1600명 '비트배트' 불빛 반짝! 21일만에 달아오른 수원, 싸늘해진 가을 이겨낸 야구 열기…'고영표X로건' KT, 한국시리즈 준비 본격화 [수원리뷰]

사진제공=KT 위즈

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 수원이 모처럼 뜨겁게 달아올랐다. 응원가는 물론 중앙 연동되는 '비트배트'의 반짝이는 불빛도 코앞으로 다가온 한국시리즈의 열기를 꿈꾸게 했다.

KT 위즈는 28일 수원 KT위즈파크에서 열린 23세 이하(U-23) 대표팀과의 연습경기에서 8대2로 승리했다.

마냥 실전같은 경기는 아니었다. 대표팀 마운드는 실전 감각을 연마하는 KT 투수들로 대부분 채워졌고, 더 많은 타석이 필요했던 류현인은 처음에는 대표팀 쪽에서 1~4회 연속 선두타자로 나섰고, 경기 후반부에는 KT 쪽 타자로 등장했다. KT의 '홀드왕' 스기모토는 아웃카운트와 무관하게 6타자를 상대했다.

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마냥 하하호호하는 분위기도 아니었다. 23세 이하 대표팀 또한 눈앞으로 다가온 제6회 국제야구소프트볼연맹(WBSC) 야구세계선수권 출전을 앞두고 한창 컨디션을 끌어올리는 시기다. 이연수 성균관대 감독이 이끄는 대표팀은 국군체육부대(상무) 소속 4명 외에도 태반이 프로 선수들로 채워졌다. 그중에는 제법 1군에서 팬들 앞에 모습을 보였던 어준서(키움 히어로즈) 박한결(NC 다이노스) 유민(한화 이글스) 같은 선수들도 있다.

이번 연습경기는 서로의 필요는 물론 광주일고 3년 선후배 사이인 이강철 KT 감독과 이연수 대표팀 감독의 끈끈한 우정 또한 큰 역할을 했다. 대표팀과 KT 공히 본격적인 실전무대를 앞두고 합숙에 들어간 상황이다. 가을야구를 마친 프로팀들이 휴식기에 접어든 지금, 서로 '윈윈'하는 연습경기인 셈이다.

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KT는 전날 이 연습경기에 위즈파크 내야 관중석을 무료 개방한다고 밝혔다. 추운 날씨, 갑작스런 발표에도 불구하고 현장에는 1600여 수원야구팬들이 모여 KT 응원에 나섰다.

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이날 KT는 최원준(우익) 김민혁(좌익) 안현민(지명타자) 힐리어드(중견) 김현수(1루) 장성우(지명타자) 김상수(2루) 허경민(3루) 한승택(포수) 권동진(유격수) 라인업으로 임했다.

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대표팀은 엄준현(2루) 김건(유격) 박한결(좌익) 유민(우익) 김성우(지명타자) 어준서(지명타자) 강성우(3루) 양현종(1루) 이원준(중견수)으로 맞섰다.

다만 양쪽 마운드는 KT 투수들로 채워졌다. KT는 고영표(5이닝)와 로건(4이닝)이 나눠던졌고, 대표팀은 배제성(2이닝)을 시작으로 김민수(1이닝) 주권(1이닝) 스기모토(6타자) 오원석(1이닝) 한승혁(1이닝) 등이 나눠던졌다. 대표팀 투수는 7회말 박지호(1이닝) 8회말 서준오(1이닝) 2명 뿐이었다.

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KT 타선은 대표팀 측 선발로 등장한 배제성을 상대로 1회말 최원준 김민혁 안현민 힐리어드가 잇따라 공략하며 먼저 4점을 따냈고, 6회말에도 오원석을 상대로 집중타를 기록하며 4점을 추가했다.

'고퀄스' 고영표는 명불허전이었다. 추운 날씨 때문인지 투심 최고 구속은 138㎞에 불과했지만, 존 구석구석을 워낙 폭넓게 쓰는 선수인데다 '마구' 체인지업과 스위퍼의 3지선다는 연신 대표팀 타자들의 범타를 이끌어냈다.

대표팀은 1회초 류현인의 첫 안타 이후 무려 16타자 범타의 빈공에 시달렸다. 2회까지 7타자밖에 등장하지 못하자 3회부터는 류현인은 타석에 등장은 하되 아웃카운트에 포함되지 않았다. 하지만 '리그 에이스' 고영표 공략은 역시 쉽지 않았다. 5회초 유민이 안타, 김성우(상무, LG 트윈스)가 볼넷을 얻어내는데 그쳤다.

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로건 역시 4이닝을 3피안타 2실점 3K로 역투했다. 다만 8회초 유민-김성우-어준서의 3연속 안타로 첫 만회점을 허용했고, 이어진 강성우의 희생번트, 양현종의 스퀴즈번트 공세에 1점을 더 내준 점이 아쉬웠다.

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수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com