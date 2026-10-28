역대 최강이냐, 산으로 갈 조합이냐...신임 우승 감독에, 떠났던 감독들이 코치라니

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[스포츠조선 김용 기자] 역대 최강 조합이냐, 산으로 갈 조합이냐.

말도 많고, 탈도 많았던 롯데 자이언츠의 단장과 감독 선임이 끝났다. 이택근 단장, 이동욱 감독 선임이 발표된 후 곧바로 2027 시즌을 준비할 코칭스태프 선임 작업도 거의 완료됐다. 두 사람이 계약서에 도장을 찍자마자, 가장 급하게 진행한 일이다. 선임이 늦었던만큼, 코칭스태프가 정리돼야 당장 마무리 훈련을 떠날 수 있었다.

롯데는 28일 큰 조각의 코치 인선이 끝났다고 알렸다. 1군 대부분의 보직이 정해졌다. 그 중 눈에 띄는 건 수석, 수비 코치다.

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수석은 2020 시즌부터 약 1년 반 롯데 감독직을 수행했던 허문회 코치다. 타격 어드바이저 역할도 겸임한다. 롯데 감독이 되기 전부터 타격 지도에 정평이 나있었다. 기술적인 것도 있겠지만, 선수들의 마음을 헤아려주는 스타일로 알려져 있다.

새로운 수비 코치인 조원우 코치는 허 코치에 앞서 롯데를 이끌었던 감독 출신 거물 인사다. 2016 시즌부터 2018 시즌까지 지휘봉을 잡았었다. 2017 시즌 창단 후 한 시즌 최다승에 가을야구까지 진출해 재계약도 맺었었다. 그 시즌 후 롯데는 아직 가을야구를 하지 못하고 있다.

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조 코치가 17대, 허 코치가 19대 감독이었다. 떠나는 것도 석연치 않았다. 조 코치는 3년 재계약 후 1년 만에 팀을 떠나야 했고, 허 코치는 당시 단장이던 성민규 단장과 불협화음 속 시끄럽게 팀을 떠난 케이스였다.

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대한민국 야구대표팀이 5일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 이동욱 코치가 몸을 풀고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.05/

조 코치는 김태형 전 감독이 감독으로 부임했을 때, 코치로 다시 돌아와 롯데 유니폼을 입었다. 허 코치는 이동욱 신임 감독의 부름을 받았다. 평소 야구관이 비슷해 절친하게 지내왔다고. 허 코치 입장에서는 당시 마찰을 일으켰던 당사자들이 없으니 롯데로 돌아오는 걸 마다할 이유가 없었을 듯 하다.

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이 감독은 NC 다이노스의 창단 첫 우승을 이끈 인물이다. 아무나 달 수 없는 타이틀, '우승 감독'이다. 수비에 일가견이 있다. 여기에 두 롯데 감독 출신 코치들이 보좌한다. 위에서 언급한대로 허 코치는 타격 전문이다. 조 코치는 외야 수비 지도가 탁월하다. 합류 예정인 김민성 코치가 내야 수비를 도우면, 조 코치는 외야와 함께 수비 전반을 관리할 수 있다.

각자 맡은 분야 뿐 아니라, 감독 출신 식견으로 이 감독에게 여러 조언을 건넬 수 있다. 그 시너지가 일어나면, 그야말로 '역대 최강 조합'이 될 수 있다.

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하지만 사공이 많으면 배가 산으로 간다는 말이 있듯이, 감독 출신 인사들이 많으면 더그아웃 내 알게 모르게 미묘한 분위기가 형성될 수 있다는 걱정의 시선도 있다. 어찌됐든 모든 최종 결전은 이 감독이 하는 것인데, 감독 출신 코치들에게 어떤 권한을 주고 어떻게 협업을 할 지 그 방향을 잘 잡는 게 중요해 보인다. 그간 감독 출신 코치들이 없는 게 아니었지만, 오히려 감독 출신이라는 이미지 때문에 제 역할을 못하거나 하기 힘들었다는 사례들이 많았다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com