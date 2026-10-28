조성환 수석 → 이대형 QC 코치 출격! 최원호 감독 돕는다…APBC 대표팀 코치진 구성 완료

사진제공=KBO

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[스포츠조선 김영록 기자] KBO가 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)에 출전할 야구 국가대표팀 코칭 스태프 구성을 마치고, 28일(수) 첫 코칭 스태프 회의를 개최했다.

최원호 감독이 팀을 이끄는 가운데, 조성환 KBS N SPORTS 해설위원이 수석 코치 겸 수비 코치를 맡아 감독을 보좌한다. 조성환 수석 코치는 과거 두산과 한화에서 수석 코치, 수비 코치 등으로 활약했으며, 두산에서는 감독 대행으로 팀을 이끌기도 했다. 이번 2026 APBC에서 처음으로 대표팀 코치를 맡는다.

배터리 코치로는 최기문 울산웨일즈 수석 겸 배터리 코치가 활약한다. 최기문 코치는 2014년 인천 아시안게임, 2024년 K-베이스볼 시리즈, WBSC 프리미어12, 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 대표팀 코치 역할을 수행한 바 있다.

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작전 및 3루 코치에는 김재걸 한화 코치가 이름을 올렸다. 김재걸 코치는 올해 초 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 작전 및 주루 코치로 대표팀의 8강 진출에 힘을 보탰다.

투수 코치에는 박정진 전 한화 코치, 타격 코치에는 정경배 롯데 타격 코치가 각각 선임됐다. 이어 전 삼성 코치였던 권오준 KBO 육성위원이 불펜 코치를, 이대형 KBO 전력강화위원 및 SPOTV 해설위원이 QC 및 1루 코치를 각각 수행한다. 박정진, 정경배, 권오준, 이대형 코치는 처음으로 대표팀 코치를 맡아 선수들을 지도하게 됐다.

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이번 APBC 코칭 스태프는 KBO 전력강화위원 등, KBO 및 대표팀 운영 관련 업무 이해도가 있거나 최근 코치 경험이 있는 인원들을 우선하여 선임을 추진했다.

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APBC 대표팀 코칭 스태프는 오는 2일부터 대전 한화생명볼파크에서 진행되는 합숙훈련을 통해 본격적으로 대표팀 선수단을 지도할 예정이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com