이택근 '육성 철학'의 첫 야심작은 '현대 인연' 박승민 2군감독 → 롯데도 화수분 장착하나

5일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 박승민 코치가 8회 권민규를 마운드에 올리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.05/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 이택근 신임 단장의 첫 야심작은 '박승민 2군 감독'이었다.

롯데는 28일 1군 코칭스태프 주요 보직을 공식 발표했다. 육성을 책임질 퓨처스팀 감독은 한화 이글스 투수코치 출신 박승민이었다.

허문회 수석 코치는 이동욱 감독이, 박승민 2군 감독은 이택근 단장이 뽑았다고 전해졌다.

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이 단장은 롯데가 육성 시스템을 제일 먼저 뜯어고쳐야 한다고 봤다.

그는 "선수 경험을 바탕으로 선수단의 성장 단계별 맞춤 육성을 할 수 있도록 전략적으로 접근해 뎁스를 강화하고자 한다"며 "현장과 프런트가 각자의 영역에서 전문성을 발휘하고 같은 방향을 바라볼 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 취임 일성을 날렸다.

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이 단장과 박 감독은 현대 유니콘스 인연이다. 2003년부터 2009년까지 현대 유니콘스와 히어로즈(현 키움)에서 한솥밥을 먹었다.

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롯데는 박 감독에 대해 '오랜 기간 유망주 발굴과 투수 육성을 도맡아 온 베테랑 지도자'라며 '특히 선수들의 단계별 성장에 초점을 맞춰 뎁스를 구축하는 데 중요한 역할을 해왔으며, 젊은 투수진에게 높은 신뢰와 호평을 얻고 있다'고 설명했다.

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롯데에 따르면 박 감독은 실력과 인품을 두루 겸비한 지도자다. 어린 선수들에게 신망이 두텁고 최신 야구 트렌드 접목에 능하다.

롯데는 '데이터 분석을 바탕으로 선수 눈높이에 맞춘 세심한 소통을 이어가며, 잠재력을 실전 결과로 증명해 내는 성과 지향형 지도자로 평가받고 있다'고 극찬했다.

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이 단장은 평소 자신의 유튜브 채널을 통해서도 구단 운영에 대해 거침없는 소신을 밝혀왔다.

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 이택근 해설위원이 김주찬 코치와 대화를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.16/

이 단장은 "유망주 육성은 포지션마다 선수를 확실히 정해놓고 적어도 100경기를 지켜보든지, 100타석은 연속해서 기회를 주면서 판단해야 한다. 단 몇 경기의 결과만 보고 선수를 벤치에 앉히거나 2군으로 내리면 어떤 신인도 제 기량을 펼칠 수 없다"라고 지적한 바 있다.

또한 멀티 포지션에 대해서도 부정적 의견을 나타냈다. 그는 "매 경기 포지션을 바꾸는데 수비를 잘 바라는 게 더 이상한 일이다. 선수가 한 포지션에서 확실하게 루틴과 경험을 쌓을 수 있도록 뼈대를 잡아주는 것이 프런트의 기본 역할"이라는 확고한 철학을 밝혔다.

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드디어 필드의 수장으로 나온 그가 자신의 역량을 마음껏 만개할 수 있을지 기대를 모은다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com