연막작전 발동! 한국시리즈 2차전 선발 철저하게 숨겼다…KT, 고영표-로건-배제성 동시 출격 [수원현장]

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 6회초 투구를 무실점으로 마친 고영표가 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT 선발투수 로건이 2회초 롯데 타선을 삼자범퇴로 처리한 후 포효하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈가 본격적인 연막작전을 발동했다.

KT는 28일 수원 KT위즈파크에서 열리는 23세 이하(U-23) 대표팀과의 연습경기에 고영표와 로건, 배제성을 한꺼번에 출격시킨다.

경기전 만난 이강철 KT 감독은 한국시리즈 2차전 선발을 묻는 질문에 미소로 답을 피했다.

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앞서 27일 국군체육부대(상무)와의 연습경기에는 데이비스 대니엘이 선발등판, 5이닝 무안타 무실점 10K로 쾌투했다.

이강철 감독은 "오늘 고영표와 로건은 60개 정도 던질 예정"이라고 했다.

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 기자들 질문에 답하고 있는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

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이날 연습경기에서 23세 이하 대표팀 쪽 마운드 역시 대부분 KT 투수들로 채워질 예정. 선발은 배제성이 맡았고, KT는 그 외에도 불펜투수 4~5명과 2루수 류현인을 리드오프로 추가 파견하기로 했다. 2차전 선발은 고영표에 무게감이 실리는 한편, 강한 좌타자가 많은 삼성 라이온즈가 올라올 경우 좌완 로건이 출격할 가능성도 점쳐진다.

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이날 경기는 KT 선수들의 실전 감각을 최대한 끌어올리는데 초점을 맞추고, 오는 30일 대표팀과의 2번째 연습경기는 '실전처럼' 치른다. 한국시리즈를 앞두고 말그대로 '최종점검'이다. 30일 경기에는 소형준이 선발로 나선다.

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이날 연습경기는 KT와 23세 이하 대표팀간의 대결이기도 하지만, 광주일고 선후배 사이인 이강철 감독과 이연수 감독의 각별한 인연도 크게 작용했다. 1966년생인 이강철 감독은 경기전 대표팀 더그아웃을 찾아 3년 선배인 이연수 감독에게 정중하게 인사를 건넸다.

22일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KT와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 배제성. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.22/

이연수 감독은 2001년 이후 26년째 성균관대학교 야구팀을 이끌고 있다. 대학야구 최초 400승의 주인공이다.

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이날 KT는 최원준(우익) 김민혁(좌익) 안현민(지명타자) 힐리어드(중견) 김현수(1루) 장성우(지명타자) 김상수(2루) 허경민(3루) 한승택(포수) 권동진(유격수) 라인업으로 임한다.

23세 이하 대표팀은 엄준현(2루) 김건(유격) 박한결(좌익) 유민(우익) 김성우(지명타자) 어준서(지명타자) 강성우(3루) 양현종(1루) 이원준(중견수)으로 맞선다. 예외적으로 류현인은 리드오프로만 타석에 들어서기로 했다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com