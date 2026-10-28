롯데도 아니고 NC, 도대체 왜?...손아섭의 선택, 자세히 들여다보니 이유 있었다 [SC포커스]

손아섭. 사진=NC 다이노스

부산=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[스포츠조선 고재완 기자] 고향 부산도, 화려한 은퇴식도 아니었다. 손아섭(38)이 선택한 마지막 종착지는 1년 3개월 전 자신을 떠나보냈던 NC 다이노스였다.

NC 구단은 지난 28일 "베테랑 외야수 손아섭과 계약기간 1년, 연봉 5000만 원에 계약을 체결했다"고 공식 발표했다.

지난해 7월 트레이드 마감 직전 한화 이글스로 떠났던 손아섭은 이후 한화에서 한국시리즈 무대를 밟고 FA 잔류에 성공했으나, 올 시즌 4월 다시 두산 베어스로 트레이드되는 풍파를 겪었다.

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두산에서 54경기 타율 2할3푼6리(157타수 37안타) 1홈런 15타점에 그친 뒤 방출 통보를 받았던 그는 결국 자신에게 가장 먼저 손을 내민 NC의 유니폼을 다시 입게 됐다.

팬들의 시선은 자연스럽게 엇갈린다. "은퇴식을 해주더라도 롯데 자이언츠에서 해야 하는 것 아니냐" "에이징 커브가 뚜렷한 38세 외야수를 NC는 왜 다시 불렀을까"라는 의문이다.

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하지만 구단의 재정 손익 계산서와 내년 시즌 라인업 구조를 뜯어보면, 이번 영입은 NC의 꽤 치밀한 계산이 있었음이 보인다.

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먼저 지난 4년간 NC와 손아섭이 주고받은 계약의 가치를 정밀하게 짚어볼 필요가 있다. 손아섭에게 4년 총액 64억 원(보장 56억 원, 인센티브 8억 원) 중 NC가 실제 집행한 순수 금액은 약 55억 원 수준이다. 보장액 56억 원에 2022~2024시즌 달성한 인센티브 약 2억 원을 더하고, 2025년 7월 한화로 트레이드하며 아낀 잔여 연봉 3억 원을 차감한 수치다.

대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com

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손아섭은 NC에서 뛴 3년 반 동안 누적 WAR(대체 선수 대비 승리 기여) 약 7.7~8.0을 기록했다. 2022년 무난한 안착(WAR 1.5)에 이어 2023년에는 타율 3할3푼9리, 187안타로 타격왕과 최다안타, 외야수 골든글러브를 석권하며 NC의 가을야구를 이끌었다.(WAR 4.2). 2024년에도 박용택의 기록을 넘어 KBO 통산 최다 안타 금자탑을 쌓아 올렸다.

KBO FA 시장에서 1WAR당 시장 가치를 통상적인 기준인 5억 원으로 산정하면 8.0 WAR은 약 40억 원의 가치를 지닌다. 손아섭에게 지출한 55억 원에서 40억 원 가치를 뺀 차액은 약 15억 원이다. 4년간 15억 원의 오버페이가 발생한 셈이지만, NC는 손아섭의 기량이 급격히 꺾이던 2025년 여름 그를 한화로 보내면서 '3라운드 신인 지명권'을 챙겼다. 이를 통해 현재 1군 마운드의 미래로 평가받는 군필 좌완 유망주 최요한을 지명했다.

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15억 원 수준의 차액으로 리그 타격왕 타이틀과 통산 최다 안타라는 구단 역사상 최고의 상징성을 챙겼고, 에이징 커브 직전에 신인 지명권으로 좌완 유망주까지 확보한 뒤 결별했다.

잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

손아섭의 방출 소식이 전해졌을 때 대다수 팬들은 고향팀 롯데와의 '낭만적인 재회'를 점쳤다. 롯데에서 프로에 데뷔해 전성기를 보냈던 만큼, 사직에서 마지막 불꽃을 태우고 은퇴식을 치르는 그림이 자연스러워 보였기 때문이다.

하지만 롯데는 움직일 수 없었다. 새로 부임한 이택근 단장은 예전부터 FA보다는 퓨처스 훈련 인프라 투자를 주창하며 "유망주에게 적어도 100타석은 주면서 꾸준히 키워내야 한다"는 육성론을 폈다. 더욱이 현재 롯데 외야와 지명타자 자리는 포화 상태다.

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황성빈, 윤동희, 빅터 레이예스, 김민석, 고승민이 버티고 있고 지명타자 자리에는 캡틴 전준우와 1루를 오가는 나승엽이 있다. 38세의 수비가 불가능한 베테랑에게 자리가 없다.

반면 NC의 상황은 다르다. 현재 NC 타선은 극단적인 '우타 편중'이다. 박건우, 블레인 크림, 김휘집, 김형준 등 주축 타자들이 모조리 우타자다. 붙박이 주전인 박민우와 김주원을 제외하면, 경기 후반 7~9회 상대 우완 필승조나 잠수함 투수를 무너뜨릴 '전문 좌타 대타' 자원이 전멸에 가까웠다. 손아섭의 수비 범위와 주력은 전성기에서 크게 멀어졌지만, 타석에서 공을 보고 배트 중심에 맞히는 콘택트 능력과 선구안은 여전히 1군 대타로서 가치가 충분하다는 것이 NC의 분석인 듯하다.

스포츠조선DB

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무엇보다 '1년 연봉 5000만원'이라는 조건이 결정적이다. 1군 최저 연봉 수준으로, 구단 재정상 리스크가 완전히 '0'에 수렴한다. 시즌 도중 기량이 올라오지 않아 전력에서 배제되더라도 구단이 입을 금전적 타격은 거의 없다. 반대로 경기 후반 대타로 나서 출루율 0.330~0.350만 기록해 주면 중요한 승부처에서 안타 몇 개만 쳐줘도 연봉의 몇 배를 뽑아낼 수 있는 '무위험-고수익(Low Risk-High Return) 복권'인 셈이다.

게다가 손아섭에게는 젊은 타자들에게 특유의 악바리 근성과 훈련 루틴을 전수해 줄 '클럽하우스 리더'로서의 역할도 기대할 수 있다. 주전 욕심을 내려놓고 연봉 5000만 원에 백의종군을 택한 손아섭, NC와의 두 번째 동행이 2027시즌 창원NC파크에서 어떤 감동의 드라마를 써 내려갈지 야구팬들의 시선이 쏠리고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com