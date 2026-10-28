'선발→마무리' 파격 승부수→이 악물고 KK 1이닝 삭제…안방마님도 활짝 웃었다 "가을이 왔구나"

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성이 8대3으로 승리했다. 경기를 끝낸 원태인 강민호 배터리가 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 9회 마운드 올라 투구하는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

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[스포츠조선 이종서 기자] "가을이 왔다."

삼성 라이온즈는 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 플레이오프 2차전에서 8대3 승리를 거뒀다.

1차전을 내줬던 삼성은 2차전 아리엘 후라도를 내세워 반격에 나섰다. 후라도는 6⅔이닝을 2실점으로 틀어막았고, 7회 마지막 아웃카운트와 8회를 이승민이 1실점으로 지켰다. 타선은 3회 4득점을 비롯해 7회까지 8점을 뽑아냈다.

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9회초 삼성은 깜짝 카드를 꺼내들었다. 2024년 15승으로 다승왕에 올랐고, 지난해에도 12승, 올 시즌 7승을 거뒀던 선발 원태인을 마무리투수로 올렸다.

삼성은 플레이오프를 앞두고 35세이브를 거둔 마무리투수 김재윤이 부상으로 이탈했다. 뒷문 단속이 고민으로 남았던 가운데 선발 요원이었던 원태인을 마무리투수로 기용하기로 결정했다.

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5점이라는 점수 차였지만, KIA의 화력을 경계하며 원태인이 올라오게 됐다.

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27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 9회초 마운드에 오른 원태인이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

원태인은 최고 149㎞ 직구와 더불어 커터와 체인지업을 섞어 1이닝을 완벽하게 막아냈다. 선두타자 김선빈과의 승부에서 10구까지 가는 접전을 펼쳤지만, 결국 삼진을 이끌어냈다. 한준수를 삼진으로 돌려세운 뒤 하주석까지 3루수 땅볼로 아웃시키면서 팀 승리를 지켰다.

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경기를 마친 뒤 원태인은 강민호와 세리머니를 하면서 마무리투수가 느낄 수 있는 짜릿한 감정을 즐겼다.

원태인은 "마무리투수는 해본 경험이 없어 조금 더 신선한 긴장감이었다"고 소감을 전했다.

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경기 후 강민호는 원태인에게 축하의 말을 건넸다. 원태인은 "'가을이 왔다'고 하시더라. 포스트시즌에 잘 던져와서 그런지 '가을은 너다'라는 말을 해주셨다"고 공개했다.

낯선 마무리투수 등판에 걱정도 있었던 원태인은 강민호의 한 마디에 자신감을 채울 수 있었다. 정규시즌 다소 부진했던 피칭에 "이 악물었다"고 말한 그였다. 마무리투수 자리를 완벽하게 소화하면서 다음 등판을 조금 더 기대할 수 있게 됐다. 원태인은 "자신감이 생겼다. 오늘 경기를 발판삼아 앞으로의 경기도 잘해야겠다"고 미소지었다.

대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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