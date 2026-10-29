39세인데 QS, ERA 1.47…KT 첫 우승 도왔던 특급 외인, 아직도 '펄펄'

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[스포츠조선 박상경 기자] KT 위즈의 창단 첫 통합우승에 기여했던 오드리사머 데스파이네가 노익장을 과시 중이다.

멕시코 태평양리그(LMP) 오르베곤 야키스 소속인 데스파이네는 28일(이하 한국시간) 멕시코 소노라주 시우다드 오브레곤의 에스타디오 야키스에서 열린 2026~2027 쿨리아칸 토마테로스와 홈경기에 선발 등판해 6이닝 3피안타 3볼넷 3탈삼진 1실점, 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상, 3자책 이하) 투구를 펼쳤다. 이날 팀이 6-1로 승리하면서 데스파이네는 시즌 두 번째 승리를 수확했다. 시즌 성적은 2승 무패, 평균자책점 1.47이다.

멕시코 현지 매체 '트리부나'는 이날 그의 투구를 두고 "데스파이네는 멕시코 태평양리그에서 가장 탄탄한 선수단 가운데 하나인 쿨리아칸의 타선을 완벽에 가깝게 봉쇄하며 자신이 왜 야키스 선발진의 에이스인지 증명했다"고 평가했다.

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쿠바 출신 오른손 투수인 데스파이네는 2020년 KT 유니폼을 입고 KBO리그에 데뷔했다. 데뷔 첫 해 35경기에서 리그 최다인 207⅔이닝을 던지며 15승8패, 평균자책점 4.33을 기록했다. 강한 체력과 꾸준한 이닝 소화 능력으로 KT의 외국인 에이스로 자리 잡았다.

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이듬해에도 활약이 이어졌다. 33경기 188⅔이닝에서 13승10패, 평균자책점 3.39로 KT의 정규시즌 1위 및 한국시리즈 우승에 기여했다. 2년 연속 최다 이닝 투구 기록은 덤이었다. 하지만 데스파이네는 2022년 30경기 163이닝을 던졌으나 8승12패, 평균자책점 4.53으로 다소 부진했다. 결국 KT는 시즌 종료 후 데스파이네와 결별했다.

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멕시코로 건너간 데스파이네는 과달라하라 마리아치스, 유카탄 레오네스, 두랑고 칼리엔테 등을 거쳤다. 올해 멕시코 여름리그에서는 두랑고 소속으로 19경기에서 6승6패, 평균자책점 4.40을 기록했다. 106⅓이닝 동안 탈삼진 73개를 잡아냈다. 지난 시즌 윈터리그에서도 12경기 73⅓이닝 7승3패, 평균자책점 2.95로 리그 다승 공동 선두에 올랐다.

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데스파이네는 시즌 개막을 앞두고 현지 매체와 인터뷰에서 "오브레곤은 내 집과 같은 곳이다. 이곳에 다시 돌아와 정말 행복하다"며 "다른 리그에서도 제안을 받았다. 도미니카공화국에서도 나에게 큰 관심을 보였지만, 야키스와 팬들에게 해야 할 일이 남아 있다. 결승에 올라가지 못한 채 이곳을 떠나고 싶지 않다"고 강조했다.

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KT 시절에는 누구보다 많은 이닝을 소화하며 한국시리즈 우승을 경험했던 데스파이네. 한국을 떠난 지 4년이 흘렀지만, 멕시코에서는 여전히 선발진을 책임지는 투수로 자신의 가치를 증명하고 있다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com