에 올랐다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com