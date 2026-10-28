희생번트 1위팀 내년엔 '살벌한' 홈런군단 된다. 거포 유망주 성장+대체구장 효과 얼마나 클까[SC포커스]

잠실구장의 대체구장인 잠실주경기장이 야구장으로 탈바꿈되고 있다. 연합뉴스

14일 잠실야구장에서 KBO리그 와일드카드 결정전 1차전 LG와 두산의 경기가 열렸다. 1회말 LG 오스틴이 두산 선발 곽빈을 상대로 선제 투런포를 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.14/

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[스포츠조선 권인하 기자]잠실구장과 올시즌을 끝으로 헤어지게 된 LG 트윈스가 드디어 거포 군단이 될 기회를 얻었다.

내년시즌부터 5년간 사용할 대체구장인 잠실주경기장의 크기가 기존 잠실구장보다는 작아지기 때문이다. 마침 올해 거포 유망주들이 실력 발휘를 시작해 내년에 대한 기대치가 높아져 빅볼로 승부를 내는 팀컬러로 바뀔 것으로 보인다.

잠실구장은 프로야구 구장 가운데 가장 큰 구장이다. 중앙까지 125m, 좌,우 100m인데다 좌중간, 우중간도 깊어서 다른 구장에서 홈런이 될 타구가 잠실에선 펜스 앞에서 잡히게 됐다. 당연히 홈런이 나오지 않는 구장으로 유명했다.

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하지만 대체구장인 잠실주경기장에 만들어지고 있는 펜스 거리는 중앙 124m에 좌,우 95m다. 좌,우측 거리가 5m나 짧아지게 되면서 전체적으로 구장의 크기가 작아지게 되고 자연스럽게 홈런이 많이 나올 가능성이 커졌다.

LG는 올시즌 136개의 홈런을 때려내 전체 5위에 올랐다. 1위 한화가 176개, 2위 KIA가 174개였고, 3위 SSG가 143개, 4위 삼성이 140개였다. 3위 SSG와는 7개밖에 차이가 나지 않았다.

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확실히 잠실보다 다른 구장에서 홈런을 더 많이 쳤다. LG는 잠실에서 82경기를 치렀는데 66개의 홈런을 때려내 경기당 0.8개의 홈런을 쳤다. 다른 구장에서 가진 62경기에선 70개를 쳐 경기당 1.13개였다.

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12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 6회초 2사 LG 문정빈이 동점 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 2회초 LG 송찬의가 KIA 네일을 상대로 선제 솔로홈런을 날렸다. 세리머니를 펼치고 있는 송찬의. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 1사 1,2루 LG 이재원이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

대체구장의 크기가 타구장과 비슷하다고 볼 수 있으니 전체 경기에서 1.13개의 홈런을 친다고 가정하면 162개까지 칠 수 있다는 산술적인 계산이 나온다.

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여기에 거포들이 자라고 있다는 점이 LG에겐 매우 고무적이다.

올해 오스틴이 41개의 홈런을 쳐 팀내 1위였는데 2위는 19개를 친 문정빈이었다. 91경기에서 친 홈런 수다. 풀타임을 뛴다면 30개 정도도 기대할 수 있는 수치. 송찬의도 16개를 쳤고, 오지환과 박동원이 14개씩, 문보경이 10개를 때려내 총 6명이 두자릿수 홈런을 기록했다. 이재원도 60경기서 9개의 홈런을 쳤다.

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문정빈 송찬의 이재원이 순조롭게 성장하고 풀타임을 뛴다면 홈런수가 크게 늘어날 수 있다.

LG 염경엽 감독은 큰 잠실에선 수비와 작전을 중심으로 하는 디테일의 야구를 강조했고, 타구장에선 빅볼을 추구했었다. 내년부터 5년 동안은 어디서든 빅볼 야구를 할 수 있는 여건이 갖춰지고, 선수 구성에서도 빅볼 팀이 될 수 있는 전력이 된다.

올해 LG는 희생번트 76개로 최다 1위였다. 대체구장에서 시작하는 내년시즌 LG의 희생번트 수도 궁금해진다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com