'특급 타자들도 쩔쩔 매는 마구인데…' 고퀄스 실전점검 이상무! 안타 친 사람 누구인가 봤더니 [수원리포트]

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 투구하는 KT 선발 고영표. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 선발투수 대니엘이 1회초 실점하며 위기를 맞자 이강철 감독이 마운드에 올라와 이야기를 한 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

이연수 성균관대-23세 이하 대표팀 감독. 김영록 기자

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 스트라이크존을 구석구석까지 활용하는 투수, 2026년 공동 다승왕(15승)에 빛나는 KT 위즈 고영표를 향한 야구계의 찬사다.

ABS(자동볼판정시스템) 도입 첫해만 해도 적응을 힘겨워하던 고영표지만, 3년차인 올해는 완전히 달라졌다. 화끈하게 하이존을 노려 꽂는 직구에 힘이 붙었고, 특유의 마구 같은 체인지업에 스위퍼까지 섞어쓰면서 타자의 시선을 어지럽히는데는 도가 텄다. 그 결과가 15승7패, 172⅔이닝, 평균자책점 3.28의 올시즌이었다.

고영표는 28일 수원 KT위즈파크에서 열린 23세 이하(U-23) 대표팀과의 연습경기에 선발등판, 5이닝 2피안타 1볼넷 무실점으로 쾌투했다. 1주일도 채 남지 않은 한국시리즈를 향한 실전 점검을 완벽하게 마쳤다. 외국인 타자들도 번번이 한숨쉬게 하는 고영표를 프로 저년차 선수들이 주축을 이루는 23세 이하 대표팀 타자들이 공략하기란 쉽지 않았다.

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5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 고영표가 챔피언 깃발을 들고 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

이날 KT는 최원준(우익) 김민혁(좌익) 안현민(지명타자) 힐리어드(중견) 김현수(1루) 장성우(지명타자) 김상수(2루) 허경민(3루) 한승택(포수) 권동진(유격수) 라인업으로 임했다.

대표팀은 엄준현(2루) 김건(유격) 박한결(좌익) 유민(우익) 김성우(지명타자) 어준서(지명타자) 강성우(3루) 양현종(1루) 이원준(중견수)으로 맞섰다.

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이날 경기는 KT에겐 한국시리즈를 앞두고, 23세 이하 대표팀에겐 다음주 열리는 제 6회 국제야구소프트볼연맹(WBSC) 세계야구선수권을 위한 실전 적응 훈련이다. 특히 이연수 성균관대 감독이 이끄는 올해 대표팀에는 상무 선수가 4명이나 포함, 예년보다 한층 더 강한 전력을 자랑한다.

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한국은 이 대회에서 2022년에는 결승전에서 일본에 패해 준우승, 2024년에는 베네수엘라-니카라과-푸에르토리코에게 잇따라 패하며 동메달 결정전에 오르지 못하고 6위를 기록한 바 있다.

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이강철 KT 감독과 이연수 감독은 광주일고 3년 차이 선후배 사이. 이강철 감독은 실전 훈련에 한층 더 박차를 가하기 위해 대표팀에 양해를 구했다. 1회부터 4회까지 매회 리드오프로 KT 류현인이 기용됐고, 이날 대표팀 측 투수들로는 선발 배제성을 비롯해 김민수, 주권, 스기모토, 오원석 등 KT 투수들이 줄줄이 등판했다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 류현인이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

고영표 상대로 첫 안타를 친 선수는 연습경기차 대표팀에 특별 기용된 KT 류현인이었다. 류현인은 1회초 선두타자로 등장, 고영표 상대로 1,2간 안타를 뽑아냈다.

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대표팀이 이후 16아웃 연속 범타를 기록하기 전까지 유일한 출루였다. 류현인은 2회초, 3회초, 4회초까지 모두 첫 타자로 등장했지만, 고영표 상대로 추가 출루를 만들어내지 못했다. 2회까지 7타자에 그치자, 3회와 4회에는 첫 타자 류현인을 제외하고 아웃카운트를 셌다. 하지만 번번이 평범한 뜬공이나 땅볼에 그쳤다.

순수한 대표팀 선수 중 고영표를 상대로 첫 안타를 만들어낸 선수는 5회초 2사 후 등장한 유민(한화 이글스)이었다. 유민이 중전안타, 김성우(상무, LG트윈스)가 첫 볼넷을 얻어내며 2사 1,2루를 만들었지만, 어준서(키움 히어로즈)가 범타에 그치며 득점에는 실패했다.

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 6회초 투구를 무실점으로 마친 고영표가 더그아웃으로 향하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

이날 고영표는 총 60개의 공을 던졌다. 투심(32개) 최고 구속은 138㎞, 그외 체인지업(18개)과 스위퍼(10개)를 섞어던졌다. 6회부터는 로건이 등판했다.

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KT 타선은 대표팀 측 선발로 등장한 배제성을 상대로 1회초 최원준 김민혁 안현민 힐리어드가 잇따라 공략하며 먼저 4점을 따냈고, 7회에는 오원석을 상대로 집중타를 기록하며 3점을 추가했다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com