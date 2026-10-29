'마무리 변신' 삼성의 야마모토, '4차전 선발' 경우의 수에 포함돼 있나? KS는? "3차전 끝나고…"

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 9회 마운드 올라 투구하는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

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[스포츠조선 정현석 기자]원태인의 바람대로 팀을 구원할 삼성의 야마모토가 될까.

1승1패로 리셋된 삼성-KIA의 플레이오프. '원태인 변칙 카드'가 시리즈 최대 변수로 떠오르고 있다.

원태인은 27일 대구 2차전에서 팀이 8-3으로 크게 앞선 9회초 마운드에 올랐다. 최고 149㎞ 패스트볼 위주로 주무기 체인지업, 슬라이더, 커터를 점검하며 삼자범퇴로 가볍게 경기를 끝냈다.

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경기 후 삼성 박진만 감독은 "오늘 2차전을 확실히 잡아야 광주 원정길을 유리하게 끌고 갈 수 있다고 판단했다. 무조건 이겨야 하는 경기였기에 원태인을 써야겠다는 계산이 있었다"고 투입 배경을 밝혔다. 5점 차 등판에 대해 "그전부터 마운드 등판을 준비하고 있었고, 오래 안 던져 경기 감각을 위해 실전 투구가 필요했다. 경기를 확실하고 깔끔하게 마무리 짓기 위한 선택이었다"며 "원래 이번 플레이오프 시리즈에 들어가기 전부터 원태인을 경기 후반 마무리로 활용하는 방안을 구상해 두고 있었다"고 덧붙였다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성이 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 삼성 원태인, 강민호. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

마무리 김재윤 이탈로 인한 공백을 메우기 위한 파격 결정.

원태인은 1이닝 마무리가 아니다. 이가는 경기 후반 승부처에 등판하는 순간 끝까지 던지는 긴 이닝 마무리다. 원태인은 낯선 마무리 보직에 살짝 부담감을 느끼면서도 "선발투수였던 만큼 멀티 이닝도 당연히 가능하다. 마운드에 올라가면 끝까지 책임지겠다"며 "내가 야마모토가 됐으면 좋겠다"고 말했다.

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지난해 메이저리그 월드시리즈에서 전천후로 활약하며 팀을 우승으로 이끈 LA다저스 야마모토 요시노부의 피칭을 본 뒤 "인간의 한계를 뛰어넘은 피칭"이라고 감탄했던 원태인은 공교롭게도 야마모토식 전천후 역할이 이번 가을 자신에게 주어졌다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성이 8대3으로 승리했다. 박진만 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

2차전 승리로 분위기를 반전시킨 삼성의 시선은 이제 광주에서 열리는 3차전으로 향한다. 박진만 감독은 광주 3차전 선발 투수로 최원태를 공식 발표했다.

박 감독은 "3차전이 이번 시리즈의 가장 중요한 분수령이 될 것 같다. 오늘처럼 원태인이 3차전에서도 계속 불펜에서 비밀카드로 대기한다"고 말했다.

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이어 "원태인을 4차전 선발로 쓸지, 아니면 1차전 선발이었던 크리스 페덱의 등판 일정을 당겨 쓸지 등 마운드 운용 구상은 3차전이 끝난 후에 최종 결정할 것"이라고 귀띔했다.

26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 1차전. KIA가 삼성에 승리했다. 경기 종료 후 그라운드를 나서는 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.26/

현재로선 원태인은 이번 시리즈 끝까지 불펜에서 대기할 가능성이 커졌다.

원태인은 이미 1,2차전 모두 불펜에서 몸을 풀었다. 2차전에는 등판해 22구를 던졌다.

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3차전에 등판할 가능성이 높다. 설령 등판하지 않더라도 4차전 역시 선발 보다 뒤를 받칠 공산이 크다.

삼성이 시리즈 분수령인 3차전을 승리하면 4차전 선발은 장찬희 등 깜짝 카드가 나설 가능성이 있다. 한국시리즈를 감안해 4차전에 끝내기 위해 원태인을 투입할 수도 있지만, 다시 선발로 돌아가 긴 이닝을 소화하는 게 부담스러울 수 있기 때문이다.

만약 3차전을 패해 벼랑 끝에 몰리면 1차전 94구를 던진 크리스 페덱이 4일 휴식 후 선발 등판할 공산이 크다. 두 가지 경우의 수 모두 4차전은 원태인이 키 플레이어가 될 수 있다.

'삼성의 야마모토'로 변신해 우승을 꿈꾸는 원태인.

'원태인 비밀카드'로 한국시리즈에 진출한다면 삼성 벤치는 원태인 활용법을 놓고 또 한번 고민에 빠질 전망. 7차전 승부인 한국시리즈는 안정된 4선발을 보유한 KT 위즈에 맞설 4명의 선발이 필요하기 때문이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com