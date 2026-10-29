"김혜성 주전은 최악"이라더니…美 매체 하루 만에 정반대 평가 "노쇠한 다저스에 정확히 필요한 선수"

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] LA 다저스의 세대교체 과제를 놓고 김혜성(27)에 대한 미국 현지 매체들의 평가가 엇갈리고 있다.

다저스 소식을 다루는 다저스네이션은 28일(한국시각) '김혜성이 노쇠화한 다저스에 정확히 필요한 것을 제공할 수 있다'는 제목의 기사에서 김혜성의 2027시즌 활용 가능성을 분석했다. 매체는 "다저스 내야수 김혜성에게는 자신의 기량을 발전시키면서 나이 든 선수단에 도움을 줄 기회가 있다"고 평가했다.

다저스는 최근 세대교체론에 휩싸여 있다. 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 스윕패를 당하는 과정에서 베테랑 선수들이 피로 누적과 기동력 부재를 드러냈기 때문. 무키 베츠(34), 프레디 프리먼(37), 맥스 먼시(36) 등 30대 중후반의 베테랑 선수들은 여전히 위력적이지만, 포스트시즌까지 이어지는 긴 시즌 일정을 100% 컨디션으로 소화하기엔 무리라는 것이다.

Advertisement

현재 김혜성의 입지는 확고하지 않다. 지난해 메이저리그 71경기를 뛰었던 김혜성은 올해 절반을 가까스로 넘긴 43경기에 나섰다. 타율 0.259(116타수 30안타) 1홈런, 11타점, 5도루, 출루율 0.323, 장타율 0.328, OPS(출루율+장타율) 0.651로 지난해(타율 0.280, 3홈런, 17타점, 13도루, OPS 0.699)와 비교하면 출전 기회와 공격 생산성이 모두 줄었다.

Imagn Images연합뉴스

다저스다이제스트는 27일 다저스의 세대교체 필요성을 거론하면서 트레이드 또는 FA 영입에 포커스를 맞춰다. 그러면서 김혜성이나 프리랜드 등 기존 내부 자원으로 2루수 문제를 해결하는 상황을 '최악의 시나리오'라고 표현했다.

Advertisement

이럼에도 다저스네이션은 김혜성의 젊음에 포커스를 맞췄다. 매체는 "다저스에는 젊음과 스피드의 수혈이 필요하다"며 김혜성이 그러한 조건에 부합하는 선수라고 평가했다. 이어 '타격에서 출루 능력을 높인다면 현재 다저스에 부족한 유형의 선수로 성장할 수 있다'며 '볼넷을 더 얻어내고 삼진을 줄이는 동시에 인플레이 타구를 늘려야 한다'고 강조했다. 또 챈들러 심슨(탬파베이 레이스)를 비교대상으로 거론하면서 '김혜성이 비슷한 유형으로 성장한다면 다저스 공격에 새로운 선택지를 제공할 수 있다'고 내다봤다.

Advertisement

다저스의 데이브 로버츠 감독은 "김혜성에게 필요한 것은 타석에서의 꾸준함이다. 공격에서 충분한 일관성을 보여주지 못했다"고 평가했다. 결국 타격 면에서 성장하는 모습을 보여야 주전 경쟁에도 청신호가 켜질 수 있다는 것이다.

Advertisement

새 시즌 다저스 경쟁 구도에는 변화가 생긴다. 베테랑 미겔 로하스가 은퇴했고, 키케 에르난데스가 FA자격을 얻는다. 다저스가 키케를 잡지 않는다면 내야 두 자리가 비게 되는 셈이다. 김혜성에게 출전 기회가 돌아갈 가능성이 있다. 하지만 지금과 같은 공격 생산성에 머문다면 안정적인 빅리그 입지를 확보하기 어렵다. 콘택트와 출루 능력을 끌어올린다면 빠른 발과 수비력을 무기로 자신만의 역할을 만들 수 있을 것으로 보인다.

AP연합뉴스

김혜성은 내년을 끝으로 다저스와 맺은 3년 1250만달러 보장 계약이 끝난다. 2028시즌 이후는 구단이 옵션을 갖고 있다. 노쇠화한 다저스에 필요한 젊음과 스피드를 갖추고도 올해 대부분의 시간을 마이너리그에서 보내야 했던 김혜성. 다가오는 겨울 어떤 변화를 만들어내느냐에 따라 메이저리그에서의 미래가 달라질 수 있다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com