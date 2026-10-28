5이닝 무실점 쾌투에도 "불만스럽다"…그 어느 때보다 차분한데, 올해의 고영표는 무섭기까지 하다 [인터뷰]

인터뷰에 임한 KT 고영표. 김영록 기자

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. KT가 롯데에 승리했다. 완봉승을 거둔 고영표가 주먹을 쥐어보이고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. KT 선발투수 고영표가 투구하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "전체적인 투구 밸런스나 움직임이 마음에 들지 않았다."

경기 후 만난 KT 위즈 고영표는 착 가라앉은 모습이었다. 어느덧 35세, 프로 13년차의 베테랑의 관심은 모두 다음주로 다가온 한국시리즈에만 쏠려있는듯 했다.

고영표는 28일 수원에서 열린 23세 이하(U-23) 대표팀과의 연습경기에 선발등판, 5이닝 2피안타 1볼넷 무실점 4K로 쾌투했다. 이날 KT는 8대2로 승리했다.

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대표팀과의 경기라곤 하나, 연습경기인 만큼 다양한 변형이 이뤄졌다. KT 류현인은 1~4회 대표팀 이닝 첫 타자로 등장했고, 후반부에는 KT 쪽 대타로 나섰다. 대표팀 쪽 마운드를 책임진 8명의 투수 중 6명은 KT 투수였다.

그래도 한국시리즈를 앞둔 중요한 실전 감각 점검 무대였다. 고영표는 '날씨가 너무 추워졌다'는 말에 "준비할 때 살짝 춥긴 했는데, 나 혼자 추운 건 아니니까…막상 마운드 위에 있을 땐 특별히 춥다는 느낌이 없었다. 집중해서 그런지 함성도 잘 들리지 않았다"고 돌아봤다.

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"감각적으로 아쉬운 경기였다. 앞으로 (한국시리즈를)준비하는 과정에서 보완하면 된다. 전체적인 몸의 밸런스부터 하체의 움직임, 코어 근육의 컨디션도 아쉬웠다. 제구가 잘 안 된 것은 아닌데, 전체적으로 붕 떠 있는 느낌을 받았다."

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사진제공=KT 위즈

추운 날씨 때문일까, 고영표가 말한 투구 밸런스의 문제일까. 이날 고영표의 최고 구속은 138㎞에 그쳤다. 전날 데이비스 대니엘은 최고 144㎞, 이날 강속구 투수인 배제성은 최고 146㎞를 기록했다.

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그래도 고영표 특유의 존 구석구석을 찌르는 제구나 투심-스위퍼-체인지업으로 이어지는 완급조절, 상대의 시야를 흔드는 볼배합은 여전했다. 5년차 미만의 프로 1.5군들이 주축을 이룬 대표팀 타자들이 공략하기엔 쉽지 않았다.

고영표로부터 안타를 때려난 타자는 딱 2명, 1회초 KT 류현인, 5회초 대표팀 유민(한화 이글스)이었다. 유민 다음 타자 김성우에겐 볼넷을 허용했다. 고영표는 "와인드업으로 던질 때는 괜찮았는데, 출루를 허용한 뒤 세트포지션으로 던질 때 살짝 흔들린 느낌"이라며 "공을 던지는 과정에서 좀더 코어 근육을 중심으로 힘을 써야하는데, 그러지 못했다"라고 돌아봤다.

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"오늘 바람이 많이 불지 않아서, 기온은 낮았지만 추위를 크게 의식할만한 날씨는 아니었다. 당연히 영향은 있을 거다. 더울 때만큼 몸이 부드럽게 움직일수는 없을 테니까. 그래서 움직임이 조금 아쉽게 느껴졌을 수도 있고. 하지만 나만 추운게 아니라 상대방도 추울 테니까, 이런 상황에서도 내 공을 어떻게 잘 던질 수 있을지만 생각하기로 했다."

사진제공=KT 위즈

1회초 고영표가 류현인에게 안타를 허용하자 수원 팬들이 환호하는 보기드문 모습이 연출되기도 했다. 류현인을 향한 뜨거운 기대감이 잘 드러나는 모습. 고영표는 "(류)현인이랑 처음 상대해본 거라서 재미있는 승부였다. 또 현인이한테도 피드백을 받는 기회였다"면서 "사실 환호가 잘 들리진 않았다. 그만큼 집중하고 있었던 것 같다"고 덧붙였다.

이날 류현인은 1~4회 연속 리드오프로 등장했다. 고영표에게도 사전에 고지된 내용. 고영표는 "최대한 현인이의 약점을 공략하고자 노력했다. 좋은 연습이 됐다"며 미소지었다.

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1회 이후 3번 더 나온 류현인 포함 16타자 연속 범타를 만들어냈다. 고영표는 "아마 후배들이 나에 대한 데이터가 별로 없었을 거다. 나도 타자를 의식하기보단 내 투구 리듬에 최대한 집중하고자 애썼다"면서 "지금 실전감각이 조금 떨어져있는 것 같은데, 남은 시간 동안 끌어올리는 게 과제"라고 강조했다.

"내 공의 무브먼트가 좋구나 느꼈다. 한편으론 조금 몰리는 공도 있었는데, 결과는 전체적으로 만족스럽지만 과정은 더 다듬을 필요가 있다."

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 고영표가 챔피언 깃발을 들고 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

휴식일을 감안했을 때 한국시리즈 1차전 선발은 전날 등판한 대니엘이 유력하다. 하지만 이날 고영표가 60구, 로건이 모두 57구를 소화한 것은 2차전 선발을 숨기거나 혹은 상황에 따라 다르게 가져가기 위함일 수 있다.

"딱 맞게 들어가는게 2차전, 컨디션을 관리할 여유가 생기는게 3차전이라고 생각한다. 언제 나가든 컨디션 맞추는데 문제는 없다. KIA와 삼성 모두 까다로운 타자들이 많다. 카스트로를 한번도 상대해본 적 없다는게 변수다. 누가 올라오든 집중해서 경기에 임하겠다."

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com